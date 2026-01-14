BMW’nin ilk elektrikli M serisi otomobili 2027’de geliyor: İşte 1000 beygir ve dahası!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör BMW, elektrikli otomobil dönüşümündeki en kritik adımlardan birine atmaya hazırlanıyor. Markanın ilk kez tamamen elektrikli M modelleri 2027 yılında yollara çıkacak. Hatta BMW’nin ifadesine göre bugüne kadar bir seri üretim M otomobilinde görülmemiş seviyede performans sunacak. Dört motorlu özel bir altyapı, gelişmiş yazılım mimarisi ve sürüş deneyimini zenginleştiren simülasyon teknolojileri bu yeni nesil M otomobillerinin temelini oluşturacak.

BMW, “BMW M Neue Klasse” adıyla yürütülen proje kapsamında geliştirilen elektrikli M3’ün ilk resmi görsellerini paylaştı. Yoğun kamuflajla görüntülenen dört kapılı sedan, karlı zeminde gerçekleştirilen test sürüşlerinde objektiflere yansıdı. Elektrikli M3’ün yanı sıra M4 Coupe, M4 Cabrio ve ilerleyen dönemde bir M3 Touring versiyonunun da bu aileye katılması bekleniyor. Model adının “iM3” olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Neue Klasse ile başlayan yeni elektrikli dönem

BMW, kısa süre önce tamamen yeni Neue Klasse platformu üzerine geliştirilen ilk elektrikli modeli iX3’ü tanıttı. Daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve önceki elektrikli BMW’lere kıyasla çok daha gelişmiş bir yazılım altyapısı sunan iX3, markanın elektrikli geleceğinin habercisi olarak konumlanıyor.

BMW M Neue Klasse projesinin başındaki isim Philipp Brunn, tamamen elektrikli M otomobillerinin sürüş deneyimini kökten yeniden tanımlayacağını belirterek performans tarafında çok büyük bir sıçrama hedeflediklerini vurguluyor.

Her tekerden bağımsız güç sağlanacak

Tam Boyutta Gör Elektrikli M modellerini standart Neue Klasse araçlarından ayıran en önemli fark dört motorlu güç aktarım sistemi olacak. iX3’te önde ve arkada olmak üzere iki motor yer alırken tüm Neue Klasse M otomobillerinde her tekerleği ayrı ayrı kontrol eden dört motor bulunacak.

BMW, bu sistem için tamamen yeni bir tahrik ünitesi geliştirdi. Ünitenin içinde iki bağımsız elektrik motoru, iki şanzıman, bir invertör ve yağlama sistemi tek bir muhafaza içinde yer alıyor. Araçta bu üniteden biri ön, diğeri arka aksa konumlandırılıyor. Uzun yol sürüşlerinde verimliliği artırmak amacıyla, ön aks gerektiğinde mekanik olarak devreden çıkarılabiliyor. Bu yapının 1.000 beygirin üzerinde güç sunması bekleniyor.

Yeni elektrikli M otomobilleri, Neue Klasse ailesinin tamamında kullanılan daha sade ve çok daha güçlü bir elektronik mimari üzerine inşa ediliyor. Geleneksel olarak onlarca kontrol ünitesine dağıtılan sistemler yerine BMW artık daha az sayıda ancak çok daha güçlü merkezi bilgisayarlar kullanıyor. Elektrik mimarisinden sürüş dinamiklerine kadar M serisinin tüm unsurlarının çalışması, dört adet "Superbrains" adlı bilgisayar tarafından denetleniyor. Bu yaklaşım Tesla’ya benziyor.

Bu sistemin kalbinde yer alan ve “Heart of Joy” adı verilen özel kontrol yazılımı, güç aktarımı ve sürüş dinamikleriyle ilgili tüm işlemleri yönetiyor. BMW’ye göre bu yeni yapı, veri aktarım hızını yaklaşık 10 kat artırarak sistem tepkilerini keskinleştiriyor ve doğrudan sürüş dinamiklerine olumlu katkı sağlıyor. M modelleri için bu yazılım özel olarak yeniden ayarlanmış durumda.

800 volt mimari, yapay vites ve sesler

Tam Boyutta Gör BMW, elektrikli M otomobillerinde sürüş deneyimini daha duygusal hale getirmek için simüle edilmiş vites geçişleri ve M’ye özgü yapay motor sesleri sunacak. Bu teknoloji, daha önce Hyundai Ioniq 5 N’de görülmüş ve beklenenden çok daha olumlu geri dönüşler almıştı.

Elektrikli M modellerinin merkezinde ise 800 voltluk bir güç mimarisi üzerine kurulu Neue Klasse batarya paketi bulunuyor. M versiyonuna özel bu bataryada, enerji yoğunluğundan ziyade güç çıkışı önceliklendiriliyor. Ek soğutma sistemlerine sahip hücreler sayesinde daha yüksek anlık güç ve daha hızlı şarj mümkün hale geliyor. Haliyle menzil tarafından bir fedakarlık yapılacak.

BMW, batarya kapasitesinin 100 kWh’nin üzerinde olacağını doğruluyor. Ayrıca batarya yönetim sistemi, yüksek enerji taleplerini karşılayabilmek için baştan aşağı yenilenmiş durumda. Batarya paketi, standart Neue Klasse modellerine kıyasla gövde ve süspansiyonla daha fazla noktadan bağlantılı olarak yerleştiriliyor. Bu da aracın genel rijitliğini artıracak.

Elektrikli ve benzinli M3 aynı anda satışta olacak

BMW M’nin bu projedeki en dikkat çekici stratejisi, müşteriye tercih hakkı sunması. Tamamen elektrikli M3, markanın performans odaklı elektrikli geleceğini temsil etse de sıralı altı silindirli içten yanmalı M3 ailesi de üretimde kalacak. Bu benzinli versiyonlarda elektrik destekli turbo teknolojilerinin kullanılması ihtimali bulunuyor.

