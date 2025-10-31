Dünyanın ilk yüz yüze oyun konsolu ile tanışın

Board özellikleri ve fiyatı
Dünyanın ilk yüz yüze oyun konsolu olarak tanımlanan Board, 24 inçlik dokunmatik bir ekranı ve fiziksel piyonları bir araya getiriyor. Wi-Fi 6, 64GB depolama, Bluetooth, stereo hoparlör, mikrofon, USB Tip-C, SD kart girişi şeklinde özellikler mevcut. Board için özel geliştirilmiş 12 aile oyunu ve bu oyunlara özel de etkileşimli piyon setleri yer alıyor.
Oyuna bağlı olarak piyonları ekrana koyduğunuzda aydınlanma, titreme gibi efektler oluşturarak anında etkileşime başlıyor. Her piyon setinin kendine özel efektleri var ve yapay zekâ algoritması piyonların dokunuşlarını analiz ederek sisteme aktarıyor.
Geleneksel konsollar gibi güçlü donanıma ihtiyaç duymayan Board, ailelerin çocuklarıyla bir arada oynayabileceği ve telefondan uzaklaşabileceği bir ortam sunmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Board cihazı 699$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip ve çıkış dönemine özel 200$ bir indirim uygulanıyor.
