BMW, araçlarında Samsung'un Exynos işlemcilerini kullanacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un Exynos akıllı telefon işlemcileri, geçmişte bazı modellerde aşırı ısınma ve ani performans düşüşleri nedeniyle eleştirilmişti. Ancak şirket, son birkaç yılda bu sorunları önemli ölçüde iyileştirdi. Bunun yanı sıra Güney Koreli teknoloji devi, otomobiller için de yüksek performanslı Exynos yongaları geliştiriyor ve bu çipler artık BMW araçlarında da kullanılacak.

İlk olarak BMW iX3'te yer alacak

Chosun Biz’in haberine göre BMW, yeni nesil elektrikli aracı iX3’te Samsung’un Exynos Auto V720 işlemcisini tercih etti. Bu model, BMW’nin yeni elektrikli araç platformunu kullanan ilk otomobil olacak. Exynos Auto V720’nin ilerleyen dönemde BMW’nin hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu gelecekteki araçlarında yer alması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Henüz Samsung tarafından resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Exynos Auto V720’nin 5 nm üretim sürecine sahip olduğu belirtiliyor. 2023’te duyurulan Exynos Auto V920 de yine 5 nm tabanlı bir çip. Bu işlemci, 10 çekirdekli bir CPU ve AMD’nin RDNA2 mimarisini kullanan Xclipse GPU ile geliyor. Aynı zamanda 23,1 TOPS yapay zeka performansı vadediyor. V920’nin, BMW’nin yeni nesil 7 Serisi modellerinde kullanılacağı ifade ediliyor.

Exynos Auto ailesi, araç içi bilgi-eğlence sistemlerine güç veriyor. Samsung’un System LSI birimi tarafından tasarlanan ve Samsung Foundry’de üretilen bu çipler, müzik ve medya oynatmanın yanı sıra, araçtaki kameralar ve sensörlerden gelen verileri gerçek zamanlı olarak sürücüye sunabiliyor.

Samsung, Exynos Auto işlemcilerini ilk olarak 2019 yılında Audi’ye tedarik etmeye başladı. 2023’te Volkswagen modellerinde bu çipler kullanıldı. Aynı yıl içinde şirket, Exynos V920 işlemcisini Hyundai’ye de sağlamaya başladı.

