Boeing'in sekiz yıldır beklediği onay sonunda geldi: 737 MAX 7 teslimatlara hazır

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Tam Boyutta Gör Boeing'in son yıllardaki en büyük krizlerinden biri olan 737 MAX faciası, yalnızca şirketin değil, tüm havacılık sektörünün güvenlik anlayışını değiştirdi. 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan ve toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından 737 MAX uçakları uzun süre yere indirilirken, Boeing'in yeni modelleri de çok daha sıkı denetim süreçlerinden geçmeye başladı. Bu yüzden şirketin yeni nesil dar gövdeli uçak ailesinin en küçük üyesi olan 737 MAX 7'nin sertifikasyon süreci de yıllardır tamamlanamıyordu. Ancak beklenen onay sonunda geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 7'ye resmi tip sertifikasını verdiğini açıkladı. Böylece ilk uçuşunu yaklaşık sekiz yıl önce gerçekleştiren uçak, uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet ticari teslimatlara hazır hâle geldi.

Boeing Kapsamlı Test Sürecinde 441 Uçuş Gerçekleştirdi

FAA tarafından yapılan açıklamaya göre sertifikasyon süreci, 737 MAX kazalarının ardından yürürlüğe giren yeni federal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle olağanın çok ötesinde bir incelemeye tabi tutuldu. Kurum, uçağın onay alabilmesi için yaklaşık on yıla yayılan kapsamlı teknik değerlendirmeler yapıldığını ve Boeing'in yıllar boyunca tespit edilen sorunları gidermek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Sertifika kapsamında Boeing, toplam 441 test uçuşu gerçekleştirirken, bu testlerde 686 saatten fazla uçuş verisi toplandı.

737 MAX 7, Boeing'in dar gövdeli yolcu uçağı ailesinin en küçük üyesi konumunda bulunuyor. Maksimum 172 yolcu kapasitesine sahip modelin ilk teslimatlarının 2019 yılında başlaması planlanıyordu. Ancak üst üste gelen uçak kazalarıyla birlikte tüm program durma noktasına geldi. Yapılan soruşturmalar, kazaların en önemli nedenlerinden birinin MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) adı verilen otomatik dengeleme sistemindeki tasarım hatası olduğunu ortaya koydu.

Soruşturmalar sırasında Boeing'in söz konusu sistem hakkında FAA'yı yeterince bilgilendirmediği, MCAS'ın pilot eğitim materyallerinde ve kullanım kılavuzlarında yer almadığı da ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler yalnızca Boeing'e yönelik güveni sarsmakla kalmadı, aynı zamanda ABD'deki sertifikasyon süreçlerinin de yeniden düzenlenmesine yol açtı. MAX 7'nin sertifikasyonunun yıllarca gecikmesinde bu yeni gereklilikler önemli rol oynadı.

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Bu Sertifikasyon Boeing'in Toparlanmasına Yardımcı Olacak

Boeing açısından bu sertifikanın önemi yalnızca yeni bir modeli satışa sunabilmekle sınırlı değil. Şirket, MAX programını yeniden tam kapasiteye ulaştırarak son yıllarda bozulan mali yapısını toparlamayı hedefliyor. FAA'nın son dönemde üretim artışına kademeli olarak izin vermesiyle birlikte Boeing, aylık üretim hızını önce 38'den 42 uçağa, ardından da 47 uçağa çıkardı. Şirketin nihai hedefi ise Washington eyaletindeki yeni üretim hattının da devreye girmesiyle aylık 52 adet 737 MAX üretimine ulaşmak.

Boeing, ilk teslimata hazırlanmak için üretim sürecini de hızlandırmaya başladı. İlk müşteri olacak Southwest Airlines'ın önümüzdeki aylarda 737 MAX 7 filosunu hizmete alması bekleniyor. Şirket, yeni modelin özellikle kısa ve orta mesafeli hatlarda daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek operasyonel verimlilik sağlayacağını düşünüyor.

Öte yandan Boeing'in sertifikasyon süreci henüz tamamen sona ermiş değil. Şirket, MAX ailesinin en büyük modeli olan 737 MAX 10 için de FAA'dan onay almayı bekliyor. Bunun yanında uzun süredir ertelenen geniş gövdeli 777X programının sertifikasyon çalışmaları da devam ediyor. Dolayısıyla MAX 7'nin onay alması Boeing adına önemli bir dönüm noktası olsa da şirketin önünde hâlâ tamamlanması gereken kritik süreçler bulunuyor.

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Boeing'in 737 MAX 7 için yıllardır beklediği onay sonunda geldi

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