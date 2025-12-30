Giriş
    BMW, manuel vitesi akıllandırdı: Yanlış vitese geçmek tarih oluyor

    BMW, manuel vitesli otomobillerde sürücü hatalarından kaynaklanan ciddi motor hasarlarını önlemeye yönelik yeni bir patent aldı. Belgeler, markanın bu alanda hala yenilik peşinde olduğunu gösteriyor.

    BMW, manuel vitesi akıllandırdı: Artık yanlış vitese geçmek yok Tam Boyutta Gör
    Otomobil dünyası her ne kadar tam otonom sürüşe ve elektrikli motorlara doğru evrilse de, manuel şanzıman meraklıları için vites koluna dokunmanın, o mekanik geçişi hissetmenin yeri bambaşkadır. Ancak manuel vitesin o kendine has keyfi, bazen küçük bir dikkatsizlikle büyük bir kabusa dönüşebiliyor. Özellikle yüksek hızlarda yapılan hatalı vites küçültmelerden bahsediyoruz.

    Otomotiv dünyasında "money shift" olarak bilinen, sürücüyü "motoru kucağa almak" noktasına getirebilen bu pahalı hataya karşı BMW'den dikkat çeken bir koruma sistemi hamlesi geldi. Alman üretici manuel vitesli otomobillerde sürücü hatalarından kaynaklanan ciddi motor hasarlarını önlemek amacıyla yeni bir şanzıman kilitleme sistemi geliştirdi. Patent belgeleri sistemin nasıl işlediğini açıklıyor.

    BMW, manuel vitesi akıllandırdı: Artık yanlış vitese geçmek yok Tam Boyutta Gör

    Şirketin geliştirdiği akıllı koruma sistemi, manuel şanzımanlı araçları adeta "hata kabul etmez" bir hale getiriyor. BMW, tüm vites geçişlerini gerçek zamanlı olarak izleyen ve motoru koruyacak şekilde fiziksel olarak engelleme yapabilen yeni bir mekanik şanzıman tasarımı için patent aldı. Sistemin merkezinde ise aracın o anki durumunu saniyeler içinde analiz eden gelişmiş sensörler var.

    Manuel vites eskimiyor, "evriliyor"

    Başvurusu yapılan yeni nesil mekanik şanzıman, çeşitli sensörler aracılığıyla mevcut vitesi, motorun anlık devir sayısını (krank mili hızı) ve aracın o anki hızını anlık olarak takip edebiliyor. Sistem, sürücünün yapmak istediği vites geçişinin motor için güvenli olup olmadığını çok kısa sürede hesaplayabilmekte. Seçilen vites motor ya da şanzıman için risk oluşturuyorsa, bu geçiş sistem tarafından fiziksel olarak engelleniyor. Bir nevi geri vites kilidi mantığıyla çalışan bir yapı gibi düşünülebilir. Fakat korumayı anlık veriler doğrultusunda tüm viteslere yayıyor.

    BMW, manuel vitesi akıllandırdı: Artık yanlış vitese geçmek yok Tam Boyutta Gör

    BMW, Audi ve Mercedes gibi rakiplerinin aksine manuel vites sunmaya devam eden nadir markalardan biri. Markanın mevcut portföyünde Z4 (üretimi yakında sona erecek), M2, M3 ve M4 modelleri manuel vites seçeneği sunan son kaleler durumunda. Bu patentin seri üretime geçip geçmeyeceği henüz kesinleşmese de, BMW'nin bu hamlesi manuel vitesin sadece "eski bir teknoloji" olarak kalmayıp, dijital çağda da evrilmeye devam edeceğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

