Bölgesel Zayıflama Soğuk Lipoliz İle Çok Kolay

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Soğuk lipoliz ya da dondurarak zayıflama son yıllarda oldukça popüler hale gelmen bir zayıflama yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yöntem ile herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç olmaksızın zayıflamanın zor olduğu bölgelerde etkili kilo vermek mümkün hale gelmiştir. Soğuk lipoliz etkisini hızlı bir şekilde gösteren bir yöntem olduğu için de sıklıkla tercih edilmektedir.

Son zamanlarda oldukça öne çıkan bir yöntem olduğu için soğuk lipoliz nedir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bu yöntem ile vücutta istenmeyen yağlar soğutulur ve yağ hücrelerinin kontrollü ölümü gerçekleştirilmiş olur. Soğuk lipoliz doğru bir şekilde uygulandığında yağ hücreleri dışında hiçbir yere zarar vermeyecektir.

Soğuk lipoliz uygulaması esnasında oldukça düşük bir sıcaklıkta vakum masajı yapılmaktadır. Bu işlem esnasında önce yağ dokularının ısıları arttırılır ve daha sonra ani bir şekilde -10 0C’ye kadar düşürülür ve böylece yağ dokularının küçülmesi sağlanır. 1 saat süren bu işlem akabinde yağ hücrelerinin eski hallerine dönmeleri mümkün değildir.

Kilo Vermenin Konforlu Hali

Soğuk lipoliz yaptıranlar bu yöntemin oldukça konforlu olduğunu söyleyeceklerdir. Son teknoloji uygulanarak gerçekleştirilen bu uygulama sıklıkla tavsiye edilmektedir. Kilo vermek özellikle de bazı bölgelerden kilo vermek oldukça sıkıntılı olabiliyor. Uzun süren diyetler çoğunlukla süreklilik gösterilemediğinden işe yarayamayabiliyor. Ya da bu diyetler sayesinde kilo verilse dahi bazı bölgelerde yine de yağ dokuları kalabiliyor. İşte böyle durumlarda soğuk lipoliz sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir.

Soğuk lipoliz yorumları arasında öne çıkan bir diğer özellik de seans sayısı ile alakalıdır. Normal şartlar altında bu uygulamadan 1 seansta sonuç alınması beklenir ancak bazı durumlarda elbette biraz daha uzun sürebilmektedir. Yani çok kısa bir sürede etkili bir sonuç elde etmek bu yöntem ile mümkün olacaktır. Soğutma işleminin de ferahlatıcı bir his verdiği bu uygulama sonrasında cildin sıkılığı hemen hissedilebilmektedir.

Soğuk Lipoliz Etkisini Uzun Süre Kaybetmez

Soğuk lipolizin kalıcı mı olduğu sıklıkla sorulmaktadır. Yöntemin mantığında yağ dokularının küçültülmesi ve bir daha eski haline dönememesi prensibi olduğu için soğuk lipolizin kalıcı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bölgesel zayıflama soğuk lipoliz ile kalıcı bir şekilde gerçekleştirilse de bu uygulama esnasında bol bol su içilmesi ve uygulamanın spor ile desteklenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca elbette sağlıklı ve doğru beslenmeye de oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde kalıcı bir etki elde etmek mümkün olacaktır. Yani tüm yöntemlerde olduğu gibi soğuk lipolizin de tek başına bir etki göstermesini beklemek çok doğru olmayacaktır.

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Kilo Vermenin En Zor Olduğu Bölgelerde Bile Etkisi Hemen Hissedilecektir

Soğuk lipoliz alt bacağa uygulanır mı ya da basenlere soğuk lipoliz yapmak uygun mudur gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. Soğuk lipolizin uygulanabileceği pek çok bölge bulunsa da bu uygulamanın ne çok yapıldığı bölgeler karın, basen, kalça, gıdı, karın altı, iç bacak, diz üstü ve sırt yanları olarak ön plana çıkmaktadır.

Özellikle sezaryen doğum yapan kişilerde alt göbek bölgesinde sarkma sıklıkla görülmektedir. Dolayısıyla sezaryen sonrası soğuk lipoliz yöntemi sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yöntem hangi bölgeye uygulanıyor olursa olsun tek bir seansın akabinde yağ birikiminin 1 ya da 2 ay içerisinde %20 ile %40 oranında azalması beklenmektedir.

Herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmaksızın uygulanan soğuk lipolizin sırt bölgesinde de oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu işlem hem kadınlarda hem de erkeklerde güvenle uygulanabilmektedir. Eskiye göre işimizi daha çok oturarak yapıyor olmamız, hareketlerimizin azalmış olması, stres seviyesinin artması ve sağlıksız beslenme gibi faktörler bölgesel yağ oluşumunu arttırmaktadır. Bu yüzden kadın ya da erkek fark etmeksizin bölgesel kilolardan kurtulmak herkes için önemli hale gelmiştir.

Soğuk Lipoliz Yaptırmadan Önce Bunlara Dikkat Edin

Soğuk lipoliz cinsiyet fark etmeksizin herkese uygulanabilir. Ancak zaman zaman soğuk lipoliz zararlı mı sorusu sorulabilmektedir. Bölgesel zayıflama soğuk lipoliz ile oldukça kolay ve güvenli hale gelmiş olsa da bazı hastalıklara sahip olan kişilerin bu uygulamadan uzak durması tavsiye edilmektedir. Karaciğer ve böbrek hastalıkları olanlar, kanser hastaları, şeker hastaları, vitiligo ve sedef gibi cilt hastalıkları olanlar, kalp ve damar rahatsızlığı olan kişiler soğuk lipoliz yaptırmamalıdırlar.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hastalıkların yanı sıra hamileler ve emzirme döneminde olanların da soğuk lipoliz yaptırmamaları önerilmektedir. Bu noktada eğer yukarıda sayılan hastalıklardan birine sahipseniz soğuk lipoliz yaptırmadan önce mutlaka doktorunuz ile görüşmeniz gerekmektedir. Ayrıca soğuk lipoliz işlemi yaptıracağınız merkezdeki uzmana da eğer varsa hastalıklarınız konusunda açık olmalısınız.

Soğuk Lipoliz Nerede Yapılır?

Soğuk lipoliz güzellik merkezlerinde uygulandığı gibi özel hastanelerin ilgili polikliniklerinde de uygulanabilmektedir. Tüm estetik işlemlerde olduğu gibi soğuk lipoliz işlemini yapan kişinin özel bir eğitim almış olması ve işinde uzman olması gerekmektedir. İşlem esnasında kullanılan makinelerin de standartlara uygun olması gerekmektedir. Bu sebeple bu işlemi yaptırmayı planladığınız merkezi bu anlamda gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Soğuk lipoliz fiyatlarıiçin oldukça değişken olduğunu söylemek mümkündür. Tüm estetik işlemlerinin kişiye özel olduğunu ve fiyatın da kişiye özel olacağını unutmamak gerekmektedir. Soğuk lipoliz ücretler ile ilgili en sağlıklı bilgiyi almak için bu işlemi yaptırmayı planladığınız merkez ile görüşmeli ve uzman bir kişinin muayenesinden geçmelisiniz. Ayrıca görüşeceğiniz ve sizi muayene edecek olan uzman sizin kaç seansta istediğiniz etkiyi görebileceğiniz konusunda da bilgi verecektir. Normal şartlarda tek seansta istediğiniz etkiyi görmeniz beklense de bazen bu süre uzayabilmektedir. Bu urum da fiyat üzerinde doğrudan etkili olacaktır.

Soğuk Lipoliz Zararlı mı?

Bu soru soğuk lipoliz yaptıranlar ya da yaptırmayı planlayanların aklını kurcalayan sorulardan biridir. Genel çalışma prensibine baktığımızda sadece yağ dokularına odaklanan ve kas veya kemiğe hiçbir zararı olmayan bu uygulamanın herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ayrıca uygulama esnasında da herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmez. Ancak tedavinin uygulandığı bölgede uygulanan soğuğa bağlı olarak uyuşma veya kızarıklık görülebilmektedir. Bunlar beklenen yan etkilerdir ve çok kısa sürede hafifleyerek etkisini kaybederler. Tüm bu yan etkilere baktığımızda istenen sonuca ulaşmak için oldukça makul yan etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Uzman kişiler tarafından yapılan uygulamaların zararlı olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.

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