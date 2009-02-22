Brando'nun Blu-ray destekli harici sürücüsü fiyatıyla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör

Netbook segmentinde yer alan maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemlere ve MacBook Air tarzı şık tasarımlı ve ince yapılı dizüstü bilgisayarlara olan talep her geçen gün artıyor. Tabii taşınabilirlik anlamında oldukça iddialı olan bu sistemlerin dezavantajı yerden ve ağırlıktan tasarruf adına herhangi bir optik sürücüye sahip olmamaları. İşte bu noktada kurtarıcı rolünü üstlenen harici formdaki optik sürücüler dünyasına CD ve DVD gibi medya formatlarına yazabilen, ayrıca Blu-ray de oynatabilen yeni bir üye daha katılıyor.

Brando tarafından kullanıma sunulan harici formdaki, ince yapılı optik sürücü özellikle mobil kullanıcıları hedef alıyor. 134 x 137 x 20mm boyutlarında ve 310 gram ağırlığında olan sürücü, USB arabirimi aracılığıyla kullanılabiliyor. Destek verdiği medya formatlarını ve okuma/yazma hızlarını aşağıda bulabileceğiniz harici sürücü özellikle BD-ROM okuma yeteneği ve Blu-ray film desteği ile öne çıkıyor. 109$'lık yurt dışı satış fiyatıyla segmentinde de hayli iddialı olan optik sürücünün okuma ve yazma hızları şu şekilde;

2X BD-ROM okuma

5X DVD-RAM yazma

8X DVD-R yazma

2X DVD-R DL yazma

4X DVD-RW yazma

8X DVD+R yazma

2.4X DVD+R DL yazma

4X DVD+RW yazma

8X CD-R yazma

8X CD-RW yazma

Blu-ray film oynatımı

Destek verilen disk formatları:

BD-RE, BD- R, BD- ROM,

DVD- ROM, DVD- Video, DVD- RAM,

DVD- R, DVD- RW, +R, +RW, CD- R, CD-RW

CD- DA, CD-ROM, CD- ROM XA

Brando'nun Blu-ray oynatabilen ve CD/DVD yazabilen harici formdaki yeni optik sürücüsü yurt dışında 109$'lık etiket fiyatına sahip.

Tam Boyutta Gör