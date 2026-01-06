Giriş
    Boston Dynamics'in Atlas robotu üretime giriyor: İlk görevi belli oldu

    Boston Dynamics, insansı robotu Atlas için üretim sürecini resmen başlattı. CES 2026'da duyurulan yeni sürüm, ilk olarak Hyundai ve Google DeepMind bünyesinde görev alacak.

    Boston Dynamics Atlas robotu üretimde! İlk görevi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ünlü robotik şirketi Boston Dynamics, insansı robotu Atlas’ı geliştirmeye devam ediyor. Kaçıranlar için robotik alanında yıllardır sınırları zorlayan Atlas, teknoloji dünyasının en ikonik projelerinden biri konumunda. Şirket, geçtiğimiz yıl hidrolik sistemleri geride bırakarak yeni Atlas sürümünü tanıtmış, bu adımıyla robotun gerçek dünya senaryolarında kullanılabileceğinin sinyalini vermişti. Son olarak Atlas için üretim süreci resmen başladı. 

    Atlas sonunda üretime alıyor

    CES 2026 kapsamında Atlas'ın ticari versiyonu nihayet sergilendi ve robot şu anda endüstriyel kullanıma odaklanıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre Atlas'ın üretim sürümü, endüstriyel görevler için tutarlılık ve dayanıklılık odağında tasarlanıyor. Robot, otonom olarak, uzaktan operatörle ya da tablet tabanlı bir yönlendirme arayüzüyle çalışabiliyor.

    Ayrıca 2,3 metreye yaklaşan erişim mesafesi, 50 kilogram civarında yük taşıma kapasitesi ve -20 ila 40 derece arası çalışma aralığı, Atlas'ın fabrika ortamları için doğrudan hazır hale getirecek. Atlas'ın tamamen elektrikli mimariye geçmesi de bu sürecin önemli bir parçası. Boston Dynamics, hidrolik sistemleri geride bırakarak daha sessiz, daha verimli ve bakımı kolay bir yapı hedefliyor.

    Hyundai, Atlas'ı 2028 itibarıyla otomobil fabrikalarında parça sıralama gibi görevlerde kullanmayı planlıyor. 2030 sonrasında ise robotun, montaj süreçleri, tekrarlayan işler ve ağır yük gerektiren operasyonlara dahil edilmesi hedefleniyor. Google DeepMind tarafında ise Atlas, Gemini Robotics tabanlı yapay zeka modellerinin fiziksel dünyaya entegre edilmesi için bir test platformu olarak görev alacak.

