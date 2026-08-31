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    BMW’ye göre fiziksel tuşların kaybolması gençlerin suçu

    BMW, yeni otomobillerde fiziksel düğmelerin azalmasını genç kullanıcıların tercihlerine bağlıyor. Şirket, 45 yaş altındaki müşterilerin dokunmatik ekran ve sesli komutları benimsediğini savunuyor.

    BMW’ye göre fiziksel tuşların kaybolması gençlerin suçu Tam Boyutta Gör
    BMW, yeni otomobillerinde fiziksel düğme ve tuşlardan uzaklaşmasının nedenini genç kullanıcıların teknoloji alışkanlıklarına bağlıyor. BMW Group Avustralya CEO’su Vikram Pawah’a göre 45 yaş ve altındaki sürücüler, fiziksel kontrollere kıyasla dokunmatik ekran ve sesli komutları daha fazla tercih ediyor.

    BMW’lerde düğmeler giderek azalıyor

    BMW’nin yeni nesil modellerinde fiziksel kontrollerin yerini giderek daha fazla ekranlar ve dijital kontroller alıyor. Bu değişimin en belirgin örneklerinden biri ise markanın yeni Neue Klasse platformunu kullanan modeller.

    BMW iX3’e bakıldığında bu yaklaşım açıkça görülüyor. Klima kontrolleri başta olmak üzere birçok işlev orta konsoldaki ekrana taşınmış durumda. Ancak cam açma kapama işlevinde halen düğmeler kullanılmaya devam ediliyor...

    BMW’ye göre fiziksel tuşların kaybolması gençlerin suçu Tam Boyutta Gör
    Ancak BMW bu konuda yalnız değil. Tesla uzun süredir birçok işlevi merkezi ekran üzerinden sunarken diğer birçok üretici de benzer bir yaklaşım sergiliyor.

    BMW Group Avustralya CEO’su Vikram Pawah’a göre sesli komut ve dokunmatik kontroller giderek daha yaygın hale geliyor. Pawah’a göre özellikle 45 yaş ve altındaki kullanıcılar, dokunmatik ekranlar ve sesli komutlar gibi teknolojilere daha hızlı adapte oluyor. Bu kullanıcıların otomobillerde de alışık oldukları dijital etkileşim yöntemlerini görmek istediği ifade ediliyor.

    BMW yöneticisi, genç kullanıcıların teknoloji konusunda daha az sabırlı hale geldiğini de savunuyor. İşlemlerin hızlı tamamlanmasını ve aynı anda birden fazla işi yapabilmeyi istedikleri belirtilirken otomobil üreticilerinin de değişen kullanıcı davranışlarını dikkate almak zorunda olduğu vurgulanıyor.

    Fiziksel düğmelerin yerini ekranların alması otomobil sektöründe yaygınlaşsa da bu yaklaşım, sürüş güvenliği açısından tartışmalı. Özellikle klima, ses seviyesi veya diğer temel işlevlerin dokunmatik menüler üzerinden kontrol edilmesi, sürücünün gözünü yoldan ayırmasını gerektirebiliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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    pon ışığı yanıp sönüyor market isimleri sym jet 14 200i cvvt ne demek ip tv satın al

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