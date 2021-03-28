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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW elektrikli araç satışlarını artırmayı planlıyor

    BMW, elektrikli model yelpazesini genişletirken, içten yanmalı motor geliştirmeyi durdurmayacağını açıkladı. Şirket 2030 yılına kadar toplam araç satışlarının %50'sinin elektrikli olmasını hedefliyor.
    28 Mart 2021, 18:00 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    BMW elektrikli araç satışlarını artırmayı planlıyor
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    BMW Group, 2023 yılına kadar serisinde yaklaşık on elektrikli model bulundurmayı planlıyor. 2021 yılı itibarıyla BMW i3, BMW iX3 ve MİNİ SE elektrikli otomobiller zaten piyasada. Yakında bu modellerin arasına BMW iX ve planlanan tarihten üç ay önce satışa sunulacak dört kapılı coupe BMW i4 de katılacak.

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    Önümüzdeki yıllarda BMW 5 Serisi ve BMW X1'in tamamen elektrikli versiyonları çıkış yapacak. Heman ardından elektrikli BMW 7 Serisi ve mini Countryman'ın halefi gelecek. Bu strateji sayesinde Alman markanın elektrikli araçları 2023 yılına kadar pazar segmentlerinin yaklaşık %90'ını kapsayacak.

    BMW elektrikli araç satışlarını artırmayı planlıyor
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    10 yıl içinde 10 milyon elektrikli araç

    BMW Group, 2030 yılına kadar toplam araç satışlarının %50'sinin elektrikli olmasını hedefliyor. Her model serisinde bir elektrikli versiyon yer alacak. Şirketin mevcut olduğu her pazar segmentinde en az bir elektrikli araç sunulacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde, yaklaşık 10 milyon BMW markalı elektrikli aracın yollarda olması bekleniyor.

    BMW Group, içten yanmalı motora sahip otomobillere yönelik talebin uzun yıllar boyunca stabil kalacağına inanıyor. Yani 2030 yılına kadar, markanın satışlarının yarısını oluşturmaya devam edecekler. Bu nedenle yeni nesil içten yanmalı motor geliştirme çalışmaları devam edecek.



    https://www.greencarreports.com/news/1131630_bmw-plans-for-half-of-global-sales-to-be-evs-by-2030-but-no-expiration-date-for-ice
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Harika bir plan , kimin aklına geldi acaba...?
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    mck94 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Guzelim tasarim cizgilerini bozdular, yeni izgaralari cogu insan begenmiyor.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    keşke vergiler az olaydıda alaydık
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    L lollololo 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Araba çok çirkin ızgaralar arabayı mahvetmiş hemde üstüne eklenen plaka ile çirkinliğin top seviyesine ulaşmış tebrikler BMW
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne yapacak zorla mı satacak ?
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    CMFT 2 sa. ( Mesaj Silindi ) qoqoCAN
    Ben niye güldüm lan buna
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