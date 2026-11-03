Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW'nin efsane Toyota Corolla'ya sataşan reklamı ters tepti

    BMW sosyal medya hesabında paylaştığı görsel nedeniyle beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Şirket 1990'ların Corolla'sına sataşınca otomobilseverler Japon efsanesini savunup markayı topa tuttu.

    BMW'nin efsane Toyota Corolla'ya sataşan reklamı ters tepti Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi BMW, yeni tasarım anlayışını öne çıkarmak amacıyla yaptığı sosyal medya paylaşımıyla beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Markanın 1991 model Toyota Corolla'yı hedef alan paylaşımı, özellikle Japon otomobil tutkunlarının tepkisini çekti.

    BMW yeni X5 modelinin Neue Klasse tasarım dilini öne çıkarmak amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulan 1990'lar sedanı konseptli bir görsel paylaştı. Görselde marka logosuna yer verilmezken, gövde detayları da değiştirilmişti. Ancak otomobil tutkunları aracın tasarımındaki tanıdık çizgileri kısa sürede fark etti.

    BMW'nin efsane Toyota Corolla'ya sataşan reklamı ters tepti Tam Boyutta Gör
    Paylaşımın ilk görselinde 1991-1997 yılları arasında üretilen yedinci nesil (E100) Toyota Corolla'yı andıran yapay zeka üretimi bir otomobil yer aldı. İkinci görselde ise M Sport paketli yeni BMW X5 (G65) modelinin ön tasarımı gösterildi. BMW gönderinin açıklamasında ise "Biz sadece otomobil tasarlamıyoruz; onlara karakter kazandırıyoruz. Şüphesiz BMW. Farklı üretildi. Farkı hissettirmek için." ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan tepki yağdı

    BMW'nin Japon rakibini "sıkıcı" olarak nitelendirmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Paylaşımın ardından yorum bölümü Toyota'yı savunan ve BMW'nin tasarım anlayışını eleştiren kullanıcıların mesajlarıyla doldu. Kullanıcılar klasik Japon araçlarının kesinlikle sıkıcı olmadığını, aksine Toyota Corolla'nın dayanıklılığı, güvenilirliği ve ikonik tasarımıyla bir efsane olduğunu savundu.

    BMW'nin efsane Toyota Corolla'ya sataşan reklamı ters tepti Tam Boyutta Gör
    Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı otomobilseverler BMW'ye kendi 1990'lı yıllardaki başarılı tasarımlarını hatırlatarak görseldeki sloganların yerini değiştirmelerini önerdi ve markanın son dönemdeki tartışmalı tasarım çizgisini hedef aldı. Pazarlama ekibinin dikkat çekmek amacıyla yaptığı bu kışkırtıcı hamle Neue Klasse tasarım anlayışını öne çıkarmak yerine BMW'nin kendi tasarım felsefesinin sorgulandığı bir sosyal medya krizine dönüştü.
    Kaynakça https://www.carscoops.com/2304636/bmw-roasted-social-media-90s-toyota-boring/ https://www.instagram.com/p/DfPJybbiMi0
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bekunis 2 tane içilirse ne olur yurtdışı alışveriş renault taliant neden tutulmuyor windows güvenli mod açma trendyol araçlı kurye yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Mpia Kamerasız Tuşlu Cep Telefonu
    Mpia Kamerasız Tuşlu Cep Telefonu
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum