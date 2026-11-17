Yapay Zeka Özeti:
- BMW, Hyundai'nin elektrikli araçlardaki sanal vites teknolojisine başta önyargıyla yaklaşsa da test sürüşü sonrası kararını değiştirdi. Alman otomotiv devi, gelecek yıl çıkacak i3 M60 modelinde "Stages" adını verdiği kendi sistemini sunacak. Direksiyon kulakçıklarıyla kontrol edilen bu yapı, Hyundai'den farklı bir yaklaşımla geliştirilse de özellikle pistte sürücüye yüksek geri bildirim verecek. Bu özellik, özel kulakçık yapısı nedeniyle yalnızca i3 M60 versiyonunda yer alacak.
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Hyundai’nin N e-Shift sistemi, sekiz ileri çift kavramalı şanzımanın geçiş hissini elektrikli otomobile taşıyor. BMW ise gelecek yıl satışa sunulacak yeni i3’ün performanslı versiyonunda “Stages” adını verdiği bir özellik kullanacak.
Stages, tüm i3 versiyonlarında bulunmayacak. Özellik, şimdilik yalnızca i3 M60’ta sunulacak. Heiss, bu tercihin nedenini sistemi kontrol etmek için gereken direksiyon kulakçıklarının M Performance versiyonlarında bulunmasıyla açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: