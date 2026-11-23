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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Birleşmiş Milletler'in otonom silahları düzenleme amacıyla Cenevre'de düzenlediği konferans uzlaşma sağlanamadan sona erdi. Amerika, Rusya ve İsrail gibi askeri güçlerin kısıtlamalara direnmesi nedeniyle bağlayıcı kurallar getirilemedi. Ancak katılan 128 ülke, yapay zeka destekli bu tehlikeli sistemlerin denetlenmesi için önümüzdeki iki yıl boyunca görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Hukuki düzenlemelerin sürekli ertelenmesi ise sivil kayıplar açısından ciddi endişelere yol açıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Cenevre'de düzenlenen ve ölümcül otonom silahların kullanımını düzenlemeyi amaçlayan bir haftalık konferans, ülkeler arasında uzlaşma sağlanamadan sona erdi. ABD, Rusya ve İsrail gibi askeri açıdan güçlü ülkelerin bağlayıcı kısıtlamalara karşı çıkması müzakerelerin somut bir anlaşmayla sonuçlanmasını engelledi. Buna rağmen konferansa katılan 128 ülke, önümüzdeki iki yıl boyunca otonom silahların kullanımına yönelik yeni kurallar üzerinde çalışmayı sürdürme konusunda anlaştı.

Ölümcül otonom silahlar, insan müdahalesi olmadan hedefleri belirleyebilen ve saldırı gerçekleştirebilen sistemleri kapsıyor. Yapay zekanın askeri alandaki kullanımının hızla yaygınlaşması, bu teknolojilerin uluslararası hukuk kapsamında denetlenmesi ihtiyacını da artırıyor. Özellikle Ukrayna, Gazze ve Sudan gibi çatışma bölgelerinde insansız hava araçları ve kısmen otonom sistemlerin neden olduğu sivil kayıplar uluslararası toplumun endişelerini artırıyor.

128 ülkenin katıldığı görüşmeler sonuçsuz kaldı

Konferans öncesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), ölümcül otonom silahları düzenleyen hukuken bağlayıcı kuralların bir yıl içinde hazırlanması gerektiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Papa Leo da bu çağrıya destek vermişti.

Ancak görüşmeler sonucunda ülkeler, bir yıl içinde bağlayıcı düzenlemeler hazırlamak yerine önümüzdeki iki yıl boyunca olası düzenlemeler üzerinde çalışmayı kabul etti. Üstelik gelecekte oluşturulacak kuralların bir bölümünün isteğe bağlı bırakılması ihtimali de masada kaldı. Bu durum, uluslararası toplumun üzerinde uzlaşacağı düzenlemelerin hukuken bağlayıcı olup olmayacağı konusunda belirsizlik yarattı.

Rusya, konferansın ilk gününde gündeme itiraz ederek görüşmelerin başlamasını geciktirdi. ABD ise otonom silahlar konusunda bağlayıcı olmayan ve isteğe bağlı uygulanabilecek yönergelerin değerlendirilmesi için beş yıllık bir süre önerdi.

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ABD, Rusya ve İsrail, yeni silah sistemleri geliştirme kapasitelerini sınırlayabilecek uluslararası düzenlemelere karşı çıkarken konferansa katılan büyük askeri güçler arasında hukuken bağlayıcı bir uluslararası protokole yaklaşmaya istekli olduğunu açıkça ortaya koyan tek ülke Çin oldu.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna ise bazı otonom yeteneklere sahip insansız hava araçlarını halihazırda kullandığını belirterek bu sistemlerde insan denetiminin anlamlı biçimde korunması gerektiğini vurguladı.

13 yıldır sonuç alınamadı

Ölümcül otonom silahların düzenlenmesine yönelik görüşmeler, Birleşmiş Milletler'in Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) kapsamında yaklaşık 13 yıldır devam ediyor. Bu süreçte başlangıçta bilim kurgu olarak değerlendirilen, insan kontrolü olmadan hedef seçip saldırabilen silah sistemleri gerçek savaş alanlarında kullanılmaya başlandı. Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki çatışmalar bu teknolojilerin askeri alandaki gelişimini gözler önüne serdi.

Düzenlemelerin gecikmesinden duyulan endişe, ülkelerin tutumlarına da yansımıştı. Ekim ayında yapılan oylamada 163 ülke, ölümcül otonom silahlar konusunda hukuken bağlayıcı bir protokol için müzakerelere başlanması yönünde oy kullandı. Cumartesi günü sona eren konferansta alınan karar ise bu hedefe ulaşmak için yeni bir müzakere zemini oluşturmakla sınırlı kaldı.

Ölümcül otonom silahlara karşı kampanya yürüten Stop Killer Robots kuruluşunun yönetici direktörü Nicole van Rooijen, hukuken bağlayıcı bir düzenlemenin ertelenmesinin sivilleri ve insanlığı riske attığını belirtti.

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