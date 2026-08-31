BMW’ye göre fiziksel tuşların kaybolması gençlerin suçu

BMW’lerde düğmeler giderek azalıyor
BMW’nin yeni nesil modellerinde fiziksel kontrollerin yerini giderek daha fazla ekranlar ve dijital kontroller alıyor. Bu değişimin en belirgin örneklerinden biri ise markanın yeni Neue Klasse platformunu kullanan modeller.
BMW iX3’e bakıldığında bu yaklaşım açıkça görülüyor. Klima kontrolleri başta olmak üzere birçok işlev orta konsoldaki ekrana taşınmış durumda. Ancak cam açma kapama işlevinde halen düğmeler kullanılmaya devam ediliyor...
BMW Group Avustralya CEO’su Vikram Pawah’a göre sesli komut ve dokunmatik kontroller giderek daha yaygın hale geliyor. Pawah’a göre özellikle 45 yaş ve altındaki kullanıcılar, dokunmatik ekranlar ve sesli komutlar gibi teknolojilere daha hızlı adapte oluyor. Bu kullanıcıların otomobillerde de alışık oldukları dijital etkileşim yöntemlerini görmek istediği ifade ediliyor.
BMW yöneticisi, genç kullanıcıların teknoloji konusunda daha az sabırlı hale geldiğini de savunuyor. İşlemlerin hızlı tamamlanmasını ve aynı anda birden fazla işi yapabilmeyi istedikleri belirtilirken otomobil üreticilerinin de değişen kullanıcı davranışlarını dikkate almak zorunda olduğu vurgulanıyor.
Fiziksel düğmelerin yerini ekranların alması otomobil sektöründe yaygınlaşsa da bu yaklaşım, sürüş güvenliği açısından tartışmalı. Özellikle klima, ses seviyesi veya diğer temel işlevlerin dokunmatik menüler üzerinden kontrol edilmesi, sürücünün gözünü yoldan ayırmasını gerektirebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim