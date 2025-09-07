Giriş
    Bose QuietComfort Ultra 2 tanıtıldı: USB-C kayıpsız ses, sinema modu ve fazlası

    Bose, premium kulaklık segmentinin en yeni üyesi QuietComfort Ultra 2'yi tanıttı. Yeni Bose kulaklık, USB-C üzerinden kayıpsız ses, daha uzun pil ömrü, sinema modu ve fazlasıyla geliyor.

    Bose kulak üstü kulaklık QuietComfort Ultra 2 Tam Boyutta Gör
    Bose, QuietComfort Ultra kablosuz kulaklığının ikinci nesil sürümünü tanıttı. QuietComfort Ultra 2, USB-C kablosuyla kayıpsız ses dinleme desteği sunarken, her zaman kablosuz kullanmak istemeyenler için analog kulaklık girişini de destekliyor.

    Bose QuietComfort Ultra 2 özellikleri ile neler sunuyor?

    Bose QuietComfort Ultra 2 kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tasarım açısından, QuietComfort Ultra 2. nesil, önceki modelden çok farklı görünmüyor ancak daha yakından bakıldığında birkaç değişiklik göze çarpıyor. İlk olarak, kulaklıktaki Bose logosu artık baskı değil, gömülü. Ayrıca kafa bandını kulaklığa bağlayan bölüm parlak kaplamalı alüminyumdan. Kulaklık, ayarlanabilir kafa bandı ve çıkarılabilir kulak yastıkları sentetik deriyle kaplı. 250 gram ağırlığında olan kulaklık, siyah, mor, kum rengi ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor.

    QuietComfort Ultra 2 kulaklık, daha iyi gürültü engelleme için geliştirilmiş ActiveSense teknolojisiyle geliyor. Kulaklık takıldığında otomatik olarak açılıp cihazla eşleştiği için artık daha iyi kafa algılama özelliğine sahip. Kulaklık çıkarıldığında veya katlandığında ise düşük güç tüketimli bekleme moduna geçiyor. İlk nesilde olduğu gibi, tam gürültü engelleme için Sessiz Mod ve çevredeki sesleri duymak için Şeffaf Mod bulunuyor.

    Bose, kulaklığın artık hem ses hem de video oynatımı için uzamsal ses özelliğine sahip olduğunu ve yeni sinema modunun video izlerken, sesli kitap veya podcast dinlerken uzamsal ve dengeli surround ses sağladığını belirtiyor. Bose ayrıca, yüksek ses seviyelerinde dinlerken basların iyileştirildiğini ve artık Bluetooth 5.4 bağlantısına sahip olduğunu belirtiyor. 2. nesil Bose QuietComfort Ultra, ses jakını korurken USB-C üzerinden kayıpsız sesi destekliyor. Pil ömrü önceki modele kıyasla 20 saatten 30 saate çıkarıldı. Şarj işlemi 3 saat sürüyor ve 15 dakikalık hızlı şarj 2.5 saat kullanım sağlıyor.

    Bose QuietComfort Ultra 2 fiyatı ne kadar?

    Bose, kulaklığı 3.5 mm - 2.5 mm ses kablosu ve sert bir kılıfla birlikte USB-C’den USB-C’ye kabloyla birlikte gönderiyor. Bose QuietComfort Ultra 2, 449 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 7 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

