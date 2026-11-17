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Oynat BMW, Hyundai'nin elektrikli araçlardaki sanal vites teknolojisine başta önyargıyla yaklaşsa da test sürüşü sonrası kararını değiştirdi. Alman otomotiv devi, gelecek yıl çıkacak i3 M60 modelinde "Stages" adını verdiği kendi sistemini sunacak. Direksiyon kulakçıklarıyla kontrol edilen bu yapı, Hyundai'den farklı bir yaklaşımla geliştirilse de özellikle pistte sürücüye yüksek geri bildirim verecek. Bu özellik, özel kulakçık yapısı nedeniyle yalnızca i3 M60 versiyonunda yer alacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Elektrikli otomobillerde vites geçişlerini taklit etmek ilk bakışta gereksiz görünebilir. BMW’nin sürüş dinamikleri mühendisi Christian Heiss de Hyundai Ioniq 5 N’deki sistemi ilk duyduklarında böyle düşündüklerini söylüyor. Ancak test sürüşü, ekibin yaklaşımını değiştirmiş.

Hyundai’nin N e-Shift sistemi, sekiz ileri çift kavramalı şanzımanın geçiş hissini elektrikli otomobile taşıyor. BMW ise gelecek yıl satışa sunulacak yeni i3’ün performanslı versiyonunda “Stages” adını verdiği bir özellik kullanacak.

Tam Boyutta Gör Heiss, kendi sistemlerinin Hyundai’nin çözümünden farklı bir yaklaşımla geliştirildiğini belirtiyor. Yine de sanal vites geçişi bekleyen sürücülerin memnun kalacağını söylüyor. Mühendise göre direksiyon kulakçıklarıyla yapılan bu tür müdahaleler, özellikle pistte sürücünün otomobilden aldığı geri bildirimi artırabiliyor.

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Stages, tüm i3 versiyonlarında bulunmayacak. Özellik, şimdilik yalnızca i3 M60’ta sunulacak. Heiss, bu tercihin nedenini sistemi kontrol etmek için gereken direksiyon kulakçıklarının M Performance versiyonlarında bulunmasıyla açıkladı.

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