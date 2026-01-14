Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW’nin ilk elektrikli M serisi otomobili 2027’de geliyor: İşte 1000 beygir ve dahası!

    BMW, 2027’de piyasaya süreceği tamamen elektrikli M modellerinde dört motorlu yapı, 800 volt mimari ve yapay vites geçişleriyle bugüne kadarki en iddialı M performansını hedefliyor.

    BMW’nin ilk elektrikli M serisi otomobili 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör
    BMW, elektrikli otomobil dönüşümündeki en kritik adımlardan birine atmaya hazırlanıyor. Markanın ilk kez tamamen elektrikli M modelleri 2027 yılında yollara çıkacak. Hatta BMW’nin ifadesine göre bugüne kadar bir seri üretim M otomobilinde görülmemiş seviyede performans sunacak. Dört motorlu özel bir altyapı, gelişmiş yazılım mimarisi ve sürüş deneyimini zenginleştiren simülasyon teknolojileri bu yeni nesil M otomobillerinin temelini oluşturacak.

    BMW, “BMW M Neue Klasse” adıyla yürütülen proje kapsamında geliştirilen elektrikli M3’ün ilk resmi görsellerini paylaştı. Yoğun kamuflajla görüntülenen dört kapılı sedan, karlı zeminde gerçekleştirilen test sürüşlerinde objektiflere yansıdı. Elektrikli M3’ün yanı sıra M4 Coupe, M4 Cabrio ve ilerleyen dönemde bir M3 Touring versiyonunun da bu aileye katılması bekleniyor. Model adının “iM3” olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

    Neue Klasse ile başlayan yeni elektrikli dönem

    BMW, kısa süre önce tamamen yeni Neue Klasse platformu üzerine geliştirilen ilk elektrikli modeli iX3’ü tanıttı. Daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve önceki elektrikli BMW’lere kıyasla çok daha gelişmiş bir yazılım altyapısı sunan iX3, markanın elektrikli geleceğinin habercisi olarak konumlanıyor.

    BMW M Neue Klasse projesinin başındaki isim Philipp Brunn, tamamen elektrikli M otomobillerinin sürüş deneyimini kökten yeniden tanımlayacağını belirterek performans tarafında çok büyük bir sıçrama hedeflediklerini vurguluyor.

    Her tekerden bağımsız güç sağlanacak

    BMW’nin ilk elektrikli M serisi otomobili 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli M modellerini standart Neue Klasse araçlarından ayıran en önemli fark dört motorlu güç aktarım sistemi olacak. iX3’te önde ve arkada olmak üzere iki motor yer alırken tüm Neue Klasse M otomobillerinde her tekerleği ayrı ayrı kontrol eden dört motor bulunacak.

    BMW, bu sistem için tamamen yeni bir tahrik ünitesi geliştirdi. Ünitenin içinde iki bağımsız elektrik motoru, iki şanzıman, bir invertör ve yağlama sistemi tek bir muhafaza içinde yer alıyor. Araçta bu üniteden biri ön, diğeri arka aksa konumlandırılıyor. Uzun yol sürüşlerinde verimliliği artırmak amacıyla, ön aks gerektiğinde mekanik olarak devreden çıkarılabiliyor. Bu yapının 1.000 beygirin üzerinde güç sunması bekleniyor.

    Yeni elektrikli M otomobilleri, Neue Klasse ailesinin tamamında kullanılan daha sade ve çok daha güçlü bir elektronik mimari üzerine inşa ediliyor. Geleneksel olarak onlarca kontrol ünitesine dağıtılan sistemler yerine BMW artık daha az sayıda ancak çok daha güçlü merkezi bilgisayarlar kullanıyor. Elektrik mimarisinden sürüş dinamiklerine kadar M serisinin tüm unsurlarının çalışması, dört adet "Superbrains" adlı bilgisayar tarafından denetleniyor. Bu yaklaşım Tesla’ya benziyor.

    Bu sistemin kalbinde yer alan ve “Heart of Joy” adı verilen özel kontrol yazılımı, güç aktarımı ve sürüş dinamikleriyle ilgili tüm işlemleri yönetiyor. BMW’ye göre bu yeni yapı, veri aktarım hızını yaklaşık 10 kat artırarak sistem tepkilerini keskinleştiriyor ve doğrudan sürüş dinamiklerine olumlu katkı sağlıyor. M modelleri için bu yazılım özel olarak yeniden ayarlanmış durumda.

    800 volt mimari, yapay vites ve sesler

    BMW’nin ilk elektrikli M serisi otomobili 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör
    BMW, elektrikli M otomobillerinde sürüş deneyimini daha duygusal hale getirmek için simüle edilmiş vites geçişleri ve M’ye özgü yapay motor sesleri sunacak. Bu teknoloji, daha önce Hyundai Ioniq 5 N’de görülmüş ve beklenenden çok daha olumlu geri dönüşler almıştı.

    Elektrikli M modellerinin merkezinde ise 800 voltluk bir güç mimarisi üzerine kurulu Neue Klasse batarya paketi bulunuyor. M versiyonuna özel bu bataryada, enerji yoğunluğundan ziyade güç çıkışı önceliklendiriliyor. Ek soğutma sistemlerine sahip hücreler sayesinde daha yüksek anlık güç ve daha hızlı şarj mümkün hale geliyor. Haliyle menzil tarafından bir fedakarlık yapılacak.

    BMW, batarya kapasitesinin 100 kWh’nin üzerinde olacağını doğruluyor. Ayrıca batarya yönetim sistemi, yüksek enerji taleplerini karşılayabilmek için baştan aşağı yenilenmiş durumda. Batarya paketi, standart Neue Klasse modellerine kıyasla gövde ve süspansiyonla daha fazla noktadan bağlantılı olarak yerleştiriliyor. Bu da aracın genel rijitliğini artıracak.

    Elektrikli ve benzinli M3 aynı anda satışta olacak

    BMW M’nin bu projedeki en dikkat çekici stratejisi, müşteriye tercih hakkı sunması. Tamamen elektrikli M3, markanın performans odaklı elektrikli geleceğini temsil etse de sıralı altı silindirli içten yanmalı M3 ailesi de üretimde kalacak. Bu benzinli versiyonlarda elektrik destekli turbo teknolojilerinin kullanılması ihtimali bulunuyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/784326/bmw-electric-m-quad-motor-preview/ https://www.topgear.com/car-news/electric/heres-your-first-official-look-quad-motor-1000bhp-fully-electric-bmw-m3
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eminönü otopark tavsiye passolig telefon numarası güncelleme 4 adet lastik kargo ücreti msi mı asus mu duvar saati duvarda çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 400 5G
    HONOR 400 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Yunseity 14.1
    Yunseity 14.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum