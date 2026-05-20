BMW’nin yeni konsept motosikleti Vision K18, bir savaş uçağını andırıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör BMW Motorrad son yıllarda dev touring motosikletleriyle cruiser segmentinde daha görünür hâle gelirken, tasarım dili bakımından büyük ölçüde geleneksel BMW çizgilerini korudu. Buna karşılık Harley-Davidson’ın öncülük ettiği “Bagger” segmenti ise geleneksel touring motosikletlerden daha farklı bir estetik anlayışı sunarak dikkat çekmeyi başardı. Ancak BMW şimdi Vision K18 adını verdiği yeni konsept motosikletiyle bu iki dünyanın birleşebileceğini gösteriyor. İtalya’daki "Concorso d’Eleganza Villa d’Este" etkinliğinde tanıtılan Vision K18, hem tasarımı hem de teknik yaklaşımıyla BMW Motorrad’ın gelecekte nasıl bir yöne evrilebileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Elbette şu an için ortada seri üretime girecek bir motosiklet yok. Vision K18 yalnızca bir konsept çalışması. Ancak konsept araçlarının çoğu zaman gelecekte kullanılacak tasarım anlayışlarını ya da yeni platform fikirlerini test etmek için hazırlandığı düşünülürse, BMW’nin burada verdiği mesaj oldukça dikkat çekici.

Tam Boyutta Gör Vision K18’in kalbinde BMW’nin yeni 1.800 cc’lik motoru yer alıyor. BMW’nin mevcut altı silindirli touring motosikletlerinde kullandığı motor hâlihazırda 1.649 cc hacme sahipti. Şirketin bu platformu daha büyük bir motorla genişletmesi, özellikle yüksek torklu lüks touring motosikletleri için yeni bir segment yaratabileceği yönünde yorumlanıyor. Şimdilik performans verileri paylaşılmış değil ancak mevcut 1.649 cc’lik motorun 91 beygir güç ve 157 Nm tork ürettiği düşünüldüğünde, Vision K18’de kullanılan motorun bundan biraz daha üstün bir performans sunmasını bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Konsept motosikletin en dikkat çekici detaylarından biri hidrolik olarak alçaltılabilen süspansiyon sistemi. BMW son yıllarda özellikle R 1300 GS gibi modellerinde adaptif sürüş yüksekliği sistemlerine ağırlık veriyor. Bu sistemler motosiklet durduğunda sele yüksekliğini düşürerek sürücünün yere daha rahat ulaşmasını sağlıyor. Vision K18’de kullanılan sistem ise biraz farklı çalışıyor. Burada BMW’nin “Dynamic Chassis Adjustment” sistemine benzer bir yapı kullanılıyor. Bu sistem hareket hâlindeyken motosikletin arka bölümünü yükselterek sürüş geometrisini değiştiriyor ve viraj performansını iyileştiriyor. Bu detay özellikle yere çok yakın tasarlanan Bagger motosikletlerde önemli çünkü düşük gövde yapısı çoğu zaman viraj açısını sınırlayabiliyor.

Tasarım tarafında ise Vision K18 oldukça sıra dışı görünüyor. Motosikletin ilk bakışta en dikkat çeken kısmı altı dev egzoz çıkışı. BMW bu egzoz tasarımını özellikle görünür bırakmış durumda. Üstelik hava giriş kanalları da benzer şekilde öne çıkarılıyor. Normalde yakıt deposunun bulunacağı bölümde büyük bir hava filtresi yer alırken, motosikletin gövdesine yerleştirilen altı hava kanalı doğrudan motora hava taşıyor. Bu yaklaşım motosiklete oldukça mekanik ve endüstriyel bir görünüm kazandırıyor.

BMW Tasarımda Uçaklardan ve F1 Araçlarından İlham Almış

Tam Boyutta Gör BMW’nin açıklamalarına göre Vision K18’in tasarımında havacılık dünyasından ciddi şekilde ilham alınmış. Özellikle Concorde gibi süpersonik uçakların uzun ve akıcı gövde yapıları, konseptin temel referans noktalarından biri olmuş. Motosikletin yere yakın uzun silueti de bu yüzden bir oku andıracak şekilde tasarlanmış. Gövdede yoğun şekilde kullanılan alüminyum ve dövme karbon fiber parçalar ise motosiklete metalik bir görünüm kazandırıyor. BMW bu tasarım detaylarının eski Formula 1 araçlarının egzoz manifoldlarından esinlendiğini söylüyor.

Elektrikli araçlarda yeni dönem: Hyundai'den manuel vites hamlesi 12 sa. önce eklendi

Vision K18 tamamen sıfırdan geliştirilmiş bir platform değil; BMW’nin mevcut R18 altyapısını temel alıyor. Bu da benzer bir modelin gelecekte üretime girme şansını artırıyor. BMW'nin şimdilik böyle bir planı yok ama Vision K18’in gördüğü ilgi, şirketin ileride daha iddialı ve gösterişli touring motosikletlere yönelmesine zemin hazırlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BMW Konsept Motosikleti Vision K18 ile Güç Gösterisi Yaptı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: