Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Apple TV'de izleyicilere sunuldu

F1 Filmi, Yılın En Başarılı Filmleri Arasında Yer Alıyor
Top Gun: Maverick filminde teknik olarak etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin yönettiği filmin başrolünde Brad Pitt yer alıyor. Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor
Oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor. Formula 1 organizasyonuyla iş birliği içerisinde çekilen filmde Lewis Hamilton gibi ünlü F1 pilotları da boy gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: