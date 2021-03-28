BMW elektrikli araç satışlarını artırmayı planlıyor

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BMW Group, 2023 yılına kadar serisinde yaklaşık on elektrikli model bulundurmayı planlıyor. 2021 yılı itibarıyla BMW i3, BMW iX3 ve MİNİ SE elektrikli otomobiller zaten piyasada. Yakında bu modellerin arasına BMW iX ve planlanan tarihten üç ay önce satışa sunulacak dört kapılı coupe BMW i4 de katılacak.

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Önümüzdeki yıllarda BMW 5 Serisi ve BMW X1'in tamamen elektrikli versiyonları çıkış yapacak. Heman ardından elektrikli BMW 7 Serisi ve mini Countryman'ın halefi gelecek. Bu strateji sayesinde Alman markanın elektrikli araçları 2023 yılına kadar pazar segmentlerinin yaklaşık %90'ını kapsayacak.

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10 yıl içinde 10 milyon elektrikli araç

BMW Group, 2030 yılına kadar toplam araç satışlarının %50'sinin elektrikli olmasını hedefliyor. Her model serisinde bir elektrikli versiyon yer alacak. Şirketin mevcut olduğu her pazar segmentinde en az bir elektrikli araç sunulacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde, yaklaşık 10 milyon BMW markalı elektrikli aracın yollarda olması bekleniyor.

BMW Group, içten yanmalı motora sahip otomobillere yönelik talebin uzun yıllar boyunca stabil kalacağına inanıyor. Yani 2030 yılına kadar, markanın satışlarının yarısını oluşturmaya devam edecekler. Bu nedenle yeni nesil içten yanmalı motor geliştirme çalışmaları devam edecek.

https://www.greencarreports.com/news/1131630_bmw-plans-for-half-of-global-sales-to-be-evs-by-2030-but-no-expiration-date-for-ice

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