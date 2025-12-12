Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Apple TV'de izleyicilere sunuldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşan F1 filmi (F1: The Movie), Apple'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en başarılı film oldu. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not alan film, gişede de 631 milyon dolar hasılata ulaştı. Bu performansıyla Apple'ın yüzünü güldüren F1: The Movie, bugün itibarıyla Apple TV platformunda da yerini aldı. Apple kullanıcıları beğeni kazanan bu filmi artık Apple TV üzerinden izleyebilecekler.

F1 Filmi, Yılın En Başarılı Filmleri Arasında Yer Alıyor

Top Gun: Maverick filminde teknik olarak etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin yönettiği filmin başrolünde Brad Pitt yer alıyor. Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor

Yeni Street Fighter filminden ilk fragman geldi 7 sa. önce eklendi

Oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor. Formula 1 organizasyonuyla iş birliği içerisinde çekilen filmde Lewis Hamilton gibi ünlü F1 pilotları da boy gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: