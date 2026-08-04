Boeing'in sekiz yıldır beklediği onay sonunda geldi: 737 MAX 7 teslimatlara hazır

Boeing Kapsamlı Test Sürecinde 441 Uçuş Gerçekleştirdi
FAA tarafından yapılan açıklamaya göre sertifikasyon süreci, 737 MAX kazalarının ardından yürürlüğe giren yeni federal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle olağanın çok ötesinde bir incelemeye tabi tutuldu. Kurum, uçağın onay alabilmesi için yaklaşık on yıla yayılan kapsamlı teknik değerlendirmeler yapıldığını ve Boeing'in yıllar boyunca tespit edilen sorunları gidermek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Sertifika kapsamında Boeing, toplam 441 test uçuşu gerçekleştirirken, bu testlerde 686 saatten fazla uçuş verisi toplandı.
737 MAX 7, Boeing'in dar gövdeli yolcu uçağı ailesinin en küçük üyesi konumunda bulunuyor. Maksimum 172 yolcu kapasitesine sahip modelin ilk teslimatlarının 2019 yılında başlaması planlanıyordu. Ancak üst üste gelen uçak kazalarıyla birlikte tüm program durma noktasına geldi. Yapılan soruşturmalar, kazaların en önemli nedenlerinden birinin MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) adı verilen otomatik dengeleme sistemindeki tasarım hatası olduğunu ortaya koydu.
Soruşturmalar sırasında Boeing'in söz konusu sistem hakkında FAA'yı yeterince bilgilendirmediği, MCAS'ın pilot eğitim materyallerinde ve kullanım kılavuzlarında yer almadığı da ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler yalnızca Boeing'e yönelik güveni sarsmakla kalmadı, aynı zamanda ABD'deki sertifikasyon süreçlerinin de yeniden düzenlenmesine yol açtı. MAX 7'nin sertifikasyonunun yıllarca gecikmesinde bu yeni gereklilikler önemli rol oynadı.
Bu Sertifikasyon Boeing'in Toparlanmasına Yardımcı Olacak
Boeing açısından bu sertifikanın önemi yalnızca yeni bir modeli satışa sunabilmekle sınırlı değil. Şirket, MAX programını yeniden tam kapasiteye ulaştırarak son yıllarda bozulan mali yapısını toparlamayı hedefliyor. FAA'nın son dönemde üretim artışına kademeli olarak izin vermesiyle birlikte Boeing, aylık üretim hızını önce 38'den 42 uçağa, ardından da 47 uçağa çıkardı. Şirketin nihai hedefi ise Washington eyaletindeki yeni üretim hattının da devreye girmesiyle aylık 52 adet 737 MAX üretimine ulaşmak.
Boeing, ilk teslimata hazırlanmak için üretim sürecini de hızlandırmaya başladı. İlk müşteri olacak Southwest Airlines'ın önümüzdeki aylarda 737 MAX 7 filosunu hizmete alması bekleniyor. Şirket, yeni modelin özellikle kısa ve orta mesafeli hatlarda daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek operasyonel verimlilik sağlayacağını düşünüyor.
Öte yandan Boeing'in sertifikasyon süreci henüz tamamen sona ermiş değil. Şirket, MAX ailesinin en büyük modeli olan 737 MAX 10 için de FAA'dan onay almayı bekliyor. Bunun yanında uzun süredir ertelenen geniş gövdeli 777X programının sertifikasyon çalışmaları da devam ediyor. Dolayısıyla MAX 7'nin onay alması Boeing adına önemli bir dönüm noktası olsa da şirketin önünde hâlâ tamamlanması gereken kritik süreçler bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: