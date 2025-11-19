Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 17 için Samsung'dan daha fazla OLED panel tedarik edecek

    BOE'nin iPhone 17 serisi için Apple'a OLED panel tedarik etmekte sorunlar yaşadığı bildirildi. Apple, Samsung'dan daha fazla OLED ekran tedarik etme kararı aldı.

    samsung oled panel tedariki apple iphone 17 Tam Boyutta Gör
    BOE, iPhone 17 serisi ve iPhone Air için Apple'a tedarik etmesi gereken OLED panellerin güvenilirliğiyle ilgili sorunları çözememişe benziyor. Apple'ın BOE'den alması gereken 10 milyon adet OLED ekranı Samsung Display'den tedarik etmeye karar verdiği söyleniyor.

    Samsung'un Apple'a 90 milyon adet OLED panel tedarik etmesi bekleniyor

    Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air’ın üretimine başlamadan önce, bu telefonlar için Samsung ve LG'den ekran tedarik etmeye karar verdi. Apple ayrıca Samsung'u ana tedarikçi olarak seçti ve yaklaşık 80 milyon OLED ekran tedarik sözleşmesi teklif etti. Bu cihazlar için OLED ekran tedarik edecek diğer firma BOE oldu ve Apple için 10 milyon OLED panel tedarik edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Yalnız BOE, siparişi karşılamakta zorluk çekiyor gibi görünüyor. Bu boşluğu Samsung dolduracak.

    Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air için LTPO teknolojisine sahip OLED ekranlar kullanıyor. Samsung ve LG, LTPO teknolojisiyle OLED ekran üretme konusunda deneyimliyken, BOE'nin böyle bir deneyimi yoktu. Bu, Çinli markanın iPhone 17 serisi ve iPhone Air için OLED ekran tedarikinde sorun yaşamasının ana nedenlerinden biri. BOE'nin başarısızlığı, Samsung’a çok daha fazla gelir ve kâr getirecek.

    Kaynakça https://zdnet.co.kr/view/?no=20251119103404 https://www.sammobile.com/news/samsung-supply-even-more-oled-panels-iphone-17/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara'nın merkezi neresi benzin enjektör temizleyici nasil kullanilir birbirine uyumlu nickler valorant giriş ekranında kalıyor megane 2 kapılar kilitlenmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 40C
    TECNO Spark 40C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15
    ACER AG15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum