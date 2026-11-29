Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BMW, Apple'ın gelişmiş arayüzü CarPlay Ultra'yı araçlarına entegre etmeyeceğini açıkladı. Kullanıcı verilerini şirket bünyesinde tutarak güvenliği ön planda tuttuklarını belirten yetkililer, kendi arayüz sistemlerinin çok daha yetenekli olduğunu vurguluyor. Alman üretici, veri gizliliği felsefesi doğrultusunda hareket ederken standart CarPlay ve Android Auto desteğini sürdüreceğini de ekledi. Böylece BMW, dijital kontrolü Apple'a devretmeyen markalar arasında kaldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BMW, geçen yıl Apple'ın CarPlay Ultra platformunu destekleme planlarının olmadığını, sistemin pek heyecan verici olmadığını açıkça belirtmişti. Bu hafta yapılan yeni bir röportajda otomobil üreticisi, bu kararın arkasında durarak, kullanıcı verilerini şirket içinde tutmanın çok güvenli olmasını sağlamakla ilgili olduğunu söyledi.

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BMW: "Apple CarPlay Ultra heyecan verici değil, kendi sistemimiz çok daha yetenekli"

Eylül 2025'te düzenlenen bir basın etkinliğinde, BMW'nin UI/UX Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephan Durach'a CarPlay Ultra hakkında soru sorulmuş ve şu yanıtı vermişti: “Şimdiye kadar gördüklerime bakarak, pek heyecan verici bulmadım. Dürüst olmak gerekirse, bizim kendimize özgü ekranlarımız, ayrı bir ekran düzenimiz var ve kendi sistemimizin kesinlikle çok daha yetenekli olduğuna inanıyorum.”

Apple, BMW'yi hiçbir zaman CarPlay Ultra ortağı olarak lanse etmedi, bu nedenle geçen yılki yorumlar sürpriz olmadı.

BMW: "Kullanıcı verilerinin dışarı çıkmasını istemiyoruz"

BMW'nin dijital teknoloji yöneticisi Claudia Maier, Avustralya merkezli Carsales dergisine verdiği yeni bir röportajda, bu konudaki ısrarını yineledi. Maier, BMW'nin kullanıcı verilerini kendi bünyesinde tutmak istediği için CarPlay Ultra'yı benimsemeyi planlamadığını açıkladı: “Bu felsefemizin bir parçası. Verileri şirket içinde tutmak istiyoruz çünkü çok güvenli olmasını istiyoruz” dedi. BMW’nin CarPlay Ultra'yı araçlarından herhangi birinde gerçekten test edip etmediği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Maier’in “Sistemimize bağlı kalmak zorundasınız demek istemiyoruz” sözü, temel CarPlay ve Android Auto desteğinin kesilmeyeceğini gösteriyor.

Apple CarPlay Ultra şu anda yalnızca Aston Martin araçlarında kullanılabiliyor. Apple, platformun diğer araçlara ne zaman geleceği konusunda bir açıklama yapmadı. Şubat ayında Bloomberg, CarPlay Ultra'nın bu yılın ikinci yarısında en az bir büyük yeni Hyundai/Kia modeline geleceğini bildirmişti. Bunun bu yıl için hâlâ geçerli olup olmadığı belli değil.

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