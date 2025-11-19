Apple, iPhone 17 için Samsung'dan daha fazla OLED panel tedarik edecek

Tam Boyutta Gör BOE, iPhone 17 serisi ve iPhone Air için Apple'a tedarik etmesi gereken OLED panellerin güvenilirliğiyle ilgili sorunları çözememişe benziyor. Apple'ın BOE'den alması gereken 10 milyon adet OLED ekranı Samsung Display'den tedarik etmeye karar verdiği söyleniyor.

Samsung'un Apple'a 90 milyon adet OLED panel tedarik etmesi bekleniyor

Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air’ın üretimine başlamadan önce, bu telefonlar için Samsung ve LG'den ekran tedarik etmeye karar verdi. Apple ayrıca Samsung'u ana tedarikçi olarak seçti ve yaklaşık 80 milyon OLED ekran tedarik sözleşmesi teklif etti. Bu cihazlar için OLED ekran tedarik edecek diğer firma BOE oldu ve Apple için 10 milyon OLED panel tedarik edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Yalnız BOE, siparişi karşılamakta zorluk çekiyor gibi görünüyor. Bu boşluğu Samsung dolduracak.

Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air için LTPO teknolojisine sahip OLED ekranlar kullanıyor. Samsung ve LG, LTPO teknolojisiyle OLED ekran üretme konusunda deneyimliyken, BOE'nin böyle bir deneyimi yoktu. Bu, Çinli markanın iPhone 17 serisi ve iPhone Air için OLED ekran tedarikinde sorun yaşamasının ana nedenlerinden biri. BOE'nin başarısızlığı, Samsung’a çok daha fazla gelir ve kâr getirecek.

