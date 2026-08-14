Brad Pitt'li Heart of the Beast filminin fragmanı yayınlandı

Heart of the Beast, daha önce Suicide Squad ve Fury gibi filmlere imza atan David Ayer'in imzasını taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt'e J.K. Simmons ve Anna Lambe eşlik ediyor.
Heart of the Beast, 2 Ekim'de Vizyona Girecek
Özel Kuvvetler subayı James Belmont, içinde bulunduğu uçağın Alaska'nın zorlu coğrafyasına düşmesi sonucu hayatta kalmayı başarır. Yanında sadece eğitimli savaş köpeği Odin bulunan Belmont, dondurucu soğuklar, vahşi doğa şartları ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır. Medeniyetten tamamen uzakta mahsur kalan ikili, bir yandan bölgenin çetin iklim koşullarına ve yırtıcılara karşı direnirken, diğer yandan da aralarındaki bağı ve askeri hayatta kalma becerilerini kullanarak kurtulmanın bir yolunu arar.