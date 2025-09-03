BMW, yeni nesil hidrojen yakıt hücresi sisteminin prototip üretimine başladı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BMW, üçüncü nesil hidrojen yakıt hücreli sisteminin prototiplerini üretmeye başladı. Bu çalışma, 2028’de seri üretime geçmesi planlanan güç aktarma organı için hazırlık niteliğinde. Hangi modelde kullanılacağı ise henüz açıklanmadı.

Yeni yakıt hücresi sistemi, güç yoğunluğundaki artış sayesinde yaklaşık yüzde 25 daha küçük boyutlara sahip. Otomobil üreticisi, sistemin gelecekteki araç mimarileriyle “yüksek entegrasyon derecesine” sahip olacağını ve bunun “müşterilere çeşitli güç aktarma sistemi seçenekleri sunmayı mümkün kılacağını” söylüyor.

BMW, ayrıca batarya ile aracın diğer sistemleri arasındaki arayüzü sağlayacak olan ve şirket içinde geliştirilen hidrojen odaklı “BMW Energy Master” üzerinde de çalışıyor. Energy Master, bu yılın ilerleyen dönemlerinde BMW’nin ilk Neue Klasse modelleri için üretime girecek.

Alman üretici, yeni sistemin selefine kıyasla “önemli ölçüde daha verimli” olacağını iddia ediyor, ancak kesin rakamlar paylaşmadı. Yeni sistem, ikinci nesilden daha uzun menzil, daha yüksek güç ve daha düşük enerji tüketimi sunacak.

Yeni sistem, BMW ile Toyota’nın iş birliğinin bir parçası. BMW, on yılı aşkın süre önce 535iA modeli için hidrojenli araç geliştirmek istediğinde tüm sistemi Japon üreticiden tedarik etmişti. İkinci nesilde ise BMW daha fazla kontrol üstlendi ve sistemi kendisi tasarladı, Toyota ise yakıt hücrelerini sağladı.

Bu hücreler, üreticinin 2023’ten bu yana hizmette olan ve sayısı 100’den az olan iX5 prototip filosuna güç veriyor. İkinci nesil sistem, 396 beygir güç üretiyor ve WLTP standartlarına göre 504 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yeni nesil sistemin artan verimliliği sayesinde daha yüksek bir menzil sunulacak.

