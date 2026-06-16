Yeni nesil BMW iX5, 141 kWsa'lik dev bataryayla geliyor!

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Tam Boyutta Gör BMW, yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni nesil X5'in ilk resmi detaylarını paylaştı. Kamuflajlı prototip görselleriyle birlikte açıklanan bilgiler, markanın hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu seçeneklerde iddialı bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.

Tamamen elektrikli iX5, BMW'nin özel Neue Klasse platformu yerine güncellenmiş CLAR mimarisini kullanacak. Böylece aynı model ailesi altında benzinli, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli versiyonlar sunulabilecek.

Buna rağmen iX5, BMW'nin en yeni elektrikli teknolojilerinden yararlanacak. Modelde altıncı nesil eDrive sistemi, 800 volt elektrik mimarisi ve Neue Klasse modellerinde kullanılan silindirik batarya hücreleri görev yapacak. Ayrıca 400 kW'a kadar ultra hızlı şarj desteği sunulacak.

141 kWsa'lik batarya kapasitesi!

Tam Boyutta Gör Asıl dikkat çeken nokta ise batarya kapasitesi oldu. BMW, iX5 60 xDrive'ın 141 kWsa net kapasiteli batarya taşıyacağını açıkladı. Böylece iX5, BMW'nin seri üretime giren elektrikli modelleri arasında şimdiye kadar kullanılan en büyük bataryaya sahip araç unvanını alacak.

Marka henüz resmi menzil verisini açıklamasa da beklentiler oldukça yüksek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, daha küçük ve hafif olan yeni iX3 WLTP normlarına göre 805 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Dev bataryalı iX5'in ise kağıt üzerinde 644 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor.

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Motor seçeneklerinde de güncellemeler bulunuyor. 3.0 litrelik benzinli X5 40 xDrive'ın gücü 375 beygirden 395 beygire yükselirken, X5 50e xDrive şarj edilebilir hibrit versiyonu 483 beygir gücünü koruyor. Çift motorlu elektrikli iX5 60 xDrive ise 570 beygir güç üretiyor.

BMW ayrıca marka tarihindeki ilk seri üretim hidrojenli modelin 2028 yılında iX5 Hydrogen adıyla satışa sunulacağını doğruladı. Yakıt hücreli SUV, yeni düz tank tasarımı sayesinde diğer X5 versiyonlarıyla aynı üretim hattında üretilebilecek.

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BMW'nin yeni iX5 modeli markanın en büyük bataryasını alıyor

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