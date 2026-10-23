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    BMW, çalışanlarına 650.000 euro'luk gönüllü istifa teklif etti: Yoğun ilgi sistemi çökertti

    BMW, 2027 sonuna kadar 8.000 masa başı çalışanının görevine son vermek için 650.000 euro'yu aşan dev tazminat paketleri sunmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle şirketin İK portalı çöktü.

    BMW, çalışanlarına 650.000 euro'luk gönüllü istifa teklif etti Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv sektöründe yaşanan derin dönüşüm rüzgarları sürerken Volkswagen, Mercedes ve Porsche'nin ardından BMW de geniş kapsamlı tasarruf programını devreye soktu. Münih merkezli otomotiv devi, 2027 yılı sonuna kadar 8.000 masabaşı çalışanının görevine son vermeyi planlıyor.

    BMW zorunlu işten çıkarmalar yapmak yerine çalışanlarını kendi istekleriyle ayrılmaya ikna etme yolunu seçti. Alman Handelsblatt gazetesinin ulaştığı şirket içi belgelere ve araştırmasına göre, BMW'nin gönüllü ayrılış paketleri çerçevesinde bazı çalışanlara sunulan kıdem tazminatı teklifleri 650.000 euro'yu aşıyor.

    BMW, çalışanlarına 650.000 euro'luk gönüllü istifa teklif etti Tam Boyutta Gör

    Çalışanlar akın etti, sistem çöktü

    Şirket, bu hedef doğrultusunda on binlerce çalışanına işten ayrılma tekliflerini e-posta yoluyla iletti. Çalışanlara sunulan bu cömert tazminat şartları şirket bünyesinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Yaklaşık 40.000 personel kendilerine sunulan tazminat paketlerinin değerini görmek için sisteme giriş yaptı. Yoğunluk nedeniyle şirketin dahili İK portalı birkaç saat içinde çöktü ve yeni başvurular geçici olarak durduruldu.

    Sektörde "servet" niteliğinde görülen bu rakamlar Alman otomotiv sektöründe kaydedilen en yüksek tazminat teklifleri arasında yer alıyor.  Volkswagen benzer bir gönüllü ayrılış programında en fazla 405.000 euro civarında teklif sunmuş, Mercedes'te ise uzun yıllar görev yapan yöneticiler yaklaşık yarım milyon euro tazminat alabilmişti.

    BMW, çalışanlarına 650.000 euro'luk gönüllü istifa teklif etti Tam Boyutta Gör

    Erken ayrılana "Turbo Bonus"

    BMW erken ayrılmayı kabul eden çalışanlara "Turbo Bonus" adı verilen ek bir ödeme sunuyor. Çalışanlar, 31 Mart 2027 veya 31 Ekim 2027 olmak üzere iki ayrılış tarihinden birini seçebiliyor. Mart 2027'de ayrılmayı tercih edenler ek prim kazanıyor. Program Ekim 2027 sonunda sona erecek. Tazminat tutarları standart kriterler doğrultusunda kişiye özel hesaplanmış durumda.

    BMW'nin bu derece cömert paketler hazırlamasının arkasında arkasında ciddi bir maliyet hesabı bulunuyor. 8.000 pozisyonun kapatılması, şirkete 2028 yılından itibaren yıllık yaklaşık 1 milyar euro tasarruf sağlayacak. Ödemeler çalışanlara toplu para, taksitler halinde, emeklilik fonuna veya doğrudan sigortaya aktarım ya da bunların kombinasyonu şeklinde yapılabiliyor. Talep eden çalışanlara olumlu bir nitelikli referans mektubu da sağlanıyor.

    Kaynakça https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-internes-dokument-zeigt-details-zu-bmws-abfindungspaket/100262652.html https://www.autoevolution.com/news/bmw-is-paying-insane-money-to-get-8000-employees-gone-by-the-end-of-2027-277268.html
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