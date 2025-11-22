Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu: 30 bin araç ürettiler!

    ABD merkezli robotik şirketi Figure AI’ın BMW’nin üretim tesisinde görev alan insansı robotları emekliye ayrıldı. Tesiste çalışan Figure 02 adlı robotlar, 30 bin aracın üretiminde görev aldı.

    BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Figure AI, BMW’nin üretim tesisinde çalışan Figure 02 (F.02) insansı robot filosunun resmen emekliye alındığını duyurdu. F.02 robotları, BMW Spartanburg fabrikasında 11 ay süren gerçek üretim hattı görevlerini başarıyla tamamladı. Bu pilot uygulama, insansı robotların aktif bir montaj hattında kalıcı olarak kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla yürütülüyordu.

    Şirketin paylaştığı verilere göre F.02 robotları, 30 binden fazla BMW X3 aracının üretiminde görev aldı ve 90 binden fazla sac metal parçanın taşınmasını gerçekleştirdi. Figure AI CEO’su Brett Adcock, robotların çizik, kir ve sürtünme izleriyle dolu görüntülerini paylaşarak, ağır sanayi koşullarının robotlar üzerindeki gerçek etkilerini gözler önüne serdi.

    Şirketin paylaştığı görüntülerde F.02 robotlarının aylarca süren vardiya çalışmalarının ardından belirgin şekilde yıprandığı görülüyor. Görseller, Figure AI’ın BMW’de yalnızca sınırlı bir laboratuvar testi yürüttüğüne dair önceki şüpheleri de ortadan kaldırıyor. Şirket, paylaştığı performans verileriyle birlikte bu görüntülerin, insansı robotların aylara yayılan aralıksız üretim temposunu kaldırabildiğini doğruladığını belirtti.

    Pilot uygulamanın performans sonuçları

    Figure AI, F.02 robotlarının sahada elde ettiği performansa ilişkin teknik ayrıntıları da açıkladı. Şirket, kurulum sürecinin ardından robotların kısa sürede montaj hattına taşındığını ve ilk altı ayda tamamen operasyonel hale geldiklerini söyledi. Onuncu aya gelindiğinde, robotlar montaj hattında tam vardiya çalışıyordu.

    BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu Tam Boyutta Gör

    Robotların ana görevi, sac metal parçaları kutularından alıp, 5 milimetre toleransla ilgili kaynak bölmesine yerleştirmekti. Parçalar doğru pozisyona getirildikten sonra kaynak işlemi geleneksel robotik kollar tarafından yapılıyordu. F.02’ler bu işlemi 84 saniyelik çevrim süresiyle, bunun 37 saniyesini yükleme aşamasına ayırarak tamamladı. Şirket doğruluk oranının yüzde 99’un üzerinde seyrettiğini açıkladı.

    Deneme süreci boyunca robotlar 1.250 saatten fazla çalışma süresi kaydetti. Süreç boyunca robotlar, 1.2 milyon adım attı veya 320 kilometre yürüdüler. Robotlar, hafta içi 10 saatlik vardiya düzeninde çalıştı.

    Figure AI, test sürecinin yalnızca başarılarından değil, karşılaşılan teknik sorunlardan da önemli dersler çıkardığını belirtti. En dikkat çekici zorluk, insansı formdaki kol tasarımında, özellikle de alt kolda yaşandı. Üç serbestlik derecesinin, ısıl yönetimin ve kablolamanın insan boyutlarında bir yapıya sığdırılması, mikrodenetleyiciler ile kablolar üzerinde aşınmaya yol açtı. Şirket, bu tip arızaların sektör genelinde çok az tartışıldığını vurguladı.

    Bu deneyimler sonucunda geliştirilen Figure 03, alt kol bölgesinde tamamen farklı bir mimari kullanıyor. Yeni tasarımda dağıtım kartı ve hareketli kablolama bileşenleri ortadan kaldırıldı. Motor kontrolcüleri de artık doğrudan ana bilgisayara bağlanıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/ai-robotics/figure-humanoid-robots-retires-bmw https://www.figure.ai/news/production-at-bmw
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 12 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic 1.5 ex mbot indir 50 cc motor kaç litre yağ alır telefonda uçak modu kapanmıyor whatsapp grup yöneticisi grubu kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum