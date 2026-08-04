BMW, araç ekranlarında reklam göstermeye başladı: Kullanıcılar ayaklandı

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW, araç içi multimedya ekranlarında yeni bir sinema filminin tanıtımını yapmaya başladı. Ancak lüks araçların bilgi-eğlence ekranında beliren bu reklamlar, otomobil sahiplerinin büyük tepkisini çekti.

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BMW'nin resmi basın açıklamasına göre, 27 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında uyumlu araçlarda sürücülerin karşısına "Spider-Man: Brand New Day" temalı bir tanıtım banner'ı çıkıyor. Sürücü bu banner'a dokunduğunda ise filme özel müzik eşliğinde tam ekran Spider-Man animasyonu oynatılıyor. Bu esnada aracın ortam aydınlatması da animasyonla senkronize şekilde çalışarak görsel deneyime eşlik ediyor.

Şirket, tanıtım animasyonunun otomatik olarak oynatılmadığını ve sürücülerin ekrandaki banner'ı görmezden gelerek multimedya sistemini normal şekilde kullanmaya devam edebileceğini belirtse de eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Sürücüler ve otomobil dünyası tepkili

Uygulama, otomobil sahipleri ve teknoloji basınında geniş yankı uyandırdı. Yüksek ücretler ödenerek satın alınan veya yüksek aylık ödemelerle kullanılan lüks araçların ekranlarında tanıtım içerikleriyle karşılaşılması, birçok kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirildi.

Reklamın doğrudan otomatik olarak oynamaması ve kullanıcı onayına sunulması bir derece olumlu bulunsa da sürücüler, araçlarının multimedya ekranının ticari içerikler için kullanılmasından son derece rahatsız. Sosyal medya ve otomobil forumlarındaki kullanıcılar, her yerde karşılarına çıkan reklamların artık araçlarının içine kadar girdiğini belirterek uygulamaya tepki gösteriyor.

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BMW, araç ekranlarında reklam göstermeye başladı: Büyük tepki var

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