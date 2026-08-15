BMW artık güvenlik testlerinde 5 yıldız peşinde koşmayacak: Peki neden?

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Tam Boyutta Gör Otomotiv devi BMW, Euro NCAP gibi güvenlik testlerinde 5 yıldız alma hedefini artık öncelik olarak görmediğini açıkladı. Bavyeralı marka, bunun yerine sürüş dinamiklerine ve gövde sağlamlığına odaklanacak. Bu çarpıcı strateji değişikliği, BMW Avustralya Ürün Müdürü Brendan Michel ve BMW Avustralya CEO'su Vikram Pawah tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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Brendan Michel, yeni güvenlik kriterleri nedeniyle testlerden 5 yıldız almanın giderek zorlaştığını belirtti. Deneyimli yönetici "Artık konu şasi yapısı ya da darbe emici bölgeler değil; daha çok arka koltukta çocuk unutulduğunda uyarı veren elektronik sistemler gibi detaylarla ilgili. BMW olarak araçlarımızda son derece güvenli şasiler ürettiğimizi biliyoruz" dedi.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşımın arkasında, Avustralya'daki ANCAP ve Avrupa'daki Euro NCAP testlerinde giderek sıkılaşan kriterler yatıyor. Söz konusu testlerde elektronik sürüş destek sistemlerine ağırlık verilse de BMW, bazı gerekliliklerin gerçek sürüş güvenliğine doğrudan katkı sağlamadığı görüşünde. Marka ayrıca, tüm modelleri 5 yıldızlı olmasa da araçlarının "son derece güvenli" olduğunu vurguluyor.

5 yıldızda BMW istisnası

BMW, son beş yılda en büyük üç Alman otomobil markası arasında (BMW, Mercedes-Benz ve Audi) 5 yıldızın altında güvenlik derecesi alan tek üretici konumunda bulunuyor. Ancak marka yöneticileri, bu durumun araçların fiziksel sağlamlığından değil, değişen test prosedürlerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Güvenlik testlerindeki 5 yıldız kovalamacasını bırakan tek üretici BMW değil. Şirket bu adımı atan ilk marka olmadığı gibi, muhtemelen son marka da olmayacak.

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BMW artık güvenlik testlerinde 5 yıldız peşinde koşmayacak: Neden

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