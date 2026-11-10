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    Boşta duran ekran kartları para kazandırabilir: İlginç Microsoft patenti

    Microsoft'un yeni patent başvurusu, oyuncuların boşta duran ekran kartlarını yapay zeka eğitimi için paylaşarak para veya çeşitli ödüller kazanabileceği bir sistemi ortaya koydu.

    Boşta duran ekran kartları para kazandırabilir Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un yayımlanan yeni patent başvurusu, oyuncuların boşta duran ekran kartlarından gelir elde etmesini sağlayabilecek bir sistemi ortaya koydu. Şirket, oyun bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlardaki atıl GPU gücünü yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanmayı ve donanım sahiplerini bu katkıları karşılığında ödüllendirmeyi öneriyor.

    Microsoft’un sistemi büyük yapay zeka eğitim süreçlerinin küçük görevlere bölünerek farklı cihazlara dağıtılmasını öngörüyor. Sisteme dahil olan bilgisayarlar, kullanılabilir işlem gücüne göre bu görevleri üstlenecek. Böylece oyun oynanmayan veya başka yoğun işlemlerin gerçekleştirilmediği zamanlarda ekran kartları yapay zeka eğitimi için kullanılabilecek. Platformun telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu bilgisayarları gibi farklı cihazları desteklemesi de planlanıyor.

    Kullanıcılara para veya çeşitli ödüller verilebilir

    Patentte dikkat çeken noktalardan biri de donanım sahiplerinin katkılarının karşılıksız olmayacak olması. Kullanıcıların kendi istekleriyle sisteme katılması gerekecek. Microsoft'un önerdiği platform, her cihazın gerçekleştirdiği hesaplama miktarını takip ederek kullanıcının hesabına belirli krediler tanımlayabilecek.

    Bu kredilerin ücretsiz yazılımlar, eğitilmiş yapay zeka modellerine erişim veya doğrudan para karşılığında kullanılabilmesi öngörülüyor. Böylece kullanıcılar, normalde boşta bekleyen ekran kartlarının işlem gücünü paylaşarak çeşitli ödüller kazanabilecek.

    Sistemin bilgisayarların normal kullanımını olumsuz etkilememesi için çeşitli donanım parametreleri sürekli izlenecek. GPU ve işlemci yükü, bellek kullanımı, sıcaklık ve güç tüketimi takip edilerek cihazların mevcut durumuna uygun görevler atanacak.

    Örneğin ekran kartı oyun nedeniyle yoğun şekilde kullanılıyorsa yapay zeka eğitimi için ayrılan işlem gücü azaltılabilecek veya görevler tamamen durdurulabilecek. Benzer şekilde sıcaklık belirli sınırları aştığında sistemin ilgili işlemleri askıya alması mümkün olacak.

    Elektrik maliyeti kazancı aşabilir

    Sistemin hayata geçirilmesi durumunda kullanıcıların elde edeceği kazancın elektrik maliyetlerini karşılayıp karşılamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bilgisayar kullanılmıyor olsa bile yapay zeka eğitimi için GPU çalıştırmak ek elektrik tüketimine neden olacak.

    Örneğin ekran kartının sisteme katılmasıyla bilgisayarın güç tüketiminin günde 4 saat boyunca 250 W artması, aylık 30 kWh ek elektrik tüketimi anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir sistem uygulamaya alınacaksa elektrik maliyetinin hesaba katılması gerekecek.

    Bununla birlikte Microsoft'un patent başvurusunda kullanıcıların ne kadar ödeme alacağına ilişkin herhangi bir oran veya desteklenecek donanımlara yönelik kesin bir liste bulunmuyor. Dolayısıyla sistemin kullanıcılara gerçekten kazanç sağlayıp sağlamayacağını şimdiden hesaplamak mümkün değil. Öte yandan bunun henüz bir patent başvurusundan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor.

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