BMW, yoğun talep gören elektrikli i3 modelini beklenenden erken siparişe açtı

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Tam Boyutta Gör BMW, bu sonbaharda Avrupa'da satışa sunacağı yeni elektrikli i3 modeli için sipariş almaya başladı. Yeni modele yoğun ilgi nedeniyle beklenenden erken siparişe açılan otomobil, ilk etapta özel üretim i3 50 xDrive First Edition versiyonuyla müşterilerle buluşacak.

BMW i3 50 xDrive First Edition neler sunuyor?

M Sport donanım seviyesini temel alan First Edition, standart modele göre çeşitli ek özelliklerle geliyor. Araçta aydınlatmalı Iconic Glow ön ızgara ve AC şarj hızını 11 kW'tan 22 kW'a yükselten AC Charging Professional paketi standart olarak sunuluyor.

Kabin tarafında ise ısıtmalı direksiyon simidi, üç bölgeli otomatik klima sistemi ve 3D head-up display dikkat çekiyor. Ayrıca daha gelişmiş ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve Harman Kardon premium ses sistemi de özel sürümün donanımları arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör BMW, müşterilere ısıtmalı arka koltuklar, panoramik cam tavan ve elektrikli çekme demiri gibi opsiyonlar da sunacak. Araç ayrıca saatte 130 km hıza kadar eller serbest sürüşe imkan veren Motorway Assistant sürüş destek sistemini de destekliyor. Yeni i3 için altı farklı gövde rengi ve 19 ile 20 inçlik üç farklı jant seçeneği bulunuyor.

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463 beygir güç ve 906 kilometreye kadar menzil

BMW i3 50 xDrive First Edition'ın kalbinde 108,7 kWh kapasiteli bir batarya paketi yer alıyor. Çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi toplamda 463 beygir güç ve 645 Nm tork üretiyor. Bu sayede model, 0'dan 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşabiliyor. BMW'nin açıkladığı WLTP verilerine göre araç, tek şarjla 906 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

800 volt mimarisi üzerine inşa edilen model, 400 kW DC hızlı şarj desteğine de sahip. BMW'ye göre yalnızca 10 dakikalık şarjla yaklaşık 423 kilometrelik sürüş menzili elde edilebiliyor.

Fiyatı açıklandı

Birleşik Krallık'ta i3 50 xDrive First Edition'ın başlangıç fiyatı 57.905 sterlin (66.800 euro) olarak açıklandı. Bu rakam, standart i3 50 xDrive'dan 4.900 sterlin daha yüksek. Almanya'da ise özel sürüm 75.340 eurodan satışa sunulacak ve standart modele kıyasla 9.440 euroluk fiyat farkına sahip olacak.

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BMW, elektrikli yeni i3 modelini Avrupa'da siparişe açtı

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