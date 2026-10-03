Boston Dynamics’in Atlas robotu yeni ellerine kavuştu: Yetenekleri arttı

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Tam Boyutta Gör Boston Dynamics, insansı robotu Atlas’ın yeteneklerini artırmak için yeni el tasarımı geliştirdi. Yeni eller, robotun matkap kullanmak ve tek eliyle iki golf topunu aynı anda hareket ettirmek gibi daha karmaşık görevleri yerine getirmesine olanak sağlıyor.

Şirketin paylaştığı yeni videoda Atlas’ın yeni elleriyle bir matkap kullandığı görülüyor. Bu gösterimin uzaktan kumanda desteğiyle gerçekleştirildiği belirtilirken, Boston Dynamics bunun Atlas’ın yakın gelecekte gerçekleştirebileceği görevleri göstermeyi amaçladığını söylüyor. Şirket aynı zamanda robotun insan tarafından eğitilmek yerine görevleri kendi kendine öğrenebilmesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tasarımda Atlas’ın elinde bir başparmak ve üç parmak bulunuyor. Boston Dynamics, beşinci bir parmağın eklenmesinin getireceği karmaşıklık ve enerji tüketiminin sağlayacağı faydaya değmeyeceğini düşünüyor. Buna rağmen yeni el mekanizması, önceki tasarıma kıyasla önemli ölçüde daha gelişmiş hareket kabiliyeti sunuyor.

Serbestlik derecesi 7'den 13'e çıkarıldı

Boston Dynamics mekanik mühendisi Dylan Thrush’a göre yeni eller 13 serbestlik derecesine sahip. Önceki Atlas ellerinde ise bu değer 7 seviyesindeydi. Başka bir ifadeyle robotun parmaklarını ve el eklemlerini bağımsız biçimde hareket ettirebilme kapasitesi ciddi şekilde artırıldı.

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Yeni ellerin boyutu da insan elinden biraz daha büyük. Bununla birlikte mekanizma yalnızca daha fazla hareket kabiliyeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda önceki tasarıma göre daha güçlü olacak şekilde geliştirildi. Boston Dynamics ayrıca yeni elin ekstra esnekliği sayesinde mekanik parçalarına zarar verebilecek hareketlerden daha iyi kaçınacağını belirtiyor.

Otomotiv fabrikalarında kullanılacak

Yeni el tasarımının Atlas’ın gelecekteki kullanım alanları açısından özellikle önemli olması bekleniyor. Boston Dynamics, Atlas’ı otomobil üretim tesislerinde çeşitli montaj görevlerinde kullanmayı planlıyor. Daha yüksek hareket serbestliği, robotun küçük ve hassas parçaları kavramasına, farklı açılardan tutmasına ve karmaşık montaj işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

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Boston Dynamics’in Atlas robotu yeni ellerine kavuştu

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