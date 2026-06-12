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    BMW, elektrikli M3’ü gün yüzüne çıkardı: 1.000 beygirlik canavar yolda

    BMW, tamamen elektrikli ilk gerçek M modeli için hazırlıklarını sürdürürken, Neue Klasse M Concept ile gelecekteki elektrikli M3’ün nasıl görüneceğine dair şimdiye kadarki en net ipuçlarını verdi.

    BMW elektrikli M3’ün tasarımını gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör
    BMW, efsanevi M3'ün tamamen elektrikli versiyonuna yönelik en güçlü ipucunu verdi. Le Mans 24 Saat yarışında tanıtılan BMW M Concept Neue Klasse, markanın gelecekteki yüksek performanslı elektrikli modellerinin tasarım ve teknoloji anlayışını gözler önüne sererken, seri üretime yakın bir elektrikli M3'ün habercisi olarak değerlendiriliyor.

    BMW tarafından "BMW M'nin yeni tasarım dilinin ön izlemesi" olarak tanımlanan konsept model, büyük ölçüde gelecekteki iM3 veya elektrikli M3'e işaret ediyor. Yeni model, geçen yıl tanıtılan Vision Driving Experience konseptinin daha gerçekçi ve üretime yakın bir evrimi olarak öne çıkıyor.

    Daha agresif tasarım, pist odaklı detaylar

    BMW elektrikli M3’ün tasarımını gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör
    Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen konsept, standart i3 sedanın çok daha kaslı bir yorumunu sunuyor. Genişletilmiş çamurluklar, büyük hava girişlerine sahip özel tamponlar, belirgin ducktail spoyler ve yarış otomobillerinden ilham alan sarı far detayları dikkat çekiyor.

    Monza Red Metallic gövde rengine sahip araçta splitter, yan etekler, difüzör, tavan ve kaput hava girişi gibi parçalar doğal fiber malzemelerden üretilmiş. Merkez kilitli jantlar, negatif kamberli süspansiyon yapısı ve alçaltılmış gövde ise modelin performans karakterini vurguluyor.

    BMW elektrikli M3’ün tasarımını gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör
    Konseptin kabininde dört adet bağımsız yarış tipi koltuk yer alıyor. Beş noktalı emniyet kemerleri, Nubuk deri kaplı takla kafesi ve doğal fiber yapısal bileşenler dikkat çekiyor. BMW'nin yeni nesil Panoramic iDrive ekran sistemi ve Neue Klasse'nin dijital altyapısı korunurken, direksiyon simidi ve orta konsol performans odaklı özel kumandalarla yeniden tasarlanmış.

    BMW elektrikli M3’ün tasarımını gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör

    Dört motorlu sistem ve 800 volt mimari

    Teknik tarafta ise BMW'nin yeni nesil M eDrive sistemi bulunuyor. Dört elektrik motorundan oluşan güç aktarma sistemi için resmi güç verisi açıklanmasa da sektör kaynakları üretim versiyonunun 700 ila 1.000 beygir arasında güç sunabileceğini öne sürüyor.

    Araçta 800 volt elektrik mimarisi ve 100 kWh'nin üzerinde kapasiteye sahip yeni nesil batarya paketi kullanılıyor. BMW'nin altıncı nesil silindirik hücre teknolojisini temel alan batarya, daha yüksek güç çıkışı, hızlı şarj desteği ve uzun menzil sunacak şekilde geliştirilmiş.

    Güç dağılımı ve frenleme işlemleri ise BMW'nin "Heart of Joy" adlı yeni elektronik kontrol sistemi tarafından yönetiliyor. Sistem, her tekerleğe ayrı güç ve fren kontrolü sağlayarak daha yüksek çeviklik ve sürüş hassasiyeti vaat ediyor.

    Elektrikli ve benzinli M3 birlikte satılabilir

    BMW'nin elektrikli M3'ü ne zaman tanıtacağı henüz netleşmiş değil ancak otomobilin 2027 yılında üretim versiyonuyla ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan markanın, Neue Klasse tasarımını taşıyan ve hafif hibrit destekli sıralı altı silindirli motorla gelecek yeni nesil benzinli M3'ü de elektrikli modelle birlikte satışta tutmayı planladığı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/06/bmw-electric-m3-concept-i3m/ https://insideevs.com/news/798551/bmw-m3-ev-concept-reveal/
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