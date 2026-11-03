BMW'nin efsane Toyota Corolla'ya sataşan reklamı ters tepti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BMW'nin sosyal medyada paylaştığı son reklam görseli beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Yeni tasarım anlayışını öne çıkarmak isteyen şirket, 1991 model Toyota Corolla'yı hedef alarak rakibini "sıkıcı" olarak nitelendirdi. Ancak otomobil tutkunları efsanevi Corolla'nın dayanıklılığını savunarak BMW'nin son dönemdeki tartışmalı tasarım felsefesini sertçe eleştirdi. Kışkırtıcı pazarlama hamlesi, kısa sürede marka için bir sosyal medya krizine dönüştü. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW, yeni tasarım anlayışını öne çıkarmak amacıyla yaptığı sosyal medya paylaşımıyla beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Markanın 1991 model Toyota Corolla'yı hedef alan paylaşımı, özellikle Japon otomobil tutkunlarının tepkisini çekti.

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BMW yeni X5 modelinin Neue Klasse tasarım dilini öne çıkarmak amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulan 1990'lar sedanı konseptli bir görsel paylaştı. Görselde marka logosuna yer verilmezken, gövde detayları da değiştirilmişti. Ancak otomobil tutkunları aracın tasarımındaki tanıdık çizgileri kısa sürede fark etti.

Tam Boyutta Gör Paylaşımın ilk görselinde 1991-1997 yılları arasında üretilen yedinci nesil (E100) Toyota Corolla'yı andıran yapay zeka üretimi bir otomobil yer aldı. İkinci görselde ise M Sport paketli yeni BMW X5 (G65) modelinin ön tasarımı gösterildi. BMW gönderinin açıklamasında ise "Biz sadece otomobil tasarlamıyoruz; onlara karakter kazandırıyoruz. Şüphesiz BMW. Farklı üretildi. Farkı hissettirmek için." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

BMW'nin Japon rakibini "sıkıcı" olarak nitelendirmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Paylaşımın ardından yorum bölümü Toyota'yı savunan ve BMW'nin tasarım anlayışını eleştiren kullanıcıların mesajlarıyla doldu. Kullanıcılar klasik Japon araçlarının kesinlikle sıkıcı olmadığını, aksine Toyota Corolla'nın dayanıklılığı, güvenilirliği ve ikonik tasarımıyla bir efsane olduğunu savundu.

Tam Boyutta Gör Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı otomobilseverler BMW'ye kendi 1990'lı yıllardaki başarılı tasarımlarını hatırlatarak görseldeki sloganların yerini değiştirmelerini önerdi ve markanın son dönemdeki tartışmalı tasarım çizgisini hedef aldı. Pazarlama ekibinin dikkat çekmek amacıyla yaptığı bu kışkırtıcı hamle Neue Klasse tasarım anlayışını öne çıkarmak yerine BMW'nin kendi tasarım felsefesinin sorgulandığı bir sosyal medya krizine dönüştü.

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BMW'nin efsane Toyota Corolla'ya sataşan reklamı ters tepti

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