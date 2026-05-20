BMW’nin yeni konsept motosikleti Vision K18, bir savaş uçağını andırıyor

Elbette şu an için ortada seri üretime girecek bir motosiklet yok. Vision K18 yalnızca bir konsept çalışması. Ancak konsept araçlarının çoğu zaman gelecekte kullanılacak tasarım anlayışlarını ya da yeni platform fikirlerini test etmek için hazırlandığı düşünülürse, BMW’nin burada verdiği mesaj oldukça dikkat çekici.
Tasarım tarafında ise Vision K18 oldukça sıra dışı görünüyor. Motosikletin ilk bakışta en dikkat çeken kısmı altı dev egzoz çıkışı. BMW bu egzoz tasarımını özellikle görünür bırakmış durumda. Üstelik hava giriş kanalları da benzer şekilde öne çıkarılıyor. Normalde yakıt deposunun bulunacağı bölümde büyük bir hava filtresi yer alırken, motosikletin gövdesine yerleştirilen altı hava kanalı doğrudan motora hava taşıyor. Bu yaklaşım motosiklete oldukça mekanik ve endüstriyel bir görünüm kazandırıyor.
BMW Tasarımda Uçaklardan ve F1 Araçlarından İlham Almış
Vision K18 tamamen sıfırdan geliştirilmiş bir platform değil; BMW'nin mevcut R18 altyapısını temel alıyor. Bu da benzer bir modelin gelecekte üretime girme şansını artırıyor. BMW'nin şimdilik böyle bir planı yok ama Vision K18'in gördüğü ilgi, şirketin ileride daha iddialı ve gösterişli touring motosikletlere yönelmesine zemin hazırlayabilir.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.