    Bluetooth 6.2 standardı geliyor: Hızlar 20 katına çıkacak

    Bluetooth SIG, Bluetooth 6.2 ile sunulacak yenilikleri açıkladı. Yeni sürüm, bağlantı aralıklarını 20 kata kadar kısaltıyor, güvenliği artırıyor. İşte tüm beklenenler...

    Bluetooth 6.2 standardı geliyor: Hızlar 20 katına çıkacak Tam Boyutta Gör
    Bluetooth SIG, kablosuz iletişim teknolojisinin en yeni sürümü olan Bluetooth Core 6.2 standardını duyurdu. Bu sürüm, Bluetooth 6.0 ile temelleri atılan düşük gecikmeli iletişimi daha da geliştiriyor ve standardın tepki süresini ciddi biçimde azaltıyor olacak. Yenilikler, özellikle yüksek performanslı cihazlar, gerçek zamanlı sensörler ve endüstriyel uygulamalarda etkili olacak.

    Bluetooth 6.2 standardı geliyor

    Yeni Bluetooth 6.2 standardının en önemli yeniliği, Shorter Connection Intervals adı verilen sistem. Bu özellik, Bluetooth LE cihazlarında minimum bağlantı aralığını 7.5 milisaniyeden sadece 375 mikrosaniyeye düşürüyor. Aradaki fark, bir milisaniyenin binde biri kadar kısa bir süre anlamına geliyor. Böylece Bluetooth tabanlı sensörler, oyun kumandaları ve insan–makine arayüzleri artık çok daha düşük gecikmeyle çalışabiliyor.

    Bluetooth 6.2 ayrıca, USB bağlantılarına özel Bulk Serialization Mode (BSM) desteğini getiriyor. Bu mod, Bluetooth LE Audio'nun USB tabanlı sistemlere entegre edilmesini kolaylaştırıyor. Örneğin bilgisayarlar veya otomotiv sistemlerinde Bluetooth ses cihazlarının gecikmesiz ve senkronize şekilde çalışması artık daha mümkün hâle gelecek.

    Güvenlik tarafında da önemli iyileştirmeler yapılmış durumda. Yeni sürüm, amplitüd tabanlı saldırılara karşı koruma sağlayan gelişmiş RF (radyo frekansı) savunma protokollerine sahip. Bu sayede Bluetooth 6.2, akıllı ev sistemleri, otomotiv donanımları ve endüstriyel ekipmanlar gibi profesyonel ortamlarda daha güvenilir bir seçenek haline geliyor. Bluetooth Core 6.2'nin üreticilerin yeni donanımları benimseme hızına bağlı olarak önümüzdeki yıl hız kazanması bekleniyor.

