BMW, yangın riski nedeniyle yarım milyondan fazla aracını geri çağırdı

Tam Boyutta Gör BMW, birden fazla model serisini ve pazarı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma başlattı. Şirket, marş motorlarında tespit edilen bir sorun nedeniyle dünya genelinde 575.000 aracı geri çağırıyor. Sorun, marş motorunda erken aşınma oluşması ve bunun motorun çalıştırılmasını engelleyebilmesiyle ilgili. Dahası, BMW’ye göre bu marş motoru aracı çalıştırırken ya da araç zaten çalışır durumdayken yangın riskine yol açabiliyor.

Bu marş motorlarının Valeo tarafından tedarik edildiği ve sorunun ilk olarak geçen yıl Eylül ayında fark edildiği aktarıldı. BMW, iki adet 2022 model 3 Serisi ve bir adet 2023 model 4 Serisi aracın yanmasının ardından inceleme başlattı. Bu olaylar, parçanın detaylı şekilde analiz edilmesine zemin hazırladı.

Sorun neden kaynaklanıyor?

Yapılan kapsamlı incelemelerde, elektrik rölesi haznesinde aşırı sürtünmeye bağlı olarak metal parçacıklarının biriktiği tespit edildi. Geçtiğimiz ay, yangın çıkan bir 2021 model 3 Serisi araçta da aynı sorunun bulunduğu belirlendi. BMW bunun üzerine resmi bir geri çağırma kararı aldı. Hangi pazarda hangi araçların etkilendiğine dair detaylı liste henüz paylaşılmadı.

Hangi Modeller Etkilendi?

Geri çağırma, birçok BMW modelini ve BMW motoru kullanan Toyota Supra’yı kapsıyor. Etkilenen araçlar ve üretim tarih aralıkları şu şekilde:

Model ve Model Yılları Üretim Tarihleri 2 Serisi Coupe (2022–2023) 15 Aralık 2020 – 13 Temmuz 2021 5 Serisi (2021–2024) 24 Haziran 2021 – 27 Mart 2023 Z4 (2021–2022) 24 Haziran 2021 – 29 Ağustos 2022 4 Serisi (2022–2024) 1 Temmuz 2021 – 29 Kasım 2023 4 Serisi Cabrio (2021–2024) 24 Haziran 2021 – 4 Aralık 2023 3 Serisi (2021–2024) 26 Kasım 2020 – 7 Mayıs 2024 X4 (2021–2023) 14 Aralık 2020 – 14 Aralık 2022 X3 (2021–2024) 14 Aralık 2020 – 14 Aralık 2022 Toyota Supra (2021–2023) 24 Haziran 2021 – 1 Eylül 2022

BMW, geri çağırmaya dahil olan araçların bu sorunu yaşama oranının yüzde 0,1’in çok altında olduğunu belirtiyor. Araç sahiplerine 24 Mart’ta bilgilendirme yapılacak ve yetkili servisler marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek.

