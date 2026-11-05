Bluetooth'un hızı dörde katlanacak: Yeni HDT teknolojisi duyuruldu

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Bluetooth SIG, kablosuz bağlantı hızını dörde katlayacak yeni HDT teknolojisini duyurdu. Bluetooth Core 7.0 ile sunulan yenilik, veri transfer hızını 2 Mbps seviyesinden 7,5 Mbps'ye çıkarıyor. Artan bant genişliği sayesinde kulaklıklarda yüksek çözünürlüklü ses desteklenirken, hızlı aktarım sayesinde akıllı cihazların pil ömrü de uzayacak. Yeni teknolojiyi destekleyen ilk ürünlerin 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bluetooth teknolojisi, yeni High Data Throughput (HDT) özelliğiyle önemli bir hız artışına hazırlanıyor. Bluetooth Low Energy (LE) standardının veri aktarım kapasitesini 2 Mbps'den 7,5 Mbps'ye çıkaracak yeni teknoloji, özellikle kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler ve diğer bağlantılı cihazlarda daha hızlı ve verimli bir deneyim sunacak.

Bluetooth HDT ile veri aktarım hızı 4 katına çıkacak

Bluetooth teknolojisinin geliştirilmesinden sorumlu Bluetooth Special Interest Group (SIG), Bluetooth High Data Throughput (HDT) özelliğini resmen Bluetooth Core 7.0 standardına dahil etti. İsteğe bağlı olarak kullanılabilecek bu yeni özellik, düşük güç tüketimi sunan Bluetooth LE'nin maksimum veri aktarım hızını mevcut 2 Mbps seviyesinden 7,5 Mbps'ye yükseltiyor. Böylece Bluetooth üzerinden gerçekleştirilen veri aktarımında 4 kata yakın bir artış sağlanacak.

Yeni teknolojinin ilk etapta en büyük etkisini kablosuz ses ürünlerinde göstermesi bekleniyor. Artan bant genişliği sayesinde Bluetooth kulaklıklar, daha yüksek çözünürlüklü ses aktarımını destekleyebilecek. Bununla birlikte uzamsal ses ve çok kanallı surround ses gibi gelişmiş ses deneyimleri de özel ve üreticiye özgü kablosuz bağlantı teknolojilerine ihtiyaç duyulmadan sunulabilecek.

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Daha hızlı bağlantı, daha düşük enerji tüketimi

Bluetooth HDT, veri aktarım hızınını yanında enerji verimliliğinde de artış sağlayacak. Daha fazla verinin daha kısa sürede aktarılabilmesi, cihazların Bluetooth radyosunu daha az süre aktif tutmasını sağlayacak. Bu durum özellikle batarya kapasitesi sınırlı olan akıllı saatler ve kablosuz aksesuarlar açısından önem taşıyor.

Örneğin akıllı saatler, topladıkları sağlık, egzersiz ve antrenman verilerini akıllı telefonlara çok daha hızlı senkronize edebilecek. Böylece veri aktarımı sırasında daha az enerji tüketilmesi ve pil ömrünün iyileştirilmesi mümkün olacak.

Yeni standardın fayda sağlayacağı bir diğer alan ise artırılmış gerçeklik (XR) ve uzamsal bilişim cihazları olacak. Bluetooth HDT, bu cihazların Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan daha kapsamlı kablosuz deneyimler sunmasına yardımcı olacak. Ayrıca kişisel yapay zeka cihazları da topladıkları verileri işlenmek üzere akıllı telefonlara daha hızlı aktarabilecek. Bu sayede daha küçük ve hafif cihazların geliştirilmesinin önü açılabilecek.

Bluetooth HDT, akıllı ev ürünleri ve diğer bağlantılı cihazların yazılım güncellemelerini de hızlandıracak. Akıllı saatler veya akıllı ev aksesuarları gibi ürünlerde gerçekleştirilen firmware güncellemelerinin daha kısa sürede tamamlanması, kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

Bluetooth SIG'nin son bir yıldır üzerinde çalıştığı ve tanıtımını gerçekleştirdiği HDT özelliğini destekleyen ilk cihazların 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

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