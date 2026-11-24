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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Boom Supersonic, yeni süpersonik yolcu uçağının motor çekirdeğini ilk kez başarıyla çalıştırdı. Colorado'da yapılan testte yüksek devirlere ulaşan bu yeni teknoloji, hem saatte bin 770 kilometre hıza ulaşacak Overture uçağına hem de yapay zeka veri merkezlerine güç verecek. Yüzde 75 oranında ortak parça paylaşan bu çift odaklı sistem, süpersonik havacılığın geleceği için kritik bir dönüm noktası kabul ediliyor. Tam motorun ilk uçuş testleri ise 2027'de başlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Süpersonik yolcu uçuşlarını yeniden hayata geçirmeyi hedefleyen Boom Supersonic, geliştirdiği yeni jet motorunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirket, 21 Kasım'da Colorado'daki tesislerinde Symphony motorunun merkezinde yer alan Sprint Core prototipini ilk kez çalıştırdı. İkinci denemede başarıya ulaşan test, şirketin geliştirme programı açısından kritik bir dönüm noktasını oluşturuyor.

Boom Supersonic CEO'su Blake Scholl, Aviation Week'e yaptığı açıklamada testin başarılı olma ihtimalini yüzde 50'nin altında gördüklerini ancak ikinci denemede motoru çalıştırmayı başardıklarını söyledi. Test sırasında motor çekirdeği 6.500 RPM hıza ulaştı. Yaklaşık 2.000 sensör ise çalışma boyunca gerçek zamanlı veriler topladı. Şirket, ilk çalıştırmanın kısa tutulduğunu ve önümüzdeki birkaç ay boyunca motor çekirdeğini daha yüksek performans seviyelerine taşımayı planladığını belirtiyor.

Aynı motor hem süpersonik uçağa hem de yapay zeka veri merkezlerine güç verecek

Sprint Core, Boom Supersonic'in geliştirdiği iki farklı güç sisteminin temelini oluşturuyor. Bunlardan ilki, saatte yaklaşık 1.770 kilometre (1.7 Mach) hıza ulaşması hedeflenen Overture süpersonik yolcu uçağında kullanılacak Symphony motoru. Diğeri ise yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen 42 MW kapasiteli Superpower gaz türbini.

İki sistemin temelinde aynı motor çekirdeği bulunuyor ancak çalışma prensipleri farklılaşıyor. Symphony'de çekirdeğin önüne yerleştirilecek fan, yaklaşık 40.000 libre (178 kN) itiş gücü sağlayacak. Superpower tarafında ise bu fan kullanılmayacak. Motorun ürettiği sıcak gazlar, elektrik jeneratörüne bağlı ayrı bir türbini döndürerek elektrik üretecek.

Boom Supersonic, iki sistemin parça ve bileşenlerinin yüzde 75'inden fazlasını paylaşacağını söylüyor. Şirketin planına göre Superpower türbinleri, Symphony motorundan önce ticari kullanıma sunulacak. Tam motorun testlerine ise 2027 yılının ortalarında başlanması hedefleniyor.

Overture ile süpersonik yolcu uçuşları geri dönebilir

Tam Boyutta Gör Boom Supersonic'in en büyük hedefi, 2003 yılında Concorde'un emekliye ayrılmasından bu yana gerçekleştirilemeyen süpersonik yolcu taşımacılığını yeniden başlatmak. Overture isimli uçak, 60 ila 80 yolcu taşıyabilecek ve 18.300 metre irtifada Mach 1,7 hızla seyahat edebilecek şekilde tasarlanıyor.

Şirket, bilet fiyatlarının günümüzdeki business class ücretleriyle karşılaştırılabilir seviyede olmasını hedefliyor. United Airlines, American Airlines ve Japan Airlines tarafından verilen sipariş ve ön siparişlerin toplamı ise 130 uçağa ulaşmış durumda.

Boom'un geliştirme sürecindeki önemli kilometre taşlarından biri de Ocak 2025'te gerçekleşti. Şirketin XB-1 demo uçağı ses duvarını aşmayı başardı. Daha sonraki uçuşlardan birinde ise yerdeki gözlemcilerin duyabileceği bir sonik patlama oluşturmadan süpersonik uçuş gerçekleştirildi. Ancak XB-1 testlerinde ikinci el askeri motorlar kullanılmıştı. Dolayısıyla Sprint Core testi, şirketin kendi motor teknolojisini hayata geçirmesi açısından ayrı bir önem taşıyor.

Motor üretimini de kendi bünyesine alıyor

Boom Supersonic, Symphony motorunu geliştirmeye 2022 yılında başladı. Şirket, daha önce birlikte çalıştığı Rolls-Royce'un 2020'de başlayan ortaklıktan çekilmesinin ardından kendi motorunu üretme kararı aldı. GE, Safran ve Pratt & Whitney gibi üreticiler de süpersonik motor projesine katılmaya ilgi göstermedi.

Şirket, motorun en yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçalarından tek kristalli türbin kanatlarını da kendi üretmeyi planlıyor. Bu parçalar için Colorado'nun Centennial bölgesinde yeni bir fabrika kuruldu. Böylece Boom, kritik motor bileşenlerinde tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

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Yapay zeka yatırımları Overture projesini finanse edebilir

Boom Supersonic'in Superpower projesine yönelmesinin arkasında yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan elektrik ihtiyacı bulunuyor. Büyük teknoloji şirketlerinin yeni veri merkezi yatırımları, yüksek kapasiteli gaz türbinlerine olan talebi artırırken sektörde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

Şirket, Aralık 2025'te Superpower projesini duyururken ilk büyük müşterisini de açıklamıştı. Crusoe, toplam 1,25 milyar dolar değerinde 29 türbin siparişi vermişti. Ancak bu anlaşma Eylül 2026'da iptal edildi. Crusoe, gaz türbini kullanmaya devam edeceğini ancak Boom'un ürünlerini tercih etmeyeceğini açıkladı.

Buna rağmen Boom, gelecek yıl farklı müşterilere toplam yaklaşık 250 MW kapasiteli türbin teslim etmeyi bekliyor. Şirket, 2028'de yıllık 25, 2029'da ise 50 türbin üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. İlk teslimatların 2027 yılının ortalarında başlaması planlanıyor.

Öte yandan Overture yolcu uçağının takvimi belirsizliğini koruyor. Başlangıçta 2029 yılında hizmete girmesi hedeflenen uçak için United Airlines CEO'su Scott Kirby, ekim ayında bu tarihin gerçekçi olmadığını söyledi. Scholl da daha sonra yaptığı açıklamada Overture'ın planlanandan bir veya iki yıl daha geç hazır olabileceğini kabul etti.

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Boom Supersonic, süpersonik uçak motorunu ilk kez çalıştırdı

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