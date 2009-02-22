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Brando'nun Blu-ray destekli harici sürücüsü fiyatıyla dikkat çekiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brando'nun Blu-ray destekli harici sürücüsü fiyatıyla dikkat çekiyor
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Netbook segmentinde yer alan maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemlere ve MacBook Air tarzı şık tasarımlı ve ince yapılı dizüstü bilgisayarlara olan talep her geçen gün artıyor. Tabii taşınabilirlik anlamında oldukça iddialı olan bu sistemlerin dezavantajı yerden ve ağırlıktan tasarruf adına herhangi bir optik sürücüye sahip olmamaları. İşte bu noktada kurtarıcı rolünü üstlenen harici formdaki optik sürücüler dünyasına CD ve DVD gibi medya formatlarına yazabilen, ayrıca Blu-ray de oynatabilen yeni bir üye daha katılıyor.

Brando tarafından kullanıma sunulan harici formdaki, ince yapılı optik sürücü özellikle mobil kullanıcıları hedef alıyor. 134 x 137 x 20mm boyutlarında ve 310 gram ağırlığında olan sürücü, USB arabirimi aracılığıyla kullanılabiliyor. Destek verdiği medya formatlarını ve okuma/yazma hızlarını aşağıda bulabileceğiniz harici sürücü özellikle BD-ROM okuma yeteneği ve Blu-ray film desteği ile öne çıkıyor. 109$'lık yurt dışı satış fiyatıyla segmentinde de hayli iddialı olan optik sürücünün okuma ve yazma hızları şu şekilde;

  • 2X BD-ROM okuma
  • 5X DVD-RAM yazma
  • 8X DVD-R yazma
  • 2X DVD-R DL yazma
  • 4X DVD-RW yazma
  • 8X DVD+R yazma
  • 2.4X DVD+R DL yazma
  • 4X DVD+RW yazma
  • 8X CD-R yazma
  • 8X CD-RW yazma
  • Blu-ray film oynatımı
  • Destek verilen disk formatları:
    BD-RE, BD- R, BD- ROM,
    DVD- ROM, DVD- Video, DVD- RAM,
    DVD- R, DVD- RW, +R, +RW, CD- R, CD-RW
    CD- DA, CD-ROM, CD- ROM XA

Brando'nun Blu-ray oynatabilen ve CD/DVD yazabilen harici formdaki yeni optik sürücüsü yurt dışında 109$'lık etiket fiyatına sahip.

Brando'nun Blu-ray destekli harici sürücüsü fiyatıyla dikkat çekiyor
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar ben 2 sene önce lg nin blray sürücücünü aldım kopya blu ray oynatabiliyor ama orjinal bluray desteklemiyor evet banada çok ilginç geldi ama durum bu
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virtuoz065 10 yıl
Sözlerimizde, eleştirilerimizde birazcık daha saygılı ve kullandığımız kelimeleri seçerek yazabilir miyiz? Unutmayalımki bu yazıları her yaştan çocuklarımız da okuyabiliyor. İyi örnek teşkil etmek varken..... Sevgilerle...
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wolleskaan 10 yıl
Urun guzelde tasınabılırlıgı zor adaptor fılan derken ama ıs yapar f/p ıyı
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OverClocK1ng 10 yıl
Mickcasey

dıkkat edın sadece bd okuyor yazmıyor.

Yapma yaa. Allah Allah. 109$ a bana Bluray yazıcı göster ben de eşşek gibi anırırım. Bu fiyata bir de yazmasını bekleyecek değiliz herhalde. Hangi devirde yaşıyorsun. 1-2 sene sonra belki dediğin gibi 100$ a yazıcı alırız ama şu an yok öyle bişey...
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glaxi 10 yıl



isimden kaybediyor...





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1963bursa 10 yıl
Şu listede 3.5" daha yüksek hızlarda çalışan BD kombo diskler, daha ucuz Türkiye den fiyatlarla verilmiş, 109$ ucuz sayılmaz.
smalliancetr.greatboard.com/...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
aynı tip bi dvd-rw aldım inanılmaz berbat bişi bi DVD yi 10 kere takıp çıkartmassanız okumuyor.. yok usb nin yerlerini sürekli değiştirmesseniz pc görmüyor vs.. EXT dvdromları kimsee tavsiye etmiyorum uzak durun..
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alito 10 yıl
hadi aldın sürücüyü eee? blu-ray medya kaç para nasıl alacaksın allahın günü? kısacası özrü kabahatinden beter bunun. 2 yıl geçmeden oturmaz blu-ray türkiyede.
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gokayozyer 10 yıl
acaba bunu popcornhour'a taksak blu-ray player gibi kullanabilirmiyiz..
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caution 10 yıl

Orjinalden alıntı: fh-b170

acaba bunu popcornhour'a taksak blu-ray player gibi kullanabilirmiyiz..

ewt yanılmıyorsam oynatır diye biliyorum.
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Vuze 10 yıl
harbiden iş yapar 110 dolara blu-ray okuyucu hayal gibi üstelik 5.25 de digil daha ne olsun haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
bence bu iş yapar...
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Mickcasey 10 yıl
dıkkat edın sadece bd okuyor yazmıyor
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