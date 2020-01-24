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    BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor

    Birleşmiş Milletler sözcüsü WhatsApp uygulamasını kesinlikle güvenli bir mekanizma olarak değerlendirmediklerini ve örgüt içerisinde de kullanılmasını istemediklerini belirtti.
    11 dk.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor
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    Dünyanın en zengin iş adamı listesinde ilk sıralarda gezinen ve Amazon'un da kurucusu olan Jeff Bezos'un iPhone cihazının WhatsApp üzerinden hacklenmsi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Birleşmiş Milletler uygulamadan uzak durulmasını istiyor.

    Global uyarı geldi

    Aslında WhatsApp üzerinde güvenlik tereddütleri her zaman vardı. Uçtan uca şifrelemenin bile aşılabildiği siber saldırı yöntemleri kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Telegram kurucusu da bir süre önce WhatsApp uygulamasının güvenli olmadığını savunmuştu.

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    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Suudi Arabistan prenslerinden birisinin WhatsApp hesabı üzerinden Jeff Bezos'a gönderdiği videonun zararlı yazılım barındırdığı için Bezos'un telefonunu hacklemesi olayı tazeliğini koruyor. ABD kolluk kuvvetlerinin oluşturduğu özel bir ekip hack olayını araştırdı ve prense kadar çıkan deliller elde etti.

    Birleşmiş Milletler de gelişmelerden tedirgin. Haziran ayında örgüt içerisinde WhatsApp kullanılmaması talimatı yayınlanmıştı. Son olayla birlikte BM sözcüsü WhatsApp konusundaki endişelerini yeniden dile getirdi. Sözcü BM'nin kesinlikle WhatsApp'ı güvenli bir mekanizma olarak görmediğini ve örgüt içerisinde kullanımını tavsiye etmediğini vurguladı.

    Güvenlik firmaları da WhatsApp güvenlik açıkları konusunda sık sık değerlendirmeler yapıyor. CheckPoint, WhatsApp uygulamasının güvenlik konusunda uyguladığı yöntemlerin takdire şayan olduğunu ifade ederken yine de her uygulamanın bir şekilde güvenlik zaafiyetinin bulunduğunu dile getiriyor.

     



    https://www.gizmochina.com/2020/01/24/un-instructs-officials-to-refrain-from-using-whatsapp-for-official-communication/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    olağan_şüpheli 10 sn.
    Telegram hede hödö ...
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    Rachsuchtig 17 sn.
    Koskoca BM sadece kendi üyelerinin kullanabildigi bir mesajlasma sistemi gelistirmeli
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