Bose gençlere odaklanan Skullcandy markasını satın aldı

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Tam Boyutta Gör Son dönemde müzik sektöründe yaptığı satın alımlarla pazar payını korumayı amaçlayan Bos, Ekim ayı içerisinde üçüncü satın alımını gerçekleştirdi. Firelight Technologies ve Stream Unlimited yazılım firmalarından sonra şimdi de Skullcandy firmasını bünyesine kattı.

Bose ve Skullcandy birlikteliği

Uzun süredir Bose ile Skullcandy arasında sıkı bir iş birliği mevcuttu ve Bose teknolojilerini sık sık Skullcandy kulaklıklarında görebiliyorduk. Bose iş birliğini daha da ileri götürerek tamamen birleşme kararı aldı.

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Çoğunluk hissesi MIT eğitim kurumunda olan Bose, merkezi Utah’ta olan Skullcandy firmasının faaliyetlerinde devam edeceğini açıkladı. Özel bir şirket olan Skullcandy özellikle genç kullanıcılar arasında popüler. Bass ağırlıklı çalışan marka gürültü engelleme teknolojisini ise Bose’den tedarik ediyordu. Bose bu satın alım ile genel kullanıcı olan kitlesine genç kullanıcıları da dahil etmeyi amaçlıyor.

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Bose uzun dönem ortağını satın aldı

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