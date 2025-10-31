Giriş
    Dünyanın ilk yüz yüze oyun konsolu ile tanışın

    Board masa üstü dijital oyun ekranı etkileşimli piyonları ve özel geliştirilmiş 12 oyunu sayesinde çocukların telefondan uzaklaşmasını ve ailesiyle zaman geçirmesini sağlıyor. 

    Özellikle aileler bugün oyun konsollarında birlikte oynanabilecek yapımlara ilgi gösteriyor. Bu arayıştan yola çıkan World Of Warcraft yöneticisi Seth Sivac ve Mirror fitness aynasının geliştiricisi Brynn Putnam ilginç bir fikri hayata geçirdi. 

    Board özellikleri ve fiyatı

    Dünyanın ilk yüz yüze oyun konsolu olarak tanımlanan Board, 24 inçlik dokunmatik bir ekranı ve fiziksel piyonları bir araya getiriyor. Wi-Fi 6, 64GB depolama, Bluetooth, stereo hoparlör, mikrofon, USB Tip-C, SD kart girişi şeklinde özellikler mevcut. Board için özel geliştirilmiş 12 aile oyunu ve bu oyunlara özel de etkileşimli piyon setleri yer alıyor. 

    Oyuna bağlı olarak piyonları ekrana koyduğunuzda aydınlanma, titreme gibi efektler oluşturarak anında etkileşime başlıyor. Her piyon setinin kendine özel efektleri var ve yapay zekâ algoritması piyonların dokunuşlarını analiz ederek sisteme aktarıyor.

    Geleneksel konsollar gibi güçlü donanıma ihtiyaç duymayan Board, ailelerin çocuklarıyla bir arada oynayabileceği ve telefondan uzaklaşabileceği bir ortam sunmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Board cihazı 699$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip ve çıkış dönemine özel 200$ bir indirim uygulanıyor. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 21 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 21 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 45 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 50 dakika önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 51 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 7 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

