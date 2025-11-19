Apple, iPhone 17 için Samsung'dan daha fazla OLED panel tedarik edecek

Samsung'un Apple'a 90 milyon adet OLED panel tedarik etmesi bekleniyor
Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air’ın üretimine başlamadan önce, bu telefonlar için Samsung ve LG'den ekran tedarik etmeye karar verdi. Apple ayrıca Samsung'u ana tedarikçi olarak seçti ve yaklaşık 80 milyon OLED ekran tedarik sözleşmesi teklif etti. Bu cihazlar için OLED ekran tedarik edecek diğer firma BOE oldu ve Apple için 10 milyon OLED panel tedarik edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Yalnız BOE, siparişi karşılamakta zorluk çekiyor gibi görünüyor. Bu boşluğu Samsung dolduracak.
Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air için LTPO teknolojisine sahip OLED ekranlar kullanıyor. Samsung ve LG, LTPO teknolojisiyle OLED ekran üretme konusunda deneyimliyken, BOE'nin böyle bir deneyimi yoktu. Bu, Çinli markanın iPhone 17 serisi ve iPhone Air için OLED ekran tedarikinde sorun yaşamasının ana nedenlerinden biri. BOE'nin başarısızlığı, Samsung’a çok daha fazla gelir ve kâr getirecek.Kaynakça https://zdnet.co.kr/view/?no=20251119103404 https://www.sammobile.com/news/samsung-supply-even-more-oled-panels-iphone-17/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: