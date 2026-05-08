Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMC’nin yeni nesil hafif aracı PAMİR 4x4 teslimata hazır

    BMC’nin yeni hafif yük ve personel taşıma aracı PAMİR 4x4 görücüye çıktı. Teslimata hazır olan araç, 120 km hız, 600 km menzil ve zorlu arazi kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

    BMC’nin yeni nesil hafif aracı PAMİR 4x4 teslimata hazır Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, güvenlik güçlerinin sahadaki yeni ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği PAMİR 4x4 Yük ve Personel Taşıma Aracı’nı ilk kez kamuoyuna tanıttı. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergilenen araç, test süreçlerini tamamlayarak teslimat aşamasına geldi.

    BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yaptığı açıklamada, PAMİR 4x4’ün özellikle sahada hızlı hareket kabiliyeti gerektiren görevler için geliştirildiğini söyledi. Türkiye’de değişen güvenlik konseptiyle birlikte daha hafif, ekonomik ve çevik kara araçlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Tosyalı, yeni platformun hem personel hem de yük taşımacılığı için çok yönlü bir çözüm sunduğunu ifade etti.

    120 kilometre hız ve 600 kilometre menzil

    Tosyalı, aracın yalnızca bir gösterim modeli olmadığını vurgulayarak tüm test süreçlerinin tamamlandığını ve teslimata hazır hale geldiğini açıkladı. Uzun süredir Türk güvenlik güçleri tarafından deneme faaliyetlerinde kullanılan aracın artık uluslararası müşterilere de sunulduğunu belirten Tosyalı, PAMİR’in farklı coğrafi koşullarda görev yapabilecek şekilde geliştirildiğini dile getirdi.

    BMC’nin yeni nesil hafif aracı PAMİR 4x4 teslimata hazır Tam Boyutta Gör
    PAMİR 4x4, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araç, azami saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 600 kilometrelik operasyonel menzil sunuyor. Bu özellikleri sayesinde uzun süreli saha görevlerinde etkin kullanım hedefleniyor.

    Kabin içerisinde 4 personel taşıyabilen araç, arka kasa bölümüyle birlikte toplamda 10 kişilik taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Hafif yük ve personel taşımacılığını aynı anda gerçekleştirebilen platform, çok amaçlı kullanım yaklaşımıyla geliştirildi.

    Arazi performansı tarafında ise PAMİR 4x4 oldukça iddialı değerler sunuyor. Araç, yüzde 60 eğimli arazilerde iniş ve çıkış gerçekleştirebiliyor. Aynı eğimde durduktan sonra yeniden hareket edebilme kabiliyeti de platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanında araç, yüzde 30 yan eğimli arazilerde güvenli ilerleme sağlayabiliyor ve yine yüzde 30 eğimli bölgelerde römork çekerek görev yapabiliyor.

    BMC, PAMİR 4x4 için Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki kalifikasyon sürecinin de devam ettiğini açıkladı.

    Üretim kompleksi tam kapasite çalışıyor

    BMC’nin yeni nesil hafif aracı PAMİR 4x4 teslimata hazır Tam Boyutta Gör
    Fuat Tosyalı, açıklamalarında BMC’nin Ankara’daki tank ve zırhlı araç üretim tesisine ilişkin son durumu da paylaştı. Tosyalı, kompleksin büyük bölümünün artık 7 gün 24 saat üretim yapabilecek kapasiteye ulaştığını belirtti.

    Tesiste ana muharebe tanklarının üretim ve teslimat süreçlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü ifade eden Tosyalı, aynı zamanda 8x8 zırhlı personel taşıyıcı araçların üretiminin başladığını söyledi. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Leopard tanklarının modernizasyon çalışmalarının da aynı merkezde yürütüldüğünü aktardı.

    BATU motoru NATO testlerinden geçti

    Savunma sanayisindeki yerli motor projelerine de değinen Tosyalı, 1500 beygir gücündeki BATU motorunun NATO testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Yıl sonu itibarıyla NATO onayı aldığını belirten Tosyalı, test süreçlerinin oldukça ağır koşullar altında gerçekleştirildiğini ifade etti.

    Seri üretim aşamasına geçilen motorun güç grubu geliştirme çalışmalarının da planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Tosyalı, ilk tankların mevcut güç gruplarıyla teslim edildiğini ancak yerli sistemlerin devreye alınması için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

    BMC'nin diğer kara araçlarında da yerli motor kullanımının arttığını ifade eden Tosyalı, farklı güç sınıflarında üretimin sürdüğünü dile getirdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iptv ebeveyn kilidi şifresini unuttum orjinal kaçak telefon fiyatları kurtlar vadisi türküleri 076 hata kodu en iyi uçlu kalemler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum