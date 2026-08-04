Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boeing'in sekiz yıldır beklediği onay sonunda geldi: 737 MAX 7 teslimatlara hazır

    2018 ve 2019'daki ölümcül uçak kazalarının ardından yıllarca geciken sertifikasyon süreci nihayet tamamlandı. FAA, Boeing 737 MAX 7'ye onay verdi ve uçağın teslimatlarının önünü açtı.

    Boeing'in sekiz yıldır beklediği onay sonunda geldi: 737 MAX 7 teslimatlara hazır Tam Boyutta Gör
    Boeing'in son yıllardaki en büyük krizlerinden biri olan 737 MAX faciası, yalnızca şirketin değil, tüm havacılık sektörünün güvenlik anlayışını değiştirdi. 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan ve toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından 737 MAX uçakları uzun süre yere indirilirken, Boeing'in yeni modelleri de çok daha sıkı denetim süreçlerinden geçmeye başladı. Bu yüzden şirketin yeni nesil dar gövdeli uçak ailesinin en küçük üyesi olan 737 MAX 7'nin sertifikasyon süreci de yıllardır tamamlanamıyordu. Ancak beklenen onay sonunda geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 7'ye resmi tip sertifikasını verdiğini açıkladı. Böylece ilk uçuşunu yaklaşık sekiz yıl önce gerçekleştiren uçak, uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet ticari teslimatlara hazır hâle geldi.

    Boeing Kapsamlı Test Sürecinde 441 Uçuş Gerçekleştirdi

    FAA tarafından yapılan açıklamaya göre sertifikasyon süreci, 737 MAX kazalarının ardından yürürlüğe giren yeni federal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle olağanın çok ötesinde bir incelemeye tabi tutuldu. Kurum, uçağın onay alabilmesi için yaklaşık on yıla yayılan kapsamlı teknik değerlendirmeler yapıldığını ve Boeing'in yıllar boyunca tespit edilen sorunları gidermek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Sertifika kapsamında Boeing, toplam 441 test uçuşu gerçekleştirirken, bu testlerde 686 saatten fazla uçuş verisi toplandı.

    737 MAX 7, Boeing'in dar gövdeli yolcu uçağı ailesinin en küçük üyesi konumunda bulunuyor. Maksimum 172 yolcu kapasitesine sahip modelin ilk teslimatlarının 2019 yılında başlaması planlanıyordu. Ancak üst üste gelen uçak kazalarıyla birlikte tüm program durma noktasına geldi. Yapılan soruşturmalar, kazaların en önemli nedenlerinden birinin MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) adı verilen otomatik dengeleme sistemindeki tasarım hatası olduğunu ortaya koydu.

    Soruşturmalar sırasında Boeing'in söz konusu sistem hakkında FAA'yı yeterince bilgilendirmediği, MCAS'ın pilot eğitim materyallerinde ve kullanım kılavuzlarında yer almadığı da ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler yalnızca Boeing'e yönelik güveni sarsmakla kalmadı, aynı zamanda ABD'deki sertifikasyon süreçlerinin de yeniden düzenlenmesine yol açtı. MAX 7'nin sertifikasyonunun yıllarca gecikmesinde bu yeni gereklilikler önemli rol oynadı.

    Bu Sertifikasyon Boeing'in Toparlanmasına Yardımcı Olacak

    Boeing açısından bu sertifikanın önemi yalnızca yeni bir modeli satışa sunabilmekle sınırlı değil. Şirket, MAX programını yeniden tam kapasiteye ulaştırarak son yıllarda bozulan mali yapısını toparlamayı hedefliyor. FAA'nın son dönemde üretim artışına kademeli olarak izin vermesiyle birlikte Boeing, aylık üretim hızını önce 38'den 42 uçağa, ardından da 47 uçağa çıkardı. Şirketin nihai hedefi ise Washington eyaletindeki yeni üretim hattının da devreye girmesiyle aylık 52 adet 737 MAX üretimine ulaşmak.

    Boeing, ilk teslimata hazırlanmak için üretim sürecini de hızlandırmaya başladı. İlk müşteri olacak Southwest Airlines'ın önümüzdeki aylarda 737 MAX 7 filosunu hizmete alması bekleniyor. Şirket, yeni modelin özellikle kısa ve orta mesafeli hatlarda daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek operasyonel verimlilik sağlayacağını düşünüyor.

    Öte yandan Boeing'in sertifikasyon süreci henüz tamamen sona ermiş değil. Şirket, MAX ailesinin en büyük modeli olan 737 MAX 10 için de FAA'dan onay almayı bekliyor. Bunun yanında uzun süredir ertelenen geniş gövdeli 777X programının sertifikasyon çalışmaları da devam ediyor. Dolayısıyla MAX 7'nin onay alması Boeing adına önemli bir dönüm noktası olsa da şirketin önünde hâlâ tamamlanması gereken kritik süreçler bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wanbo t2 max y***** ne demek gaming gen tr kupon izmir cam filmi zte zxhn h1601-p wi-fi 6 ax3000 premium vdsl modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum