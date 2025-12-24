Giriş
    Bosch, mevcut kokpit sistemlerini yapay zekâ fonksiyonlarıyla buluşturacak

    Bosch, araç içi deneyimi yeniden tanımlayan AI extension platformunu CES 2026’da sahneye çıkarıyor. Yeni sistem, mevcut kokpitleri yapay zekâ ile hızlıca güncellemeyi hedefliyor.

    Bosch mevcut kokpit sistemlerini AI fonksiyonlarıyla buluşturacak Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektöründe dönüşüm hızlanırken, yazılım ve yapay zekâ artık sürüş deneyiminin merkezine yerleşiyor. Bu alandaki öncü şirketlerden Bosch, araç içi teknolojilerde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, CES 2026'da kokpitlere yapay zeka desteği eklemek için geliştirdiği yeni “AI extension platform”unu ilk kez sergileyeceğini duyurdu.

    Bosch’un yeni çözümü, mevcut araç kokpitlerinin donanım değişikliği gerektirmeden gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle güncellenmesini mümkün kılıyor. Bosch Mobility Yönetim Kurulu Üyesi Markus Heyn, bu platform sayesinde araç içi sistemlerin çok daha hızlı şekilde yeni AI fonksiyonlarıyla donatılabileceğini ve bunun sürüşü daha konforlu, sezgisel ve güvenli hale getireceğini vurguluyor.

    Yeni nesil Bosch kokpiti, aracı sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp, sürücüyü tanıyan ve öğrenen akıllı bir yol arkadaşı haline getiriyor. Yapay zekâ destekli sesli asistan, sürücünün alışkanlıklarını ve bağlamı analiz ederek ihtiyaçları önceden tahmin edebiliyor. Araç içi sahne algılama, hassas navigasyon ve gelişmiş eğlence özellikleri de sistemin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Örneğin sürücünün “Üşüyorum” demesi, koltuk ısıtmasının devreye girmesiyle birlikte kabin sıcaklığının otomatik olarak ayarlanmasını tetikleyebiliyor.

    Bosch, bu teknolojinin ticari potansiyeline de büyük önem veriyor. Pazar araştırma şirketlerine göre, yapay zekâ destekli araç içi bilgi-eğlence pazarı 2030 yılına kadar yaklaşık 17 milyar euro büyüklüğe ulaşacak. Bosch ise on yılın sonuna kadar 2 milyar euronun üzerinde satış hedefliyor ve bu alanda ilk üç küresel tedarikçi arasında yer almayı amaçlıyor.

    Yeni platformun bir diğer dikkat çekici yönü ise araç içindeki zamanı daha verimli hale getirmesi. Bosch, Microsoft ile yaptığı iş birliği kapsamında otomobili güvenlikten ödün vermeden bir “mobil ofise” dönüştürüyor. Microsoft Foundry ve Microsoft 365 entegrasyonu sayesinde sürücüler, sesli komutlarla Teams toplantılarına katılabiliyor. Sistem, bu sırada sürüş güvenliğini önceliklendirerek adaptif hız sabitleyici gibi destek sistemlerini otomatik olarak devreye alabiliyor.

    Teknik tarafta Bosch’un AI extension platformu, NVIDIA DRIVE AGX Orin işlemcisi üzerine inşa ediliyor. 150-200 TOPS ek işlem gücü sunan kompakt ünite, Ethernet bağlantısı ve esnek hava ya da sıvı soğutma seçenekleriyle geliyor. Platform, NVIDIA CUDA, NVIDIA NeMo ve NVIDIA Nemotron modelleri sayesinde gelişmiş görsel-işitsel algılama, çok adımlı muhakeme ve doğal dil etkileşimi sunabiliyor. Bosch ayrıca Microsoft Foundry üzerinden araç içi yapay zekânın sürekli güncel kalmasını sağlıyor.

    Bosch, yapay zekâ destekli kokpitini ve AI extension platformunu CES 2026’da ilk kez canlı olarak sergileyerek, araç içi deneyimin geleceğine dair vizyonunu gözler önüne sermeyi hedefliyor.

