Bose gençlere odaklanan Skullcandy markasını satın aldı

Bose ve Skullcandy birlikteliği
Uzun süredir Bose ile Skullcandy arasında sıkı bir iş birliği mevcuttu ve Bose teknolojilerini sık sık Skullcandy kulaklıklarında görebiliyorduk. Bose iş birliğini daha da ileri götürerek tamamen birleşme kararı aldı.
Çoğunluk hissesi MIT eğitim kurumunda olan Bose, merkezi Utah’ta olan Skullcandy firmasının faaliyetlerinde devam edeceğini açıkladı. Özel bir şirket olan Skullcandy özellikle genç kullanıcılar arasında popüler. Bass ağırlıklı çalışan marka gürültü engelleme teknolojisini ise Bose’den tedarik ediyordu. Bose bu satın alım ile genel kullanıcı olan kitlesine genç kullanıcıları da dahil etmeyi amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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