Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW, yeni nesil hidrojen yakıt hücresi sisteminin prototip üretimine başladı

    BMW, üçüncü nesil hidrojen yakıt hücreli sisteminin prototiplerini üretmeye başladı. 2028’de seri üretime geçecek yeni sistem, daha kompakt yapısıyla yüksek verimlilik ve menzil vadediyor.

    BMW, yeni nesil hidrojen yakıt hücresiyle 2028'e hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    BMW, üçüncü nesil hidrojen yakıt hücreli sisteminin prototiplerini üretmeye başladı. Bu çalışma, 2028’de seri üretime geçmesi planlanan güç aktarma organı için hazırlık niteliğinde. Hangi modelde kullanılacağı ise henüz açıklanmadı.

    Yeni yakıt hücresi sistemi, güç yoğunluğundaki artış sayesinde yaklaşık yüzde 25 daha küçük boyutlara sahip. Otomobil üreticisi, sistemin gelecekteki araç mimarileriyle “yüksek entegrasyon derecesine” sahip olacağını ve bunun “müşterilere çeşitli güç aktarma sistemi seçenekleri sunmayı mümkün kılacağını” söylüyor.

    BMW, ayrıca batarya ile aracın diğer sistemleri arasındaki arayüzü sağlayacak olan ve şirket içinde geliştirilen hidrojen odaklı “BMW Energy Master” üzerinde de çalışıyor. Energy Master, bu yılın ilerleyen dönemlerinde BMW’nin ilk Neue Klasse modelleri için üretime girecek.

    Alman üretici, yeni sistemin selefine kıyasla “önemli ölçüde daha verimli” olacağını iddia ediyor, ancak kesin rakamlar paylaşmadı. Yeni sistem, ikinci nesilden daha uzun menzil, daha yüksek güç ve daha düşük enerji tüketimi sunacak.

    Yeni sistem, BMW ile Toyota’nın iş birliğinin bir parçası. BMW, on yılı aşkın süre önce 535iA modeli için hidrojenli araç geliştirmek istediğinde tüm sistemi Japon üreticiden tedarik etmişti. İkinci nesilde ise BMW daha fazla kontrol üstlendi ve sistemi kendisi tasarladı, Toyota ise yakıt hücrelerini sağladı.

    Bu hücreler, üreticinin 2023’ten bu yana hizmette olan ve sayısı 100’den az olan iX5 prototip filosuna güç veriyor. İkinci nesil sistem, 396 beygir güç üretiyor ve WLTP standartlarına göre 504 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yeni nesil sistemin artan verimliliği sayesinde daha yüksek bir menzil sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 12 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volume içki tabiyeti ne demek kırmızı ışıkta geçtim ceza gelir mi prada orjinallik sorgulama otobüs alıp kiraya vermek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum