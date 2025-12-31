BMW, araçlarında Samsung'un Exynos işlemcilerini kullanacak

İlk olarak BMW iX3'te yer alacak
Chosun Biz’in haberine göre BMW, yeni nesil elektrikli aracı iX3’te Samsung’un Exynos Auto V720 işlemcisini tercih etti. Bu model, BMW’nin yeni elektrikli araç platformunu kullanan ilk otomobil olacak. Exynos Auto V720’nin ilerleyen dönemde BMW’nin hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu gelecekteki araçlarında yer alması bekleniyor.
Exynos Auto ailesi, araç içi bilgi-eğlence sistemlerine güç veriyor. Samsung’un System LSI birimi tarafından tasarlanan ve Samsung Foundry’de üretilen bu çipler, müzik ve medya oynatmanın yanı sıra, araçtaki kameralar ve sensörlerden gelen verileri gerçek zamanlı olarak sürücüye sunabiliyor.
Samsung, Exynos Auto işlemcilerini ilk olarak 2019 yılında Audi'ye tedarik etmeye başladı. 2023'te Volkswagen modellerinde bu çipler kullanıldı. Aynı yıl içinde şirket, Exynos V920 işlemcisini Hyundai'ye de sağlamaya başladı.