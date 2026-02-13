BMW, yangın riski nedeniyle yarım milyondan fazla aracını geri çağırdı

Bu marş motorlarının Valeo tarafından tedarik edildiği ve sorunun ilk olarak geçen yıl Eylül ayında fark edildiği aktarıldı. BMW, iki adet 2022 model 3 Serisi ve bir adet 2023 model 4 Serisi aracın yanmasının ardından inceleme başlattı. Bu olaylar, parçanın detaylı şekilde analiz edilmesine zemin hazırladı.
Sorun neden kaynaklanıyor?
Yapılan kapsamlı incelemelerde, elektrik rölesi haznesinde aşırı sürtünmeye bağlı olarak metal parçacıklarının biriktiği tespit edildi. Geçtiğimiz ay, yangın çıkan bir 2021 model 3 Serisi araçta da aynı sorunun bulunduğu belirlendi. BMW bunun üzerine resmi bir geri çağırma kararı aldı. Hangi pazarda hangi araçların etkilendiğine dair detaylı liste henüz paylaşılmadı.
Hangi Modeller Etkilendi?
Geri çağırma, birçok BMW modelini ve BMW motoru kullanan Toyota Supra’yı kapsıyor. Etkilenen araçlar ve üretim tarih aralıkları şu şekilde:
|Model ve Model Yılları
|Üretim Tarihleri
|2 Serisi Coupe (2022–2023)
|15 Aralık 2020 – 13 Temmuz 2021
|5 Serisi (2021–2024)
|24 Haziran 2021 – 27 Mart 2023
|Z4 (2021–2022)
|24 Haziran 2021 – 29 Ağustos 2022
|4 Serisi (2022–2024)
|1 Temmuz 2021 – 29 Kasım 2023
|4 Serisi Cabrio (2021–2024)
|24 Haziran 2021 – 4 Aralık 2023
|3 Serisi (2021–2024)
|26 Kasım 2020 – 7 Mayıs 2024
|X4 (2021–2023)
|14 Aralık 2020 – 14 Aralık 2022
|X3 (2021–2024)
|14 Aralık 2020 – 14 Aralık 2022
|Toyota Supra (2021–2023)
|24 Haziran 2021 – 1 Eylül 2022
BMW, geri çağırmaya dahil olan araçların bu sorunu yaşama oranının yüzde 0,1’in çok altında olduğunu belirtiyor. Araç sahiplerine 24 Mart’ta bilgilendirme yapılacak ve yetkili servisler marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: