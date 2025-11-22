BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu: 30 bin araç ürettiler!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Figure AI, BMW’nin üretim tesisinde çalışan Figure 02 (F.02) insansı robot filosunun resmen emekliye alındığını duyurdu. F.02 robotları, BMW Spartanburg fabrikasında 11 ay süren gerçek üretim hattı görevlerini başarıyla tamamladı. Bu pilot uygulama, insansı robotların aktif bir montaj hattında kalıcı olarak kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla yürütülüyordu.

Şirketin paylaştığı verilere göre F.02 robotları, 30 binden fazla BMW X3 aracının üretiminde görev aldı ve 90 binden fazla sac metal parçanın taşınmasını gerçekleştirdi. Figure AI CEO’su Brett Adcock, robotların çizik, kir ve sürtünme izleriyle dolu görüntülerini paylaşarak, ağır sanayi koşullarının robotlar üzerindeki gerçek etkilerini gözler önüne serdi.

Şirketin paylaştığı görüntülerde F.02 robotlarının aylarca süren vardiya çalışmalarının ardından belirgin şekilde yıprandığı görülüyor. Görseller, Figure AI’ın BMW’de yalnızca sınırlı bir laboratuvar testi yürüttüğüne dair önceki şüpheleri de ortadan kaldırıyor. Şirket, paylaştığı performans verileriyle birlikte bu görüntülerin, insansı robotların aylara yayılan aralıksız üretim temposunu kaldırabildiğini doğruladığını belirtti.

Pilot uygulamanın performans sonuçları

Figure AI, F.02 robotlarının sahada elde ettiği performansa ilişkin teknik ayrıntıları da açıkladı. Şirket, kurulum sürecinin ardından robotların kısa sürede montaj hattına taşındığını ve ilk altı ayda tamamen operasyonel hale geldiklerini söyledi. Onuncu aya gelindiğinde, robotlar montaj hattında tam vardiya çalışıyordu.

Tam Boyutta Gör

Robotların ana görevi, sac metal parçaları kutularından alıp, 5 milimetre toleransla ilgili kaynak bölmesine yerleştirmekti. Parçalar doğru pozisyona getirildikten sonra kaynak işlemi geleneksel robotik kollar tarafından yapılıyordu. F.02’ler bu işlemi 84 saniyelik çevrim süresiyle, bunun 37 saniyesini yükleme aşamasına ayırarak tamamladı. Şirket doğruluk oranının yüzde 99’un üzerinde seyrettiğini açıkladı.

Çin’in insansı robotu 106 kilometre yürüyerek dünya rekoru kırdı 22 sa. önce eklendi

Deneme süreci boyunca robotlar 1.250 saatten fazla çalışma süresi kaydetti. Süreç boyunca robotlar, 1.2 milyon adım attı veya 320 kilometre yürüdüler. Robotlar, hafta içi 10 saatlik vardiya düzeninde çalıştı.

Figure AI, test sürecinin yalnızca başarılarından değil, karşılaşılan teknik sorunlardan da önemli dersler çıkardığını belirtti. En dikkat çekici zorluk, insansı formdaki kol tasarımında, özellikle de alt kolda yaşandı. Üç serbestlik derecesinin, ısıl yönetimin ve kablolamanın insan boyutlarında bir yapıya sığdırılması, mikrodenetleyiciler ile kablolar üzerinde aşınmaya yol açtı. Şirket, bu tip arızaların sektör genelinde çok az tartışıldığını vurguladı.

Bu deneyimler sonucunda geliştirilen Figure 03, alt kol bölgesinde tamamen farklı bir mimari kullanıyor. Yeni tasarımda dağıtım kartı ve hareketli kablolama bileşenleri ortadan kaldırıldı. Motor kontrolcüleri de artık doğrudan ana bilgisayara bağlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: