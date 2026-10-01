BMW’den giriş seviyesine ucuz yeni elektrikli model: BMW i1 geliyor

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Tam Boyutta Gör BMW, 2026 Capital Market Day etkinliğinde geleceğe yönelik ürün ve teknoloji planlarını paylaştı. Şirket, yüksek hacimli giriş segmentini 2028 yılında Neue Klasse tabanlı yeni bir tamamen elektrikli modelle genişleteceğini duyurdu. Yeni model hakkında şimdilik teknik detay paylaşılmadı. Ancak otomobilin şirket içinde NB0 kod adıyla geliştirilen BMW i1 olması bekleniyor.

BMW’nin yeni kompakt elektriklisi 2028’de geliyor

Yeni elektrikli modelin, Avrupa pazarına odaklanan kompakt hatchback olması bekleniyor. Otomobilin, tamamen elektrikli Mini Cooper ile gelecekteki BMW iX1 arasında konumlandırılması planlanıyor. Şirketin yeni modelle giriş seviyesindeki elektrikli araç seçeneklerini genişletmesi hedefleniyor. Ancak BMW henüz aracın tasarımı ve gövde tipiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

BMW Blog tarafından aktarılan şirket içi bilgilere göre otomobilin dahili kodu NB0. Boyutları mevcut 1 Serisi'ne yakın olsa da iki model teknik açıdan önemli farklılıklara sahip olacak. Yeni i1'in 1 Serisi ile aynı altyapıyı paylaşması beklenmiyor.

BMW'nin mevcut 1 Serisi'nin önden çekişli yapısını koruyarak 2030'ların başlarına kadar üretimde tutacağı belirtiliyor. Böylece şirket, giriş seviyesinde farklı aktarma organlarına sahip iki ayrı model sunacak.

Arkadan itiş ve çift motor seçeneği gündemde

Tam Boyutta Gör Yeni i1'in, uzun menzilli i3 ile aynı altyapı temelinde geliştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle otomobilin arkadan itişli bir yapıyla sunulması öngörülüyor. Bununla birlikte çift motorlu versiyonların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

BMW henüz aracın teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak daha kısa dingil mesafesi ve kompakt gövde nedeniyle i1'de i3'ten daha küçük kapasiteli bir batarya kullanılması bekleniyor.

Mevcut i3, 108,7 kWh veya 82,8 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle sunuluyor. BMW i3, batarya seçeneğine bağlı olarak 300 kW veya 400 kW şarj gücünü destekliyor.

Giriş seviyesinde konumlandırılacak i1'in ise daha düşük şarj performansına sahip olması bekleniyor. Ancak BMW, otomobilin resmi teknik özelliklerini henüz açıklamadığı için şarj kapasitesi konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yeni modelin Avrupa'ya özel tutulması bekleniyor. BMW'nin açıklamalarına göre otomobil Avrupa pazarı için geliştiriliyor ve ABD'de satışa sunulması şu aşamada planlanmıyor.

BMW iX4 de bu yıl tanıtılacak

BMW, Neue Klasse teknolojilerini yeni modellerine kademeli olarak aktarıyor. Platformun ilk elektrikli SUV modeli iX3 olurken daha sonra elektrikli sedan i3 tanıtıldı. Şirket şimdi de tamamen elektrikli iX4 modelini bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor.

iX4'ün iX3'e benzer tasarıma sahip bir elektrikli SUV coupe olması bekleniyor. Modelin Macaristan'ın Debrecen kentindeki fabrikada üretilmesi de öngörülüyor. BMW'nin içten yanmalı X3 modelinde de X4 adıyla bir SUV coupe seçeneği bulunuyordu.

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BMW, Neue Klasse’in tüm ürün gamında ve farklı aktarma organı türlerinde rekabetçi teknolojiler sunduğunu belirtiyor. Bu da en azından bazı bileşenlerin hibrit ve içten yanmalı araçlara aktarılabileceği anlamına geliyor.

Yeni elektronik mimari tüm modellere yayılacak

Neue Klasse ile birlikte BMW, araçların elektronik altyapısında da kapsamlı bir değişime gidiyor. Yeni bölgesel elektrik/elektronik mimarisinin gelecekte tüm araç segmentlerinde kullanılması planlanıyor.

Bu yaklaşım, araçlardaki karmaşıklığın azaltılmasını ve ortak teknolojiler sayesinde ölçek ekonomisinden yararlanılmasını hedefliyor. BMW ayrıca yeni fonksiyonların müşterilere daha hızlı sunulabileceğini belirtiyor.

Şirketin Neue Klasse ile attığı adımlar, araçların yazılım tarafında da yeni bir dönemin temelini oluşturuyor. BMW, yapay zeka ve akıllı yazılımların müşteri deneyimini geliştirdiğini ve bunun bir sonraki aşamasını “AI-Defined Vehicle” olarak tanımlıyor. Bu konseptte tek tek fonksiyonlardan ziyade aracın tamamının içinde bulunduğu koşullara göre birlikte çalışması hedefleniyor. Sürücü destek sistemleri, bilgi-eğlence özellikleri ve temel konfor işlevlerinin duruma bağlı olarak birbiriyle uyumlu ve akıllı şekilde çalışması planlanıyor.

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BMW’den giriş seviyesine yeni elektrikli model: BMW i1 geliyor

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