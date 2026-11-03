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    BMW, Tesla FSD’ye rakip şehir içi sürüş sistemini 2027’de sunacak

    Otomotiv devi BMW, 2027’de şehir içi sürüş asistanını devreye almayı planlıyor. Tesla FSD’ye rakip olacak sistem, mevcut modellere kablosuz yazılım güncellemesiyle gelecek.

    BMW, Tesla FSD’ye rakip şehir içi sürüş sistemini 2027’de sunacak Tam Boyutta Gör

    BMW, navigasyon destekli sürüş asistanını 2027’den itibaren şehir içi yollarda da kullanılabilir hale getirecek. İlk olarak Almanya’da sunulacak sistem, Tesla’nın FSD teknolojisine rakip olacak ancak sürücü sorumluluğu devam edecek.

    Sistem, aracın GPS navigasyonunu kullanarak otoyollarda ve şehir içi yollarda direksiyon, hızlanma ve frenleme desteği sağlayacak. Şehir içinde şerit değiştirme, dönüş yapma, diğer araçlara yol verme ve dönel kavşaklardan geçme gibi manevralarda sürücüye yardımcı olacak.

    BMW şehir içi sürüş özelliklerini genişletiyor

    BMW, mevcut BMW City Assistant sisteminin yeteneklerini 2027'de genişletecek. BMW Symbiotic Drive adı verilen teknoloji, sürücü ile sürüş asistanının birlikte çalışmasını sağlayacak. Sürücüler, sistem aktifken direksiyon, fren veya gaz müdahalesiyle aracı kontrol edebilecek ve bu müdahaleler sistemi devre dışı bırakmayacak.

    Mevcut City Assistant özelliğiyle sunulan trafik ışıklarında durma ve yeniden hareket etme yetenekleri de yeni sürüş işlevleriyle birleştirilecek.

    Ancak teknoloji, Seviye 2 sürüş destek sistemi olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle sürücülerin gözlerini yoldan ayırmaması ve gerektiğinde anında kontrolü devralmaya hazır olması gerekiyor. Otoyollarda sürücüler ellerini direksiyondan çekebilecek olsa da şehir içi yollarda direksiyonu tutmaya devam etmek zorunda olacak.

    Mevcut modellere yazılım güncellemesiyle gelecek

    BMW, Tesla FSD’ye rakip şehir içi sürüş sistemini 2027’de sunacak Tam Boyutta Gör

    BMW'nin yeni nesil Neue Klasse platformunda da yer alan sürüş destek teknolojisi, kısmen Qualcomm'un teknolojisinden yararlanıyor. Şirket, şehir içi sürüş özelliklerini mevcut araçlara da sunmayı planlıyor.

    BMW 3 Serisi, 7 Serisi, X5, iX3 ve iX4 gibi modellerde gerekli kamera ve sensörler zaten bulunuyor. Bu donanımlar sayesinde yeni özellikler kablosuz yazılım güncellemesiyle etkinleştirilebilecek. BMW, teknolojiyi ilerleyen dönemde daha fazla modelde sunmayı da hedefliyor.

    Sürüş sırasında sistemin algıladığı çevre ve gerçekleştirdiği işlemler sürücüye gösterilecek. BMW Panoramic Vision üzerinden sürüş asistanının durumu ve yaklaşan manevralar sürücünün görüş alanına yansıtılacak. Merkezi ekranda ise BMW Maps with Driver Assistance adı verilen üç boyutlu görünüm, navigasyon bilgilerini ve aracın çevresine ilişkin verileri bir araya getirecek.

    Sistem, Avrupa'da yürürlüğe giren ve araçların şehir içi yollarda otomatik sürüş manevraları önermesine ve gerçekleştirmesine izin veren yeni güvenlik kurallarına uygun olarak geliştirildi. BMW, teknolojinin UNECE R171 (DCAS Series 2) düzenlemesi kapsamında tip onayı almasını bekliyor.

    Şirket, bağımsız teknik kuruluşların sistemi gerçek trafik koşullarında test ettiğini ve teknik gereklilikleri karşıladığını doğruladığını belirtiyor. Resmi onayın 2027'nin başlarında alınması bekleniyor.

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