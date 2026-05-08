BMC’nin yeni nesil hafif aracı PAMİR 4x4 teslimata hazır

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, güvenlik güçlerinin sahadaki yeni ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği PAMİR 4x4 Yük ve Personel Taşıma Aracı’nı ilk kez kamuoyuna tanıttı. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergilenen araç, test süreçlerini tamamlayarak teslimat aşamasına geldi.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yaptığı açıklamada, PAMİR 4x4’ün özellikle sahada hızlı hareket kabiliyeti gerektiren görevler için geliştirildiğini söyledi. Türkiye’de değişen güvenlik konseptiyle birlikte daha hafif, ekonomik ve çevik kara araçlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Tosyalı, yeni platformun hem personel hem de yük taşımacılığı için çok yönlü bir çözüm sunduğunu ifade etti.

120 kilometre hız ve 600 kilometre menzil

Tosyalı, aracın yalnızca bir gösterim modeli olmadığını vurgulayarak tüm test süreçlerinin tamamlandığını ve teslimata hazır hale geldiğini açıkladı. Uzun süredir Türk güvenlik güçleri tarafından deneme faaliyetlerinde kullanılan aracın artık uluslararası müşterilere de sunulduğunu belirten Tosyalı, PAMİR’in farklı coğrafi koşullarda görev yapabilecek şekilde geliştirildiğini dile getirdi.

Tam Boyutta Gör PAMİR 4x4, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araç, azami saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 600 kilometrelik operasyonel menzil sunuyor. Bu özellikleri sayesinde uzun süreli saha görevlerinde etkin kullanım hedefleniyor.

Kabin içerisinde 4 personel taşıyabilen araç, arka kasa bölümüyle birlikte toplamda 10 kişilik taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Hafif yük ve personel taşımacılığını aynı anda gerçekleştirebilen platform, çok amaçlı kullanım yaklaşımıyla geliştirildi.

Arazi performansı tarafında ise PAMİR 4x4 oldukça iddialı değerler sunuyor. Araç, yüzde 60 eğimli arazilerde iniş ve çıkış gerçekleştirebiliyor. Aynı eğimde durduktan sonra yeniden hareket edebilme kabiliyeti de platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanında araç, yüzde 30 yan eğimli arazilerde güvenli ilerleme sağlayabiliyor ve yine yüzde 30 eğimli bölgelerde römork çekerek görev yapabiliyor.

BMC, PAMİR 4x4 için Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki kalifikasyon sürecinin de devam ettiğini açıkladı.

Üretim kompleksi tam kapasite çalışıyor

Tam Boyutta Gör Fuat Tosyalı, açıklamalarında BMC’nin Ankara’daki tank ve zırhlı araç üretim tesisine ilişkin son durumu da paylaştı. Tosyalı, kompleksin büyük bölümünün artık 7 gün 24 saat üretim yapabilecek kapasiteye ulaştığını belirtti.

Tesiste ana muharebe tanklarının üretim ve teslimat süreçlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü ifade eden Tosyalı, aynı zamanda 8x8 zırhlı personel taşıyıcı araçların üretiminin başladığını söyledi. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Leopard tanklarının modernizasyon çalışmalarının da aynı merkezde yürütüldüğünü aktardı.

BATU motoru NATO testlerinden geçti

Savunma sanayisindeki yerli motor projelerine de değinen Tosyalı, 1500 beygir gücündeki BATU motorunun NATO testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Yıl sonu itibarıyla NATO onayı aldığını belirten Tosyalı, test süreçlerinin oldukça ağır koşullar altında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seri üretim aşamasına geçilen motorun güç grubu geliştirme çalışmalarının da planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Tosyalı, ilk tankların mevcut güç gruplarıyla teslim edildiğini ancak yerli sistemlerin devreye alınması için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

BMC'nin diğer kara araçlarında da yerli motor kullanımının arttığını ifade eden Tosyalı, farklı güç sınıflarında üretimin sürdüğünü dile getirdi.

