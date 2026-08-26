BOYA Notra Neo yapay zekâ ses kaydedici tanıtıldı

BOYA Notra Neo özellikleri ve fiyatı
BOYA Notra Neo yapay zekâ ses kaydedici cihazı 2 adet MEMS mikrofon ile 360 derecelik ses algılayabiliyor. 5 metreye kadar sesleri alabilen cihaz yapay zekâ ile 30 desibele kadar gürültü engelleme de yapabiliyor. Hem çevredeki sesleri alabiliyor hem Bluetooth kulaklıklara bağlanarak ses alıyor hem de akıllı telefonlara bağlanarak görüşmeleri kaydedebiliyor.
MagSafe uyumlu olan cihaz 8GB kapasite ile 1000 saate kadar kayıt yapabiliyor. Bataryası 20 saat sürekli kullanım ya da 365 gün bekleme süresi sunuyor. USB Tip-C üzerinden 1.5 saatte tam olarak şarj olabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi sayesinde bulut üzerine sınırsız kayıt da mümkün.
Yapay zekâ tarafında ise 140 farklı dile konuşmaları metne dökebilme, konuşmacıyı algılayabilme, taranabilir metinler hazırlayabilme, özet çıkarma, hafıza haritaları oluşturma, asistanı kullanarak önceki sohbetler içerisinde detayları bulabilme, 60 civarında hazır not şablonu avantajları sayılabilir. BOYA Notra Neo ses kaydedici 70$ fiyat etiketi ile piyasada olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim