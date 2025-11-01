Giriş
    BMW iX3, eller serbest sürüş onayını aldı: Birçok ülkede kullanıma sunulacak

    BMW, Birleşmiş Milletler'in yeni Sürücü Kontrol Destek Sistemleri Yönetmeliği kapsamında onay alan ilk Alman otomobil üreticisi oldu. Böylece, birçok ülkede eller serbest sürüşün önü açıldı.

    BMW iX3, Avrupa'da eller serbest sürüş onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes sürücüsüz S-Serisi üzerinde çalışırken, ezeli rakibi BMW önemli bir adım atarak Birleşmiş Milletler'in yeni Sürücü Kontrol Destek Sistemleri (DCAS) Yönetmeliği kapsamında onay alan ilk Alman otomobil üreticisi oldu. BMW iX3 için verilen bu onayla, markanın “Eller Serbest Otoyol Asistanı” özelliğini birçok ülkede sunmasının önü açıldı.

    Otonom sürüş teknolojilerinin en büyük sorunlarından biri, ülkeler arası farklı düzenlemelerdi. Bazı sistemler Almanya’da yasal kabul edilirken, diğer ülkelerde kullanılamıyordu. BMW, bu yeni yönetmelikle birlikte artık bu karmaşadan kurtulduklarını belirtti. Şirketin açıklamasına göre, DCAS yönetmeliği, müşteri güvenliğini merkeze alan Seviye 2 sürücü destek sistemleri için uluslararası bir çerçeve oluşturuyor.

    BMW iX3, Avrupa'da eller serbest sürüş onayını aldı Tam Boyutta Gör
    BMW daha önce Otoyol Asistanı’nın eski versiyonu için Almanya Federal Motor Taşımacılığı Kurumu’ndan özel izin almak zorundaydı. Ancak DCAS onayı sayesinde artık bu izinlere gerek kalmadı. Sistem, Avrupa genelinde ve diğer Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ülkelerinde doğrudan sunulabilecek.

    130 km/s hıza kadar eller serbest sürüş yapabiliyor

    Kısaca hatırlatmak gerekirse, Otoyol Asistanı, sürücülere 130 km/s hıza kadar ellerini direksiyondan çekerek yolculuk yapma imkanı tanıyor. Ancak sistem Seviye 2 olduğu için sürücülerin yine de dikkatli olması ve gerektiğinde müdahale etmeye hazır bulunması gerekiyor.

    Sistemin dikkat çeken yönlerinden biri, otomatik şerit değiştirme özelliği. Sürücü yalnızca kısa bir bakışla şerit değişikliğini onaylıyor. Sistem ayrıca, yaklaşan bir çıkışa hazırlık olarak şerit değiştirme önerileri de sunabiliyor.

    Almanya’daki iX3 modellerinde ise bir adım öteye geçilerek City Assistant özelliği de devreye giriyor. Bu özellik, araçların kırmızı ışıkta durmasını ve ışık yeşile döndüğünde otomatik olarak hareket etmesini sağlıyor.

    BMW, şehir içi sürüşü daha da konforlu hale getirecek ek fonksiyonların zamanla kablosuz güncellemelerle ekleneceğini söylüyor. Böylece şehir içindeki yolculukları daha konforlu hale getirmeyi vadediyor.

