    BMW, ısıtmalı koltuk aboneliklerinin hata olduğunu kabul etti

    Alman otomobil devi, ısıtmalı koltuk aboneliğini gelen tepkiler üzerine iptal etmişti. Şirket, bunun başlangıç için bir hatalı bir strateji olduğunu kabul etti ancak abonelik sisteminden vazgeçmedi.

    BMW, 2022'de başlattığı ısıtmalı koltuk aboneliğinden gelen tepkiler üzerine 2023'te vazgeçmişti. Şirket, bunun abonelik pazarına giriş için hatalı bir strateji olduğunu kabul ettti. Ancak burada "başlangıç için" ifadesi önemli çünkü şirket, araç satın alındıktan sonra ek özellikler için ücret talep etme stratejisinden tamamen vazgeçmiş değil. 

    Donanım hazır, yazılım kilitli

    bmw-ücretli-abonelik Tam Boyutta Gör
    BMW’nin stratejisinin temelinde, aracın üretim bandından tüm donanımlarıyla çıkması ancak bazı özelliklerin yazılımsal olarak kilitlenmesi yatıyor. Şirketin Ürün İletişim Başkanı Alexandra Landers, bu durumu "kazan-kazan" senaryosu olarak tanımlıyor. Landers’a göre, bir müşteri aracı alırken ihtiyaç duymadığı bir güvenlik sistemine (ADAS) para ödemek zorunda kalmıyor; ancak ileride yoğun bir trafik sıkışıklığında bu özelliğe ihtiyaç duyarsa, tek bir tıkla özelliği aktif edebiliyor.

    Landers, özellikle gerçek zamanlı trafik bilgisi veya gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi veri kullanımı gerektiren özelliklerin BMW için sürekli bir maliyet oluşturduğunu, bu yüzden abonelik modelinin bu alanlarda mantıklı olduğunu savunuyor.

    Hangi özellikler ek ücrete tabi?

    BMW’nin ConnectedDrive mağazasında, donanımı araçta fiziksel olarak mevcut olsa da yazılımla kilitlenen dikkat çekici özellikler şunlar:

    • Adaptif M Süspansiyon: Donanım araçta var, ancak performansını artırmak aboneliğe bağlı.
    • Park Asistanı ve 360 Derece Kamera: Özellikle yeni iX3 modelinde bu sistemlerin abonelikle sunulması bekleniyor.
    • Uzaktan Motor Çalıştırma ve Uzun Far Asistanı.
    • Eğlence ve Görsellik: Araç kilit açma ışık animasyonları ve hoparlörden gelen yapay motor sesleri.

    BMW, Tesla’nın izlediği bazı stratejilere ise mesafeli duruyor. Şirket, beygir gücü artışı veya batarya menzilini uzatma gibi temel performans özellikleri için müşterilerinden ekstra ücret talep etmeyeceğini kesin bir dille belirtti.

    Otomotiv dünyasındaki genel kanı, veri kullanımı gerektiren hizmetlerin (canlı harita, internet vb.) ücretli olmasının makul olduğu yönünde. Ancak, zaten parasını ödediğiniz bir araçta fiziksel olarak bulunan bir süspansiyon sisteminin veya kameranın yazılımla kilitlenmesi, kullanıcılar tarafından hala "etik dışı" bir kazanç kapısı olarak görülüyor.

