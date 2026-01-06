Boston Dynamics'in Atlas robotu üretime giriyor: İlk görevi belli oldu

Atlas sonunda üretime alıyor
CES 2026 kapsamında Atlas'ın ticari versiyonu nihayet sergilendi ve robot şu anda endüstriyel kullanıma odaklanıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre Atlas'ın üretim sürümü, endüstriyel görevler için tutarlılık ve dayanıklılık odağında tasarlanıyor. Robot, otonom olarak, uzaktan operatörle ya da tablet tabanlı bir yönlendirme arayüzüyle çalışabiliyor.
Ayrıca 2,3 metreye yaklaşan erişim mesafesi, 50 kilogram civarında yük taşıma kapasitesi ve -20 ila 40 derece arası çalışma aralığı, Atlas'ın fabrika ortamları için doğrudan hazır hale getirecek. Atlas'ın tamamen elektrikli mimariye geçmesi de bu sürecin önemli bir parçası. Boston Dynamics, hidrolik sistemleri geride bırakarak daha sessiz, daha verimli ve bakımı kolay bir yapı hedefliyor.
Hyundai, Atlas'ı 2028 itibarıyla otomobil fabrikalarında parça sıralama gibi görevlerde kullanmayı planlıyor. 2030 sonrasında ise robotun, montaj süreçleri, tekrarlayan işler ve ağır yük gerektiren operasyonlara dahil edilmesi hedefleniyor. Google DeepMind tarafında ise Atlas, Gemini Robotics tabanlı yapay zeka modellerinin fiziksel dünyaya entegre edilmesi için bir test platformu olarak görev alacak.