Brad Pitt'li Heart of the Beast filminin fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Bu yılın ikinci yarısında sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Vahşinin Kalbi (Heart o the Beast) olacak. Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği film, 2 Ekim'de gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Heart of the Beast için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount Pictures, bugün fimin yeni fragmanını paylaştı.

Heart of the Beast, daha önce Suicide Squad ve Fury gibi filmlere imza atan David Ayer'in imzasını taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt'e J.K. Simmons ve Anna Lambe eşlik ediyor.

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Heart of the Beast, 2 Ekim'de Vizyona Girecek

Özel Kuvvetler subayı James Belmont, içinde bulunduğu uçağın Alaska'nın zorlu coğrafyasına düşmesi sonucu hayatta kalmayı başarır. Yanında sadece eğitimli savaş köpeği Odin bulunan Belmont, dondurucu soğuklar, vahşi doğa şartları ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır. Medeniyetten tamamen uzakta mahsur kalan ikili, bir yandan bölgenin çetin iklim koşullarına ve yırtıcılara karşı direnirken, diğer yandan da aralarındaki bağı ve askeri hayatta kalma becerilerini kullanarak kurtulmanın bir yolunu arar.

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Brad Pitt'li Heart of the Beast filminden yeni fragman

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