BMW’de yeni dönem: İnsansı robot Figure 03 göreve başladı

Figure 03 üretim hattına indi
Figure AI'ın açıklamasına göre Figure 03, Spartanburg tesisindeki montaj ve lojistik faaliyetlerinin yürütüldüğü Hall 52 bölümünde görev yapmaya başladı. Burada robot, klasik parça taşıma görevlerinin ötesine geçerek otomotiv üretiminin kritik aşamalarından biri olan parça sıralama operasyonlarını yerine getiriyor.
Figure AI CEO'su Brett Adcock ise Figure 02'nin 11 aylık kullanımının insansı robotların artık laboratuvar projeleri olmaktan çıktığını gösterdiğini ve esnek üretim iş gücünün önemli bir parçası haline gelebileceğini söyledi.
Hall 52 bölümünde halihazırda BMW X3 modelleri üretilirken yakında elektrikli BMW iX5 modeli de üretilecek. Dolayısıyla Figure 03, BMW iX5’in üretiminde pay sahibi olacak.
Figure 03 çok daha gelişmiş
Figure 03 yalnızca parçaları kavrayıp bırakmanın yanı sıra tekerlekli ağır metal taşıma arabalarını çekebiliyor. Robot hassas parçaları yüksek doğrulukla alıp doğru bölmelere yerleştirirken gerektiğinde tüm vücudunu kullanarak yüksek kuvvet gerektiren işlemleri de gerçekleştirebiliyor.
Şirkete göre bu tür dinamik malzeme manipülasyonu, geleneksel sabit otomasyon sistemleri veya altı eksenli robot kollarıyla yapısal olarak çözülmesi zor görevler arasında yer alıyor. Bir diğer zor görev ise parça sıralama süreci. Zira büyük konteynerler içinde düzensiz şekilde gelen parçaları algılayıp doğru sırayla özel taşıma arabalarına yerleştirmek gerekiyor. Figure 03, , Helix 02 yapay zekası sayesinde çevresini sürekli analiz ederek hareketlerini anlık olarak ayarlayarak değişken koşullara uyum sağlayabiliyor.
Figure 03, önceki nesle göre çeşitli donanımsal iyileştirmeler de içeriyor. Robotta güvenliği artırmaya yönelik yumuşak bileşenler, kablosuz şarj desteği, konuşmadan konuşmaya iletişim sağlayan ses özellikleri, dokunsal sensörlerle geliştirilen yeni eller ve avuç içine yerleştirilen kameralar bulunuyor. Bu yenilikler sayesinde robotun çevikliği de artıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş