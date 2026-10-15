BMW i3 tek şarjla 1.213 kilometre yol katetti!

BMW i3'ten etkileyici menzil değeri
Otoyollar, şehirler arası yollar ve şehir içi güzergahları kapsayan sürüşte otomobil, %1 batarya seviyesine kadar 1.213 kilometre mesafe katetti. Testin en dikkat çekici sonuçlarından biri, otomobilin ulaştığı enerji tüketim değeri oldu. Kullanılabilir kapasitesi 108,7 kWh olan bataryaya sahip i3, 100 kilometrede 8,8 kWh enerji tüketimine ulaştı.
Bu sonuç, BMW i3'ün uygun sürüş koşullarında oldukça düşük enerji tüketimiyle uzun mesafeler kat edebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte testin ortalama hızı, otoyol ve şehir içi sürüşlerinin ne kadar sürdüğü gibi ayrıntılar açıklanmadı. Dolayısıyla elde edilen menzil değerinin günlük kullanımda her koşulda tekrarlanması beklenmemeli.
Yeni BMW i3, yalnızca menziliyle değil, şarj performansıyla da öne çıkıyor. Aracın üst donanımlı versiyonu 400 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunabiliyor. Bu sayede bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yaklaşık 21 dakika sürüyor.
BMW i3'ün uzun dingilli Çin versiyonu kullanıldı
Testin önemli bir ayrıntısı bulunuyor. 1.213 kilometrelik mesafeyi tamamlayan otomobil, Çin pazarı için üretilmiş uzun dingil mesafeli ve arkadan itişli versiyondu. Avrupa ve ABD pazarlarında satışa sunulacak ilk modeller ise çift motorlu, dört tekerlekten çekişli yapılandırmayla gelecek. BMW i3'ün dört tekerlekten çekişli küresel versiyonu WLTP ölçümlerine göre 900 km menzil değerine sahip. BMW'nin daha sonra arkadan itişli bir versiyon da sunması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: