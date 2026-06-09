Tesla servise bile çağırmıyor, BMW ve Mini ilk bakım için 40 bin TL istiyor!

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Tam Boyutta Gör Türkiye'de otomobil sahiplerinin en çok şikayet ettiği konuların başında bakım maliyetleri geliyor. Özellikle premium segmentte yer alan markalarda yetkili servis ücretlerinde hem bir standart bulunmuyor hem de fiyatlar giderek yükseliyor. Son günlerde X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan bazı gönderilerde ise özellikle BMW ve Mini marka araçlarda ilk bakım ücretlerinin 35 bin TL bandına dayandığı iddia edildi. DH olarak iddiaları doğrulamak amacıyla doğrudan yetkili servisle iletişime geçtik.

İlk bakım için 25 bin TL ile 40 bin TL isteniyor

Yaklaşık 9 bin kilometrede bulunan bir aracın ilk bakımının yapılacağını belirterek Kosifler'den fiyat bilgisi talep ettik. Türkiye'de BMW ve Mini markalarının yetkili satıcı ve servisi olan Kosifler'den tarafımıza yapılan dönüşte, ilk bakım işlemlerinin sabit bir ücret üzerinden değil, aracın ihtiyaçlarına göre belirlendiği ifade edildi.

Kosifler tarafından tarafımıza yapılan açıklamada ilk bakımlarda “ortalama 25.000 TL ile 40.000 TL” arasında bir ücretin çıktığı ifade edildi.

Bilindiği üzere bakım ücretlerine ilişkin açıklama yapan Kosifler, Türkiye'nin lüks otomotiv sektöründeki en köklü şirket gruplarından biri olarak öne çıkıyor. Şirketin en bilinen iştiraki olan Kosifler Oto, uzun yıllardır premium otomobil markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütüyor. Şirket, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover ve BMW Motorrad markaları için yetkili satıcılık ve servis hizmeti sunuyor.

Tesla servise bile çağırmıyor

İçten yanmalı motorlu araçlarda belirli kilometre aralıklarında gerçekleştirilen periyodik bakımlar, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemi oluştururken elektrikli otomobillerde tablo farklılık gösteriyor. Özellikle Tesla, araçları için geleneksel anlamda sabit bir "ilk bakım" uygulaması gerçekleştirmiyor.

İlk yıllarda en sık karşılaşılan işlemler arasında silecek suyu değişimi veya tamamlanması yer alırken, belirli periyotlarda kabin hava filtresinin değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca yaklaşık dört yıl ve sonrasında ihtiyaç duyulması halinde fren hidroliği kontrolü yapılması önerilen işlemler arasında bulunuyor.

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BMW ve Mini ilk bakım için 40 bin TL istiyor!

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