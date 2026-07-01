BMW’de yeni dönem: İnsansı robot Figure 03 göreve başladı

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Tam Boyutta Gör BMW Group ile Figure AI arasındaki iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. Şirketler, ABD'deki BMW Group Spartanburg üretim tesisinde yeni nesil Figure 03 insansı robotunu devreye aldı. Daha önce Figure 02 ile başarılı bir pilot çalışma gerçekleştiren BMW, yeni modelle birlikte üretimde çok daha karmaşık süreçlerin otomasyonunu hedefliyor.

Figure 03 üretim hattına indi

Figure AI'ın açıklamasına göre Figure 03, Spartanburg tesisindeki montaj ve lojistik faaliyetlerinin yürütüldüğü Hall 52 bölümünde görev yapmaya başladı. Burada robot, klasik parça taşıma görevlerinin ötesine geçerek otomotiv üretiminin kritik aşamalarından biri olan parça sıralama operasyonlarını yerine getiriyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan 2025 yılında Figure 02 ile başlayan süreçte 10 ayda 30 binden fazla BMW X3'ün üretimine katkı sağlanmıştı. Figure 02, kaynak işlemi öncesinde sac metal parçalarının yerleştirilmesini üstlenmişti.

Figure AI CEO'su Brett Adcock ise Figure 02'nin 11 aylık kullanımının insansı robotların artık laboratuvar projeleri olmaktan çıktığını gösterdiğini ve esnek üretim iş gücünün önemli bir parçası haline gelebileceğini söyledi.

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Hall 52 bölümünde halihazırda BMW X3 modelleri üretilirken yakında elektrikli BMW iX5 modeli de üretilecek. Dolayısıyla Figure 03, BMW iX5’in üretiminde pay sahibi olacak.

Figure 03 çok daha gelişmiş

Tam Boyutta Gör Yeni nesil robotun en önemli yeniliği, Figure AI'n geliştirdiği Helix 02 isimli VLA (Vision-Language-Action/ Görsel-Dil-Eylem) yapay zeka sistemiyle donatılması oldu. Bu sistem robotun ellerini, kollarını, gövdesini ve ayaklarını aynı anda koordine ederek karmaşık fiziksel görevleri yerine getirmesini sağlıyor.

Figure 03 yalnızca parçaları kavrayıp bırakmanın yanı sıra tekerlekli ağır metal taşıma arabalarını çekebiliyor. Robot hassas parçaları yüksek doğrulukla alıp doğru bölmelere yerleştirirken gerektiğinde tüm vücudunu kullanarak yüksek kuvvet gerektiren işlemleri de gerçekleştirebiliyor.

Şirkete göre bu tür dinamik malzeme manipülasyonu, geleneksel sabit otomasyon sistemleri veya altı eksenli robot kollarıyla yapısal olarak çözülmesi zor görevler arasında yer alıyor. Bir diğer zor görev ise parça sıralama süreci. Zira büyük konteynerler içinde düzensiz şekilde gelen parçaları algılayıp doğru sırayla özel taşıma arabalarına yerleştirmek gerekiyor. Figure 03, , Helix 02 yapay zekası sayesinde çevresini sürekli analiz ederek hareketlerini anlık olarak ayarlayarak değişken koşullara uyum sağlayabiliyor.

Figure 03, önceki nesle göre çeşitli donanımsal iyileştirmeler de içeriyor. Robotta güvenliği artırmaya yönelik yumuşak bileşenler, kablosuz şarj desteği, konuşmadan konuşmaya iletişim sağlayan ses özellikleri, dokunsal sensörlerle geliştirilen yeni eller ve avuç içine yerleştirilen kameralar bulunuyor. Bu yenilikler sayesinde robotun çevikliği de artıyor.

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BMW’de yeni dönem: İnsansı robot Figure 03 göreve başladı

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