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    Bosch çip işini ayırıyor, 2030 hedefi 5 milyar euro

    Bosch, yarı iletken işini ayrı bir bölüme dönüştürerek çip pazarındaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, otomotiv dışındaki sektörlerde de büyümeyi hedefliyor.

    Bosch çip işini ayırıyor, 2030 hedefi 5 milyar euro Tam Boyutta Gör

    Alman teknoloji ve otomotiv tedarikçisi Bosch, yarı iletken faaliyetlerini 1 Ocak 2028 itibarıyla ayrı bir bölüm altında toplayacak. Şirket, 2030 yılına kadar yarı iletken satışlarından yıllık 5 milyar euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

    Çip üretimi otomotiv dışına çıkıyor

    Bosch'un yarı iletken faaliyetleri halihazırda Mobility Electronics bölümü bünyesinde yürütülüyor. Yeni yapılanmayla birlikte Semiconductors adı verilen ayrı bir bölüm kurulacak. Ancak bu birim, Bosch'tan bağımsız bir şirket olmayacak. Araçlar için elektronik kontrol ünitelerinin üretimi ise Mobility Electronics bünyesinde kalmaya devam edecek.

    Bu yapılanmanın temel hedefi ise Bosch'un çip üretim kapasitesini otomotiv sektörü dışındaki müşterilere açmak. Şirket, üretim tesislerini dış müşterilerin kullanımına sunarak dökümhane (foundry) faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

    Bosch'un hedeflediği yeni pazarlar arasında robotik, fabrika otomasyonu ve yapay zeka veri merkezleri bulunuyor. Şirket ayrıca akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi tüketici elektroniği alanlarına da odaklanacak. Bosch çiplerinin halihazırda insansı robotların kontrol sistemlerinde kullanıldığı belirtiliyor.

    Bosch'un yarı iletken işinden sorumlu yöneticisi Erik Rein, yeni bölümün kurulmasını şirketin 60 yılı aşkın yarı iletken geçmişinde yeni bir dönem olarak nitelendirdi.

    Bosch, akıllı telefon ve robotlarda kullanılan MEMS sensörlerinin yanı sıra silisyum karbür çipler ve güç elektroniği devreleri de üretiyor. Şirketin dünya genelinde yaklaşık 40 yarı iletken tesisi bulunuyor.

    Bosch aynı zamanda Avrupa için de çok önemli. Zira Nexperia anlaşmazlığı sırasında yaşanan tedarik sorunları, Avrupa otomotiv sektörünün sınırlı sayıdaki çip üreticisine bağımlı olduğunu ortaya koydu. Bosch, üretim kapasitesini dış müşterilere açarak hem yeni pazarlara ulaşmayı hem de Avrupa'nın yarı iletken tedarikini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bosch-spin-off-semiconductor-division-january-2028-2026-11-03/ https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/focus-on-promising-markets-bosch-is-strengthening-its-semiconductor-business-with-a-dedicated-division-286784.html
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