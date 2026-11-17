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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BMW, Amerika'daki yeni tesisinde dev bataryaların seri üretimine başladı. Woodruff fabrikasında, doğrudan pakete hücre yerleştirme teknolojisiyle 141 kilovatsaatlik bataryalar üretiliyor. Yapay zeka desteğiyle hazırlanan bu paketler, ilk olarak tamamen elektrikli BMW iX5 modelinde kullanılacak. Tesis, 1,7 milyar dolarlık dev bir yatırımın parçası. Yeni merkez, 2030'a kadar üretilecek altı farklı elektrikli modelin pil ihtiyacını karşılayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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BMW, Güney Karolina eyaletinin Woodruff kentinde kurduğu batarya montaj tesisinde seri üretime başladı. Fabrika, yakınlardaki Spartanburg tesisinde üretilecek yeni iX5 ve gelecekteki elektrikli BMW modellerine batarya sağlayacak.

Haziran ayında tanıtılan iX5, X5 ailesinin ilk tamamen elektrikli modeli olacak. SUV’nin 141 kWsa kapasiteli altıncı nesil (Gen6) bataryası, Woodruff’ta bir araya getiriliyor. Bataryada kullanılan 46120 tipi silindirik hücrelerin AESC tarafından tedarik edildiği belirtiliyor.

Hücreler doğrudan batarya paketine yerleştiriliyor

BMW, yeni nesil bataryalarında cell-to-pack adı verilen üretim yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde hücreler önce ayrı modüller halinde birleştirilmek yerine doğrudan batarya paketine yerleştiriliyor. Böylece önceki nesildeki bir montaj aşaması ortadan kalkıyor.

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Tesiste 300’den fazla çalışan ve 250 robot görev yapıyor. Üretim verilerini inceleyen yapay zeka sistemleri de kalite kontrol süreçlerine destek veriyor. Fabrika devreye alınmadan önce üretim süreçlerinin dijital kopyalarıyla planlama yapılırken çalışanların eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarından yararlanıldı.

2030’a kadar en az altı elektrikli model

Yeni tesisin görevi iX5 ile sınırlı kalmayacak. BMW, 2030’a kadar Spartanburg fabrikasında en az altı tamamen elektrikli model üretmeyi planlıyor. Woodruff da bu modellerin batarya ihtiyacını karşılayacak.

Temeli Haziran 2023’te atılan ve ön seri denemeleri 2025 yazında başlayan fabrika, BMW’nin Spartanburg bölgesindeki elektrikli araç ve batarya üretimi için açıkladığı 1,7 milyar dolarlık yatırımın bir parçası.

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BMW, 141 kWsa'lik dev bataryaların üretimine başladı

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