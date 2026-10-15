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    BMW i3 tek şarjla 1.213 kilometre yol katetti!

    BMW'nin yeni elektrikli sedanı i3, gerçekleştirilen uzun menzil testinde tek şarjla 1.213 kilometre yol katetti. Otomobil, 100 kilometrede yaklaşık 8,8 kWh tüketim değeriyle de dikkat çekti.

    BMW i3 tek şarjla 1.213 kilometre yol katetti! Tam Boyutta Gör
    BMW, yeni Neue Klasse platformuyla geliştirdiği elektrikli otomobillerin verimliliğini gözler önüne sermeye devam ediyor. Markanın arkadan itişli yeni i3 modeli, gerçekleştirilen uzun menzil testinde tek şarjla 1.213 kilometre yol kat ederek dikkat çekici bir sonuca ulaştı. 

    BMW i3'ten etkileyici menzil değeri

    Otoyollar, şehirler arası yollar ve şehir içi güzergahları kapsayan sürüşte otomobil, %1 batarya seviyesine kadar 1.213 kilometre mesafe katetti. Testin en dikkat çekici sonuçlarından biri, otomobilin ulaştığı enerji tüketim değeri oldu. Kullanılabilir kapasitesi 108,7 kWh olan bataryaya sahip i3, 100 kilometrede 8,8 kWh enerji tüketimine ulaştı. 

    Bu sonuç, BMW i3'ün uygun sürüş koşullarında oldukça düşük enerji tüketimiyle uzun mesafeler kat edebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte testin ortalama hızı, otoyol ve şehir içi sürüşlerinin ne kadar sürdüğü gibi ayrıntılar açıklanmadı. Dolayısıyla elde edilen menzil değerinin günlük kullanımda her koşulda tekrarlanması beklenmemeli.

    Yeni BMW i3, yalnızca menziliyle değil, şarj performansıyla da öne çıkıyor. Aracın üst donanımlı versiyonu 400 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunabiliyor. Bu sayede bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yaklaşık 21 dakika sürüyor.

    BMW i3'ün uzun dingilli Çin versiyonu kullanıldı

    Testin önemli bir ayrıntısı bulunuyor. 1.213 kilometrelik mesafeyi tamamlayan otomobil, Çin pazarı için üretilmiş uzun dingil mesafeli ve arkadan itişli versiyondu. Avrupa ve ABD pazarlarında satışa sunulacak ilk modeller ise çift motorlu, dört tekerlekten çekişli yapılandırmayla gelecek. BMW i3'ün dört tekerlekten çekişli küresel versiyonu WLTP ölçümlerine göre 900 km menzil değerine sahip. BMW'nin daha sonra arkadan itişli bir versiyon da sunması bekleniyor.

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