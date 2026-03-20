    BMW, elektrikli i4'ün üretimini sonlandıracak

    BMW, i4 modelini bir yıldan kısa süre önce yenilemiş olsa da, gelen bilgilere göre elektrikli sedanın üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Peki bu kararın sebebi ne?

    BMW, i4 modelini bir yıldan kısa süre önce yenilemiş olsa da, gelen bilgilere göre elektrikli sedanın üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz gün yeni i3'ü tanıttığı için bu karar şaşırtıcı değil.

    2021’de piyasaya çıkan BMW i4, şık tasarımıyla dikkat çeken bir elektrikli otomobildi. Model özellikle ABD’de ilgi gördü ve 2024 yılında 23.403 adet satıldı. Ancak federal vergi teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla satışlar geçen yıl 20.114 adede geriledi.

    i4 sadece çevre dostu kullanıcılar arasında değil, performans meraklıları arasında da popülerdi. Nitekim 2022 ile 2024 yılları arasında BMW’nin en çok satan M modeli olmayı başardı. Güncel versiyonlardan BMW i4 M60, 593 beygire kadar güç üretebiliyor ve 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 3,6 saniyede ulaşabiliyor. Modelin menzili ise 447 km.

    Üretim önümüzdeki yıl sona erecek

    Tüm bu avantajlarına rağmen, Autocar’ın haberine göre i4’ün üretimi önümüzdeki yıl sona erecek. BMW yönetim kurulu üyesi Jochen Goller ise bu durumu otomotiv sektörünün doğal döngüsü olarak değerlendiriyor; yeni modeller gelirken eski modellerin sahneden çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

    Öte yandan i4 tamamen ortadan kaybolmayabilir. Bazı iddialar, yeni nesil 4 Serisi’nin hem benzinli hem de elektrikli versiyonlarla geri dönebileceğini gösteriyor.

    Yeni BMW i3’e ise teknolojik açıdan büyük bir sıçrama sunuyor. 800 voltluk mimari ve 400 kW hızlı şarj desteğiyle gelen araç, BMW i3 50 xDrive versiyonunda 463 beygir güç ve 645 Nm tork üretiyor. Aracın WLTP menzili ise 900 km'ye kadar çıkıyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

