Booking.com için Türkiye kapısı yeniden açılıyor: Yeni düzenlemenin detayları

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Türkiye'de yaklaşık dokuz yıldır erişim engeli bulunan Booking.com'un yeniden hizmete açılmasının önü açılıyor. 11 Ağustos'ta TBMM'ye sunulan ve Airbnb, TravelGo ve Booking.com gibi dijital konaklama platformlarını kapsayan kanun teklifi, yeni yasama yılında komisyonda ele alınacak. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde platformların Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alarak Türkiye'de faaliyet göstermesi gerekecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 50 günlük aranın ardından 1 Ekim'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı için yeniden çalışmalarına başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. Aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu düzenlenecek. Meclis'in yasama çalışmalarına ise 6 Ekim Salı günü başlaması planlanıyor.

Yeni dönemde turizm sektörünü ilgilendiren dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi de gündeme gelecek. Teklif, çevrim içi platformlar üzerinden sunulan konaklama hizmetlerini belirli kurallara bağlamayı ve yabancı platformların Türkiye'deki faaliyetlerini Bakanlık denetimine almayı amaçlıyor.

Dijital konaklama platformlarına izin şartı

Teklif kapsamında Airbnb, TravelGo ve Booking.com gibi dijital konaklama hizmeti sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Halen Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı platformların, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde izin belgesi alması gerekecek.

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Bu düzenleme Booking.com açısından da önem taşıyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Booking.com'un Bakanlık denetiminde faaliyet göstermesinin ve Türkiye'den erişimin yeniden başlamasının önü açılacak.

İzin belgesi 5 milyon TL

Kanun teklifine göre yabancı dijital konaklama platformlarına verilecek izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak. Her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Belgenin geçerlilik süresi ise 2 yıl. Ek olarak platformların alabileceği komisyon da yüzde 17’yi geçemeyecek.

Platformlar aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

Düzenlemeyle platformların faaliyet alanları da sınırlandırılacak. Yabancı dijital konaklama platformları, izin belgelerinde belirtilen faaliyetlerin dışında hizmet sunamayacak ve başka ürünlerin satışını veya pazarlamasını gerçekleştiremeyecek.

Ayrıca izin belgesi kapsamındaki faaliyetlerin yalnızca bu hizmetler için kullanılacak elektronik ticaret ortamı üzerinden yürütülmesi zorunlu olacak. Böylece dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin hem kapsamı hem de yürütülme biçimi belirli kurallara bağlanacak.

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