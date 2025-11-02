Giriş
    BMW ve Samsung katı hal batarya yarışında güçlerini birleştirdi

    BMW, Samsung SDI ve Solid Power, tam katı hal bataryalarını ticarileştirmek için güçlerini birleştirdi. Yeni ortaklık, elektrikli araçlarda daha güvenli ve yüksek verimli bataryaların yolunu açacak.

    BMW ve Samsung katı hal batarya yarışında güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryalarında yeni bir dönemin ve işbirliğinin kapısı aralanıyor. BMW, Samsung SDI ve ABD merkezli Solid Power, tamamen katı hal bataryalarını (All-Solid-State Battery – ASSB) ticarileştirmek amacıyla stratejik bir ortaklık kurdu.

    Yeni anlaşmaya göre Samsung SDI, Solid Power’ın sülfür bazlı katı elektrolit çözümünü kullanarak tamamen katı hal batarya hücrelerini tedarik edecek. BMW ise bu hücreleri kullanarak batarya modüllerini ve paketlerini geliştirecek. Üçlü iş birliği, katı hal bataryaların seri üretime geçişini hızlandırmayı ve bu alanda küresel liderliği hedefliyor.

    BMW’nin hedefi 2030

    Solid Power’ın geliştirdiği sülfür bazlı elektrolit, yüksek iyon iletkenliği ve termal kararlılığıyla öne çıkıyor. Şirket, BMW ve Samsung SDI ile kurduğu bu ortaklığın, katı hal bataryaların yaygın kullanıma ulaşmasında kritik bir adım olduğunu belirtiyor.

    Samsung SDI ise uzun süredir yeni nesil batarya teknolojilerine yatırım yapıyor. Şirket, Mart 2023’te Güney Kore’de pilot üretim hattını açarak yıl sonunda ilk prototip üretimlerini tamamladı. Samsung, bu prototipleri çok sayıda otomotiv üreticisine örnek olarak gönderdi.

    BMW ve Samsung katı hal batarya yarışında güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    BMW cephesi de bu teknolojiyi sahada test etmeye başladı. Mayıs 2025’te BMW, Solid Power’ın katı hal batarya hücreleriyle donatılmış modifiye bir i7 prototipiyle ilk yol testlerini gerçekleştirdi. Alman üretici, 2030 civarında katı hal bataryalı üretim araçlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Katı hal bataryalar, mevcut lityum-iyon sistemlere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu, daha kısa şarj süresi ve gelişmiş güvenlik sunarak elektrikli mobiliteyi kökten değiştirebilir. Bu potansiyel, yalnızca BMW ve Samsung SDI’ı değil, diğer büyük üreticileri de bu yarışa çekmiş durumda.

    Yarış kızışıyor

    Mercedes-Benz ve Volkswagen halihazırda kendi katı hal batarya prototiplerini test ediyor. Toyota, geçtiğimiz hafta Tokyo Motor Show’da, ilk katı hal bataryalı elektrikli aracını 2028’de piyasaya sunmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, Sumitomo Metal Mining ile yaptığı iş birliği sayesinde bu teknolojiyi seri üretime taşımayı amaçlıyor.

    Nissan da kısa süre önce LiCAP Technologies ile ortaklık kurarak, şirketin Activated Dry Electrode (ADE) adı verilen patentli kuru elektrot teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu. Öte yandan Çinli devler CATL ve BYD, 2027 civarında katı hal bataryalarını tanıtmaya, on yılın sonunda ise seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

