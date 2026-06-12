BMW, elektrikli M3’ü gün yüzüne çıkardı: 1.000 beygirlik canavar yolda

BMW tarafından "BMW M'nin yeni tasarım dilinin ön izlemesi" olarak tanımlanan konsept model, büyük ölçüde gelecekteki iM3 veya elektrikli M3'e işaret ediyor. Yeni model, geçen yıl tanıtılan Vision Driving Experience konseptinin daha gerçekçi ve üretime yakın bir evrimi olarak öne çıkıyor.
Daha agresif tasarım, pist odaklı detaylar
Monza Red Metallic gövde rengine sahip araçta splitter, yan etekler, difüzör, tavan ve kaput hava girişi gibi parçalar doğal fiber malzemelerden üretilmiş. Merkez kilitli jantlar, negatif kamberli süspansiyon yapısı ve alçaltılmış gövde ise modelin performans karakterini vurguluyor.
Dört motorlu sistem ve 800 volt mimari
Teknik tarafta ise BMW'nin yeni nesil M eDrive sistemi bulunuyor. Dört elektrik motorundan oluşan güç aktarma sistemi için resmi güç verisi açıklanmasa da sektör kaynakları üretim versiyonunun 700 ila 1.000 beygir arasında güç sunabileceğini öne sürüyor.
Araçta 800 volt elektrik mimarisi ve 100 kWh'nin üzerinde kapasiteye sahip yeni nesil batarya paketi kullanılıyor. BMW'nin altıncı nesil silindirik hücre teknolojisini temel alan batarya, daha yüksek güç çıkışı, hızlı şarj desteği ve uzun menzil sunacak şekilde geliştirilmiş.
Güç dağılımı ve frenleme işlemleri ise BMW'nin "Heart of Joy" adlı yeni elektronik kontrol sistemi tarafından yönetiliyor. Sistem, her tekerleğe ayrı güç ve fren kontrolü sağlayarak daha yüksek çeviklik ve sürüş hassasiyeti vaat ediyor.
Elektrikli ve benzinli M3 birlikte satılabilir
BMW'nin elektrikli M3'ü ne zaman tanıtacağı henüz netleşmiş değil ancak otomobilin 2027 yılında üretim versiyonuyla ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan markanın, Neue Klasse tasarımını taşıyan ve hafif hibrit destekli sıralı altı silindirli motorla gelecek yeni nesil benzinli M3'ü de elektrikli modelle birlikte satışta tutmayı planladığı belirtiliyor.
Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/06/bmw-electric-m3-concept-i3m/ https://insideevs.com/news/798551/bmw-m3-ev-concept-reveal/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: