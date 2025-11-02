BMW ve Samsung katı hal batarya yarışında güçlerini birleştirdi

Yeni anlaşmaya göre Samsung SDI, Solid Power’ın sülfür bazlı katı elektrolit çözümünü kullanarak tamamen katı hal batarya hücrelerini tedarik edecek. BMW ise bu hücreleri kullanarak batarya modüllerini ve paketlerini geliştirecek. Üçlü iş birliği, katı hal bataryaların seri üretime geçişini hızlandırmayı ve bu alanda küresel liderliği hedefliyor.
BMW’nin hedefi 2030
Solid Power’ın geliştirdiği sülfür bazlı elektrolit, yüksek iyon iletkenliği ve termal kararlılığıyla öne çıkıyor. Şirket, BMW ve Samsung SDI ile kurduğu bu ortaklığın, katı hal bataryaların yaygın kullanıma ulaşmasında kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
Samsung SDI ise uzun süredir yeni nesil batarya teknolojilerine yatırım yapıyor. Şirket, Mart 2023’te Güney Kore’de pilot üretim hattını açarak yıl sonunda ilk prototip üretimlerini tamamladı. Samsung, bu prototipleri çok sayıda otomotiv üreticisine örnek olarak gönderdi.
Katı hal bataryalar, mevcut lityum-iyon sistemlere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu, daha kısa şarj süresi ve gelişmiş güvenlik sunarak elektrikli mobiliteyi kökten değiştirebilir. Bu potansiyel, yalnızca BMW ve Samsung SDI’ı değil, diğer büyük üreticileri de bu yarışa çekmiş durumda.
Yarış kızışıyor
Mercedes-Benz ve Volkswagen halihazırda kendi katı hal batarya prototiplerini test ediyor. Toyota, geçtiğimiz hafta Tokyo Motor Show’da, ilk katı hal bataryalı elektrikli aracını 2028’de piyasaya sunmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, Sumitomo Metal Mining ile yaptığı iş birliği sayesinde bu teknolojiyi seri üretime taşımayı amaçlıyor.
Nissan da kısa süre önce LiCAP Technologies ile ortaklık kurarak, şirketin Activated Dry Electrode (ADE) adı verilen patentli kuru elektrot teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu. Öte yandan Çinli devler CATL ve BYD, 2027 civarında katı hal bataryalarını tanıtmaya, on yılın sonunda ise seri üretime geçmeye hazırlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı