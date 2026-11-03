BMW'nin efsane Toyota Corolla'ya sataşan reklamı ters tepti

Yapay Zeka Özeti:
- BMW'nin sosyal medyada paylaştığı son reklam görseli beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Yeni tasarım anlayışını öne çıkarmak isteyen şirket, 1991 model Toyota Corolla'yı hedef alarak rakibini "sıkıcı" olarak nitelendirdi. Ancak otomobil tutkunları efsanevi Corolla'nın dayanıklılığını savunarak BMW'nin son dönemdeki tartışmalı tasarım felsefesini sertçe eleştirdi. Kışkırtıcı pazarlama hamlesi, kısa sürede marka için bir sosyal medya krizine dönüştü.
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BMW yeni X5 modelinin Neue Klasse tasarım dilini öne çıkarmak amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulan 1990'lar sedanı konseptli bir görsel paylaştı. Görselde marka logosuna yer verilmezken, gövde detayları da değiştirilmişti. Ancak otomobil tutkunları aracın tasarımındaki tanıdık çizgileri kısa sürede fark etti.
Sosyal medyadan tepki yağdı
BMW'nin Japon rakibini "sıkıcı" olarak nitelendirmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Paylaşımın ardından yorum bölümü Toyota'yı savunan ve BMW'nin tasarım anlayışını eleştiren kullanıcıların mesajlarıyla doldu. Kullanıcılar klasik Japon araçlarının kesinlikle sıkıcı olmadığını, aksine Toyota Corolla'nın dayanıklılığı, güvenilirliği ve ikonik tasarımıyla bir efsane olduğunu savundu.Kaynakça https://www.carscoops.com/2304636/bmw-roasted-social-media-90s-toyota-boring/ https://www.instagram.com/p/DfPJybbiMi0 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: