Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW’nin yeni konsept motosikleti Vision K18, bir savaş uçağını andırıyor

    BMW Motorrad, Vision K18 adını verdiği yeni konsept motosikletini tanıttı. Uçaklardan ilham alan tasarımı, altı egzozu ve 1.800 cc motoruyla dikkat çeken model geleceğe göz kırpıyor.

    BMW’nin yeni konsept motosikleti Vision K18, bir savaş uçağını andırıyor Tam Boyutta Gör
    BMW Motorrad son yıllarda dev touring motosikletleriyle cruiser segmentinde daha görünür hâle gelirken, tasarım dili bakımından büyük ölçüde geleneksel BMW çizgilerini korudu. Buna karşılık Harley-Davidson’ın öncülük ettiği “Bagger” segmenti ise geleneksel touring motosikletlerden daha farklı bir estetik anlayışı sunarak dikkat çekmeyi başardı. Ancak BMW şimdi Vision K18 adını verdiği yeni konsept motosikletiyle bu iki dünyanın birleşebileceğini gösteriyor. İtalya’daki "Concorso d’Eleganza Villa d’Este" etkinliğinde tanıtılan Vision K18, hem tasarımı hem de teknik yaklaşımıyla BMW Motorrad’ın gelecekte nasıl bir yöne evrilebileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

    Elbette şu an için ortada seri üretime girecek bir motosiklet yok. Vision K18 yalnızca bir konsept çalışması. Ancak konsept araçlarının çoğu zaman gelecekte kullanılacak tasarım anlayışlarını ya da yeni platform fikirlerini test etmek için hazırlandığı düşünülürse, BMW’nin burada verdiği mesaj oldukça dikkat çekici.

    BMW Konsept Motosikleti Vision K18 ile Güç Gösterisi Yaptı Tam Boyutta Gör
    Vision K18’in kalbinde BMW’nin yeni 1.800 cc’lik motoru yer alıyor. BMW’nin mevcut altı silindirli touring motosikletlerinde kullandığı motor hâlihazırda 1.649 cc hacme sahipti. Şirketin bu platformu daha büyük bir motorla genişletmesi, özellikle yüksek torklu lüks touring motosikletleri için yeni bir segment yaratabileceği yönünde yorumlanıyor. Şimdilik performans verileri paylaşılmış değil ancak mevcut 1.649 cc’lik motorun 91 beygir güç ve 157 Nm tork ürettiği düşünüldüğünde, Vision K18’de kullanılan motorun bundan biraz daha üstün bir performans sunmasını bekleyebiliriz.
    BMW Konsept Motosikleti Vision K18 ile Güç Gösterisi Yaptı Tam Boyutta Gör
    Konsept motosikletin en dikkat çekici detaylarından biri hidrolik olarak alçaltılabilen süspansiyon sistemi. BMW son yıllarda özellikle R 1300 GS gibi modellerinde adaptif sürüş yüksekliği sistemlerine ağırlık veriyor. Bu sistemler motosiklet durduğunda sele yüksekliğini düşürerek sürücünün yere daha rahat ulaşmasını sağlıyor. Vision K18’de kullanılan sistem ise biraz farklı çalışıyor. Burada BMW’nin “Dynamic Chassis Adjustment” sistemine benzer bir yapı kullanılıyor. Bu sistem hareket hâlindeyken motosikletin arka bölümünü yükselterek sürüş geometrisini değiştiriyor ve viraj performansını iyileştiriyor. Bu detay özellikle yere çok yakın tasarlanan Bagger motosikletlerde önemli çünkü düşük gövde yapısı çoğu zaman viraj açısını sınırlayabiliyor.

    Tasarım tarafında ise Vision K18 oldukça sıra dışı görünüyor. Motosikletin ilk bakışta en dikkat çeken kısmı altı dev egzoz çıkışı. BMW bu egzoz tasarımını özellikle görünür bırakmış durumda. Üstelik hava giriş kanalları da benzer şekilde öne çıkarılıyor. Normalde yakıt deposunun bulunacağı bölümde büyük bir hava filtresi yer alırken, motosikletin gövdesine yerleştirilen altı hava kanalı doğrudan motora hava taşıyor. Bu yaklaşım motosiklete oldukça mekanik ve endüstriyel bir görünüm kazandırıyor.

    BMW Tasarımda Uçaklardan ve F1 Araçlarından İlham Almış

    BMW Konsept Motosikleti Vision K18 ile Güç Gösterisi Yaptı Tam Boyutta Gör
    BMW’nin açıklamalarına göre Vision K18’in tasarımında havacılık dünyasından ciddi şekilde ilham alınmış. Özellikle Concorde gibi süpersonik uçakların uzun ve akıcı gövde yapıları, konseptin temel referans noktalarından biri olmuş. Motosikletin yere yakın uzun silueti de bu yüzden bir oku andıracak şekilde tasarlanmış. Gövdede yoğun şekilde kullanılan alüminyum ve dövme karbon fiber parçalar ise motosiklete metalik bir görünüm kazandırıyor. BMW bu tasarım detaylarının eski Formula 1 araçlarının egzoz manifoldlarından esinlendiğini söylüyor.

    Vision K18 tamamen sıfırdan geliştirilmiş bir platform değil; BMW’nin mevcut R18 altyapısını temel alıyor. Bu da benzer bir modelin gelecekte üretime girme şansını artırıyor. BMW'nin şimdilik böyle bir planı yok ama Vision K18’in gördüğü ilgi, şirketin ileride daha iddialı ve gösterişli touring motosikletlere yönelmesine zemin hazırlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ruhsat arabada bırakılır mı bosch çamaşır makinesi suyu ne zaman ısıtır motor rektefiye experde çıkar mı powerbank şarj etmiyor ford fiesta 1.25 trend x

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum