BOYA Notra Neo yapay zekâ ses kaydedici tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Mikrofonları ile tanıdığımız BOYA markası yılın başlarında Notra adındaki yapay zekâ ses kaydedicisini tanıtmıştı. Gördüğü ilginin ardından kısa süre sonra BOYA Natro Neo adında kırpılmış bir versiyon piyasaya çıkıyor.

BOYA Notra Neo özellikleri ve fiyatı

BOYA Notra Neo yapay zekâ ses kaydedici cihazı 2 adet MEMS mikrofon ile 360 derecelik ses algılayabiliyor. 5 metreye kadar sesleri alabilen cihaz yapay zekâ ile 30 desibele kadar gürültü engelleme de yapabiliyor. Hem çevredeki sesleri alabiliyor hem Bluetooth kulaklıklara bağlanarak ses alıyor hem de akıllı telefonlara bağlanarak görüşmeleri kaydedebiliyor.

BOYA Notra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay önce eklendi

MagSafe uyumlu olan cihaz 8GB kapasite ile 1000 saate kadar kayıt yapabiliyor. Bataryası 20 saat sürekli kullanım ya da 365 gün bekleme süresi sunuyor. USB Tip-C üzerinden 1.5 saatte tam olarak şarj olabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi sayesinde bulut üzerine sınırsız kayıt da mümkün.

Yapay zekâ tarafında ise 140 farklı dile konuşmaları metne dökebilme, konuşmacıyı algılayabilme, taranabilir metinler hazırlayabilme, özet çıkarma, hafıza haritaları oluşturma, asistanı kullanarak önceki sohbetler içerisinde detayları bulabilme, 60 civarında hazır not şablonu avantajları sayılabilir. BOYA Notra Neo ses kaydedici 70$ fiyat etiketi ile piyasada olacak.

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BOYA Notra Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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