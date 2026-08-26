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    BOYA Notra Neo yapay zekâ ses kaydedici tanıtıldı

    BOYA Notra Neo yapay zekâ ses kaydedicisi 140 farklı dilde metne dönüştürme, anlık tercüme, hafıza haritası oluşturma, 1000 saate kadar kayıt yapabilme gibi özelliklere sahip. 

    BOYA Notra Neo Tam Boyutta Gör
    Mikrofonları ile tanıdığımız BOYA markası yılın başlarında Notra adındaki yapay zekâ ses kaydedicisini tanıtmıştı. Gördüğü ilginin ardından kısa süre sonra BOYA Natro Neo adında kırpılmış bir versiyon piyasaya çıkıyor.

    BOYA Notra Neo özellikleri ve fiyatı

    BOYA Notra Neo yapay zekâ ses kaydedici cihazı 2 adet MEMS mikrofon ile 360 derecelik ses algılayabiliyor. 5 metreye kadar sesleri alabilen cihaz yapay zekâ ile 30 desibele kadar gürültü engelleme de yapabiliyor. Hem çevredeki sesleri alabiliyor hem Bluetooth kulaklıklara bağlanarak ses alıyor hem de akıllı telefonlara bağlanarak görüşmeleri kaydedebiliyor.

    MagSafe uyumlu olan cihaz 8GB kapasite ile 1000 saate kadar kayıt yapabiliyor. Bataryası 20 saat sürekli kullanım ya da 365 gün bekleme süresi sunuyor. USB Tip-C üzerinden 1.5 saatte tam olarak şarj olabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi sayesinde bulut üzerine sınırsız kayıt da mümkün.

    Yapay zekâ tarafında ise 140 farklı dile konuşmaları metne dökebilme, konuşmacıyı algılayabilme, taranabilir metinler hazırlayabilme, özet çıkarma, hafıza haritaları oluşturma, asistanı kullanarak önceki sohbetler içerisinde detayları bulabilme, 60 civarında hazır not şablonu avantajları sayılabilir. BOYA Notra Neo ses kaydedici 70$ fiyat etiketi ile piyasada olacak.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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