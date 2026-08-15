BMW artık güvenlik testlerinde 5 yıldız peşinde koşmayacak: Peki neden?

Brendan Michel, yeni güvenlik kriterleri nedeniyle testlerden 5 yıldız almanın giderek zorlaştığını belirtti. Deneyimli yönetici "Artık konu şasi yapısı ya da darbe emici bölgeler değil; daha çok arka koltukta çocuk unutulduğunda uyarı veren elektronik sistemler gibi detaylarla ilgili. BMW olarak araçlarımızda son derece güvenli şasiler ürettiğimizi biliyoruz" dedi.
5 yıldızda BMW istisnası
BMW, son beş yılda en büyük üç Alman otomobil markası arasında (BMW, Mercedes-Benz ve Audi) 5 yıldızın altında güvenlik derecesi alan tek üretici konumunda bulunuyor. Ancak marka yöneticileri, bu durumun araçların fiziksel sağlamlığından değil, değişen test prosedürlerinden kaynaklandığını belirtiyor.
Güvenlik testlerindeki 5 yıldız kovalamacasını bırakan tek üretici BMW değil. Şirket bu adımı atan ilk marka olmadığı gibi, muhtemelen son marka da olmayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: